Filtran presunto diagnóstico médico de Zion tras grave accidente de tránsito: «Dios tiene el control»

El cantante puertorriqueño Zion, famoso por temas urbanos como ‘Zundada’ y ‘Amor de Pobre’, sigue hospitalizado tras sufrir un grave accidente de tránsito en días atrás.

La noticia de su hospitalización fue anunciada el pasado martes, a través de un comunicado en su redes sociales. El escrito no dio muchos detalles sobre su estado, pero pidió oraciones para su recuperación. “Queremos informar que el artista Zion estuvo recientemente involucrado en un accidente y actualmente se encuentra hospitalizado. Su condición médica continúa siendo reservada, y estamos a la espera de nuevas actualizaciones por parte del equipo médico que lo atiende”, detalló el informe.

¿Cuál es el estado de Zion?

Durante las últimas horas se filtró un presunto informe médico del artista urbano. En este, se señala que sufrió un golpe en la cabeza y que registra fracturas. Sin embargo, no se ha confirmado su veracidad.

“Aunque le dieron de alta ayer… a las 5:19 de la tarde le firmaron el alta, estaban esperando unos resultados de laboratorios y otros estudios. Él todavía, a esta hora, sigue en el centro médico”, señalaron en el programa Lo sé todo, el reciente miércoles 8 de octubre.

El espacio también detalló: “¿Qué tiene Zion? Aparentemente, un sangrado en la cabeza, muy peligroso; una fractura en la clavícula; y fracturas en la nariz y otras áreas de la cara”, precisaron.

Aunque los conductores aclararon que Zion “no está grave” ni “en estado crítico”, permanece hospitalizado.

Un nuevo comunicado en el que destaca su fe

La noche de ayer, el equipo de comunicación de Zion publicó un nuevo comunicado en sus redes sociales. En este confirmó que se sigue recuperando.

«Queremos agradecer de corazón a la familia, amigos y fanáticos por todas las oraciones y muestras de cariño recibidas en los últimos días. Zion continúa recuperándose favorablemente y confía plenamente en que Dios tiene el control«, inició el texto.

Se añadió que el músico de 44 años espera su pronta recuperación para volver a los escenarios. «Zion espera estar completamente recuperado pronto para seguir disfrutando y cumpliendo con sus compromisos en este gran momento que representa el lanzamiento de su nuevo álbum The Perfect Melody 2. A pesar de las circunstancias, se mantiene positivo, enfocado y con la fe puesta en regresar para continuar compartiendo su música con todos ustedes», se indicó.

«Zion promete volver más fuerte que nunca», finalizó el comunicado.

Es uno de los pioneros del reggaetón

Félix Gerardo Ortiz Torres, conocido artísticamente como Zion, nació el 5 de agosto de 1981 en Carolina, Puerto Rico. Inició su trayectoria en el reguetón a fines de los 90 como DJ y programador de ritmos, debutando en 2001 como solista en compilaciones como In The House Radio Show Summer 2001 y Slowmotion de DJ Flavor, bajo el alias Indio Zion.

En 2000, formó el dúo Zion & Lennox con Gabriel Pizarro (Lennox), su vecino y amigo. Su primer álbum, Motivando a la Yal (2004), incluyó éxitos como “Baila Conmigo” y “Cómo Te Quiero”, certificándose platino por la RIAA tras superar 100.000 copias vendidas en EE.UU.

El dúo pausó actividades en 2006 para proyectos individuales. Zion lanzó The Perfect Melody (2007), con colaboraciones en tracks como “Embriágame” de DJ Nelson y “Alócate” en Mas Flow 2.5 de Luny Tunes. En 2008, se reunieron en el Coliseo de San Juan, Puerto Rico. Ya en 2010, publicaron Los Verdaderos, que alcanzó el #10 en Billboard Top Latin Albums y #2 en Latin Rhythm Albums.

En 2016, regresaron con Motivan2 bajo Warner Music Latin. Además, Zion fundó Baby Records, donde es CEO y artista principal.

Con más de 20 años de carrera, Zion es uno de los pioneros del reggaetón.