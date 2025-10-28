COMUNIDAD POR USD 1
VIVO

Operativo militar detecta campamento de minería ilegal en Camilo Ponce Enríquez

Hace 4 meses
Deportes
Fútbol

FIFPRO anuncia nominados al Once Ideal 2025 sin presencia ecuatoriana pese a logros de Pacho y Caicedo

FIFPRO revela 26 nominados al Once Ideal de la temporada 2025, con dominio del PSG campeón de Champions, pero sin ecuatorianos Willian Pacho ni Moisés Caicedo pese a sus títulos continentales.
Escuchar noticia

•‎

4'

•‎

Escuchar noticia
4 minutos de lectura
Los ecuatorianos Willian Pacho, campeón de la Champions, y Moisés Caicedo, del Mundial de Clubes, no fueron nominados para el once ideal de la temporada 2025 de la FIFPRO.
Los ecuatorianos Willian Pacho, campeón de la Champions, y Moisés Caicedo, del Mundial de Clubes, no fueron nominados para el once ideal de la temporada 2025 de la FIFPRO.
Los ecuatorianos Willian Pacho, campeón de la Champions, y Moisés Caicedo, del Mundial de Clubes, no fueron nominados para el once ideal de la temporada 2025 de la FIFPRO.
Los ecuatorianos Willian Pacho, campeón de la Champions, y Moisés Caicedo, del Mundial de Clubes, no fueron nominados para el once ideal de la temporada 2025 de la FIFPRO.

Julio Moreira

Redacción ED.

Julio Moreira

Redacción ED.

Nació en Portoviejo- Manabí, el 4 de julio de 1984. Licenciado en Comunicación Social, Mención ... Ver más

jcmoreira@lamarea.ec

El sindicato internacional de futbolistas FIFPRO anunció este lunes los 26 nominados al Once Ideal Mundial 2025, seleccionado por más de 26.000 jugadores profesionales de 68 países por sus actuaciones entre el 15 de julio de 2024 y el 3 de agosto de 2025.

En esta nómina no están los ecuatorianos Willian Pacho (campeón de la Champions League con PSG) ni Moisés Caicedo (campeón del Mundial de Clubes 2025 con Chelsea). La votación requirió un mínimo de 30 partidos oficiales por jugador, y el anuncio del once final se realizará el 3 de noviembre en plataformas digitales de FIFPRO, destacando el impacto del triplete del PSG en la lista.

Tricolores ausentes

Pacho, de 24 años, fue titular en la final de la Champions League 2025 donde PSG venció 5-0 a Inter de Milán el 31 de mayo en el Allianz Arena, convirtiéndose en el primer ecuatoriano en ganar el torneo. Acumuló minutos clave en la zaga parisina, con pases, despejes y duelos aéreos entre los top 5 de la competición. Caicedo, de 23 años, brilló en la final del Mundial de Clubes el 13 de julio en el MetLife Stadium de Nueva Jersey, donde Chelsea goleó 3-0 a PSG (sin Pacho por suspensión), con goles de Cole Palmer (doblete) y Joao Pedro, controlando el mediocampo ante Vitinha, João Neves y Fabián Ruiz. Ambos superaron los 30 partidos, pero no recibieron suficientes votos de pares.

El PSG domina la nominación con seis jugadores, reflejo de su triplete: Ligue 1, Copa de Francia y Champions League. Entre ellos, Gianluigi Donnarumma, quien mantuvo portería invicta en la final europea y participó en el Mundial de Clubes antes de fichar por Manchester City. Achraf Hakimi, Marquinhos, Nuno Mendes, Vitinha y Ousmane Dembélé (ganador del Ballon d’Or 2025) completan la cuota parisina, destacando por su rol en la conquista continental.

Representación de Real Madrid y ausencias notables

El Real Madrid presenta seis nominados, aunque solo cinco jugaron la temporada completa con el club: Thibaut Courtois, Federico Valverde, Jude Bellingham, Luka Modric (fichado por AC Milan) y Kylian Mbappé. Trent Alexander-Arnold, transferido de Liverpool en junio de 2025, solo actuó en el Mundial de Clubes pero califica por sus minutos totales. Sorprendentemente, Vinícius Júnior, integrante del Once Ideal 2024 y ganador del FIFA The Best 2024, no figura esta vez pese a su rendimiento en LaLiga y Champions.

Jugadores como Rodri Hernández (Manchester City), Éder Militão y Dani Carvajal (Real Madrid) quedaron fuera por no alcanzar los 30 partidos debido a lesiones graves durante el período evaluado. El Once Ideal 2024 incluyó a Ederson Moraes, Carvajal, Virgil van Dijk, Antonio Rüdiger, Bellingham, Toni Kroos, Rodri, Kevin De Bruyne, Vinícius, Mbappé y Erling Haaland.

Barcelona y veteranos en la élite

El FC Barcelona suma cuatro representantes, liderados por jóvenes talentos españoles: Lamine Yamal, Pedri y Pau Cubarsí, junto al brasileño Raphinha. Yamal, de 18 años, destaca por sus asistencias en LaLiga y su impacto en la Eurocopa 2024. Estos jugadores reflejan la renovación culé tras una temporada de transición.

Entre los retornos ilustres, Lionel Messi (Inter Miami) y Cristiano Ronaldo (Al Nassr) acumulan nominaciones pese a jugar fuera de Europa. Messi, con 17 presencias en el Once Ideal histórico, y Ronaldo con 15, recibieron votos por su liderazgo en MLS y Saudi Pro League. Otros delanteros como Mohamed Salah (Liverpool) y Haaland (Manchester City, 34 goles en 48 partidos) completan la cuota ofensiva.

Detalles de la lista por posiciones

Porteros: Alisson Becker (Liverpool, Brasil), Courtois (Real Madrid, Bélgica) y Donnarumma (PSG/Manchester City, Italia).

Defensas: Alexander-Arnold (Liverpool/Real Madrid, Inglaterra), Cubarsí (Barcelona, España), Van Dijk (Liverpool, Países Bajos), Hakimi (PSG, Marruecos), Marquinhos (PSG, Brasil), Mendes (PSG, Portugal) y Willian Saliba (Arsenal, Francia).

Centrocampistas: Bellingham (Real Madrid, Inglaterra), De Bruyne (Manchester City/Napoli, Bélgica), Modric (Real Madrid/AC Milan, Croacia), João Neves (PSG, Portugal), Cole Palmer (Chelsea, Inglaterra), Pedri (Barcelona, España), Valverde (Real Madrid, Uruguay) y Vitinha (PSG, Portugal).

Delanteros: Dembélé (PSG, Francia), Haaland (Manchester City, Noruega), Mbappé (Real Madrid, Francia), Messi (Inter Miami, Argentina), Raphinha (Barcelona, Brasil), Ronaldo (Al Nassr, Portugal), Salah (Liverpool, Egipto) y Yamal (Barcelona, España).

Liverpool contribuye con tres: Alisson, Van Dijk y Salah. Manchester City tiene a Haaland y De Bruyne (quien fichó por Napoli). Chelsea solo a Palmer. El proceso, exclusivo de jugadores, premia consistencia y liderazgo, con el once final por posiciones más votadas.

SÚMATE AL NEWSLETTER

Recibe todos los días el ranking de las noticias más importantes.

ÚLTIMAS NOTICIAS

Independiente del Valle confirma rotura de ligamento cruzado de Juan Cazares tras cirugía exitosa

FIFPRO anuncia nominados al Once Ideal 2025 sin presencia ecuatoriana pese a logros de Pacho y Caicedo

Detienen a noveno sospechoso por el asesinato del precandidato presidencial colombiano Miguel Uribe

Willian Pacho destaca mentalidad ganadora de Luis Enrique tras debut goleador en Champions

Manabí: Sepultan a las ocho víctimas de la masacre de El Cerrito en medio de dolor y lágrimas

Edición impresa

LEE LA EDICIÓN DE HOY
UNIRME AHORA

ÚNETE A NUESTRO CANAL DE WHATSAPP

¡Noticias al instante!

Entérate de lo más importante, al momento.

UNIRME AHORA

ÚNETE A NUESTRO CANAL DE WHATSAPP

¡Noticias al instante!

Entérate de lo más importante, al momento.

ÚLTIMAS NOTICIAS

Independiente del Valle confirma rotura de ligamento cruzado de Juan Cazares tras cirugía exitosa

FIFPRO anuncia nominados al Once Ideal 2025 sin presencia ecuatoriana pese a logros de Pacho y Caicedo

Detienen a noveno sospechoso por el asesinato del precandidato presidencial colombiano Miguel Uribe

Willian Pacho destaca mentalidad ganadora de Luis Enrique tras debut goleador en Champions

Manabí: Sepultan a las ocho víctimas de la masacre de El Cerrito en medio de dolor y lágrimas

Edición impresa

LEE LA EDICIÓN DE HOY

Noticias en la web

SÚMATE AL NEWSLETTER

Recibe todos los días el ranking de las noticias más importantes.

ÚLTIMAS NOTICIAS

Independiente del Valle confirma rotura de ligamento cruzado de Juan Cazares tras cirugía exitosa

Detienen a noveno sospechoso por el asesinato del precandidato presidencial colombiano Miguel Uribe

Willian Pacho destaca mentalidad ganadora de Luis Enrique tras debut goleador en Champions

Manabí: Sepultan a las ocho víctimas de la masacre de El Cerrito en medio de dolor y lágrimas

El accidente cerebrovascular es la tercera causa de muerte en Ecuador: ¿Cuáles son las primeras señales?

Edición impresa

LEE LA EDICIÓN DE HOY
UNIRME AHORA

ÚNETE A NUESTRO CANAL DE WHATSAPP

¡Noticias al instante!

Entérate de lo más importante, al momento.

> Historia

> Código de Ética

> Políticas de Privacidad

> Términos y condiciones

> Derecho a Réplica

> Contáctenos

Teléfono: +593 52 933 777

redacc@lamarea.ec

> Contactos de Publicidad

> Mediakit

SOLICITAR RECTIFICACIÓN

Miembros de: AEDEP | SIP | CCREA | AER

© Derechos reservados 2025 El Diario. Queda prohibida la reproducción total o parcial, por cualquier medio,

de todos los contenidos sin autorización expresa de EL DIARIO EDIASA S.A.

© Derechos reservados 2025 El Diario. Queda prohibida la reproducción total o parcial, por cualquier medio, de todos los contenidos sin autorización expresa de EL DIARIO EDIASA S.A.

ANUNCIA AQUÍ
COMUNIDAD

1$us/mes

No te pierdas nada OFERTA RELÁMPAGO