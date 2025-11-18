COMUNIDAD POR USD 1
FIFA PASS: Tener un boleto para el Mundial 2026 no te garantiza la visa a Estados Unidos, dice el secretario de Estado

El presidente Donald Trump lanzó el "FIFA Pass", un sistema que prioriza citas para visas de aficionados con boletos al Mundial 2026.
FIFA PASS Estados Unidos anuncia un nuevo sistemas de visas para el Mundial 2026
Entre 5 y 10 millones de personas viajarán a Estados Unidos para el Mundial 2026.
El presidente estadounidense Donald Trump presentó en la Casa Blanca, Washington D.C., el nuevo sistema FIFA Pass, un mecanismo de citas prioritarias para visas dirigido a aficionados con entradas para la Copa Mundial de la FIFA 2026.

La iniciativa tiene el objetivo de agilizar procesos consulares y garantizar un flujo ordenado de visitantes pese a las políticas migratorias rigurosas de Estados Unidos.

Prioridad para los turistas del Mundial 2026

Durante una reunión en la Oficina Oval, Trump estuvo acompañado por el presidente de la FIFA, Gianni Infantino; el secretario de Estado, Marco Rubio; y la secretaria de Seguridad Nacional, Kristi Noem.

El FIFA Pass, o Sistema de Programación de Citas Prioritarias FIFA, permite a los poseedores de boletos comprados directamente a través de FIFA solicitar entrevistas aceleradas en embajadas y consulados estadounidenses.

El sistema no altera los requisitos estándar: los solicitantes deben completar el formulario DS-160, pagar la tarifa de visa y asistir a una entrevista presencial. Países del Programa de Exención de Visa, como el Reino Unido o Francia, mantienen su autorización electrónica previa.

Infantino elogió la medida, estimando que entre 5 y 10 millones de personas viajarán a Estados Unidos para el torneo, que se disputará del 11 de junio al 19 de julio de 2026 en 16 ciudades del país, junto con México y Canadá.

Impacto económico y preparativos del Departamento de Estado

Trump destacó el beneficio económico del evento, proyectando un impacto de hasta USD 30.000 millones para la economía estadounidense mediante turismo, hospedaje y consumo local. “Hemos dirigido a la administración a hacer del Mundial 2026 un éxito sin precedentes”, afirmó el presidente, instando a los fanáticos a aplicar visas de inmediato para evitar congestiones.

El Departamento de Estado ha desplegado más de 400 oficiales consulares adicionales en embajadas y consulados clave para manejar el aumento de solicitudes. En aproximadamente el 80% del mundo, las citas para visas se obtienen en menos de 60 días.

El portal FIFA Pass se activará a inicios de 2026, autenticando boletos para priorizar agendas sin suspender procesos rutinarios.

A pesar de la agilización, el proceso de vetado se mantiene riguroso. “Todos los solicitantes deben cumplir con los requisitos de entrada existentes; tener un boleto no garantiza la visa“, aclaró Rubio. La iniciativa forma parte de la colaboración entre la Casa Blanca y la FIFA, incluyendo un grupo de trabajo para el Mundial.

Contexto del Mundial 2026 y desafíos migratorios

El FIFA Pass responde a preocupaciones históricas por tiempos de espera en visas. Además, es similar al sistema Hayya usado en Qatar 2022, que combinaba pases de fanáticos con autorizaciones de entrada.

En 2025, el gobierno estadounidense ha enfrentado un alza en aplicaciones globales, agravada por eventos masivos como este. Trump también mencionó planes de seguridad, trabajando con ciudades anfitrionas y FIFA para un “viaje ordenado y seguro”.

El Departamento de Seguridad Nacional colabora en protocolos para estadios y transporte. Esta medida equilibra el turismo deportivo con las políticas de control migratorio vigentes.

