FIFA sanciona nuevamente a Emelec y bloquea fichajes por deuda con Ismael Rescalvo

La crisis deportiva e institucional de Emelec sumó un nuevo episodio tras la confirmación de una nueva sanción de la FIFA por la deuda pendiente con el exentrenador español Ismael Rescalvo. La decisión, emitida el 10 de diciembre de 2025, impide al club inscribir jugadores a nivel nacional e internacional, sin excepción. Esta restricción podría extenderse hasta tres periodos consecutivos si el pago no se regulariza.

El informe del ente rector, firmado por el jefe disciplinario Américo Espallargas, reitera que el club no cumplió la resolución previa asociada al expediente FPSD-20929, en la que se ordenaba el pago completo al técnico. La Federación Ecuatoriana de Fútbol (FEF) debe ejecutar la prohibición en el ámbito local, lo que deja a Emelec sin margen operativo en un momento crítico.

Ismael Rescalvo, quien dirigió al equipo entre 2019 y 2022, mantiene una relación pendiente con la institución tras su salida. Durante su ciclo, el elenco eléctrico logró estabilidad competitiva, aunque su desvinculación dejó compromisos económicos sin resolver. La deuda incluiría obligaciones contractuales, bonos o indemnizaciones.

El monto no se ha hecho público.

Emelec y más problemas

Esta medida revive un historial negativo que Emelec no ha logrado revertir. En junio de 2025 el club había informado que avanzaba en la reducción de sanciones, después de reconocer pagos al representante de Rescalvo y cancelar una multa adicional. Sin embargo, la nueva resolución indica que el compromiso central con el entrenador no se cumplió.

El club arrastra siete sanciones vigentes en la FIFA. Ese cúmulo de casos involucra deudas con exjugadores como Leandro Vega, Miguel Falero y Lass Bangoura. Cada expediente añade presión a una economía deteriorada, con consecuencias directas en la competencia. La sanción reciente amplifica un escenario ya límite.

La situación adquiere una dimensión particular porque Rescalvo dirige actualmente a Barcelona SC, clásico rival del conjunto eléctrico. El técnico presentó la demanda correspondiente y dejó abierta la disputa en instancias internacionales. Ninguna de las partes ha ofrecido declaraciones formales sobre este último pronunciamiento, pero medios especializados han confirmado que la prohibición permanece activa hasta que la deuda sea cancelada.

Hinchas molestos con dirigentes

En plataformas digitales, especialmente en X, la noticia generó una ola de reacciones. Perfiles de hinchas replicaron la resolución durante la mañana y expresaron su frustración ante un cuadro que no logra estabilidad financiera.

La crisis también se refleja en el camerino. Jugadores reclamaron pagos atrasados desde agosto y esta semana el plantel decidió no entrenarse nuevamente. La salida del defensa Alexander González respondió a la misma problemática y expuso una situación insostenible. El club enfrenta un desgaste interno evidente.

El lunes 15, ante El Nacional, Emelec podría alinear mayoritariamente juveniles si no se reconduce el conflicto. El partido es clave porque mantiene vivas, aunque mínimas, las opciones de llegar a la Copa Sudamericana 2026. Las posibilidades dependen de terceros y el equipo llega marcado por la incertidumbre.

Este nuevo revés confirma que la institución atraviesa un deterioro profundo y lleno de malos resultados en LigaPro. Si Emelec no cancela las obligaciones pendientes, la sanción podría prolongarse y comprometer su proyecto deportivo para la próxima temporada.