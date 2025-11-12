¡Fin del ciclo! Patricio Urrutia renuncia al Delfín SC a dos días de la histórica humillante goleada 0-8 recibida ante Aucas

Patricio ‘Pato’ Urrutia dejó de ser entrenador del Delfín SC de Manta. La decisión se confirmó este miércoles 12 de noviembre, apenas dos días después de la humillante goleada 8-0 sufrida ante Aucas en el estadio Gonzalo Pozo Ripalda, por la quinta fecha del segundo hexagonal de la LigaPro.

El estratega no se presentó al entrenamiento matutino y comunicó a la directiva su decisión de dar por terminado su ciclo. Con esto, se convirtió en el segundo técnico en dejar su cargo en menos de 24 horas, después de la salida de Geovanny Cumbicus del Técnico Universitario.

Urrutia, de 48 años, cerró su primer ciclo como entrenador en la Serie A con 26 partidos dirigidos: seis triunfos, diez empates y diez derrotas. Bajo su mando, el Delfín logró mantener la categoría, pero el rendimiento fue irregular y las caídas abultadas marcaron su gestión.

Esto dijo el presidente de Delfín

El presidente del club, Ariel Graziani, confirmó la noticia y destacó la salida en buenos términos. “Como él mismo manifestó, estos resultados son responsabilidad técnica. Es una gran persona, tenemos una linda amistad y las puertas del club estarán abiertas para él”, expresó.

Según Graziani, el técnico Urrutia se reunió con el plantel antes de marcharse para agradecerles el apoyo brindado durante su gestión. “Les habló como un caballero. Fue sincero, reconoció los errores y se despidió del vestuario”, agregó el dirigente.

La derrota ante Aucas no solo significó un golpe deportivo, sino también una marca negativa en la historia del Delfín SC y de la LigaPro. El 0-8 es el marcador más abultado desde que se instauró el formato actual del campeonato, en 2019, y no se veía una diferencia así desde 1995.

El ‘Pato’ se había disculpado

Días antes de su renuncia, Urrutia había pedido disculpas a la hinchada. “Venimos sin posibilidades de pelear por la Sudamericana. Jugamos por orgullo y amor propio. El responsable soy yo”, reconoció. El técnico asumió en abril de 2025, con la misión de consolidar un proyecto hasta 2026, pero los resultados truncaron ese objetivo. “Son derrotas que duelen. Intentaremos terminar de la forma más digna posible”, declaró el exjugador de Liga de Quito antes de dejar el cargo.

El defensor Nahuel Gallardo también se pronunció tras el escándalo: “Tenemos mucha vergüenza. Fallamos en todas las líneas. Anímicamente estamos golpeados, pero hay que dar la cara”.

Delfín SC salvó la categoría en la fecha 30 con un empate 0-0 ante Independiente del Valle, pero en el hexagonal final solo consiguió una victoria, un empate y tres derrotas.

La directiva analiza opciones para reemplazar a Urrutia. Según Graziani, el directorio espera definir el nuevo cuerpo técnico durante el fin de semana. “Queremos que el nuevo entrenador conozca rápido a los jugadores y empiece a planificar la temporada 2026”, adelantó.

El club manabita visitará a Macará en Ambato en la próxima jornada, aún con la incertidumbre de quién dirigirá desde el banquillo, que ya no contará con Patricio Urrutia.