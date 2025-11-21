Final única: Lanús busca repetir título ante Atlético Mineiro sin Alan Franco

Lanús de Argentina y Atlético Mineiro de Brasil se enfrentan en la final única de la Copa Sudamericana 2025 este sábado 22 de noviembre a las 15:00 (hora de Ecuador) en el Estadio Defensores del Chaco de Asunción, Paraguay, para definir al campeón del segundo certamen continental de clubes más importante.

El encuentro marca la segunda final consecutiva de la competición en Paraguay, sede del partido definitorio desde 2024. Lanús, dirigido por Mauricio Pellegrino, llega invicto en las fases eliminatorias y busca su segundo título en la Sudamericana, logrado en 2013 bajo Guillermo Barros Schelotto. Atlético Mineiro, con Jorge Sampaoli al mando desde septiembre, aspira a su primer trofeo en este torneo.

En la fase de grupos, Lanús lideró su zona con 12 puntos, superando a Vasco da Gama (Brasil), Melgar (Perú) y Puerto Cabello (Venezuela). Esto le permitió avanzar directo a octavos de final, donde eliminó a Central Córdoba (Santiago del Estero, Argentina) por 1-1 en el global y 4-2 en penales.

Camino de Lanús a la final

Posteriormente, el Granate venció 2-1 a Fluminense (Brasil) en cuartos y 3-2 a Universidad de Chile en semifinales. La posible alineación incluye a Nahuel Losada en el arco; Gonzalo Pérez, Carlos Izquierdoz, José Canale y Sasha Marcich en defensa; Agustín Medina y Agustín Cardozo en el medio; junto a Eduardo Salvio, Marcelino Moreno y Ramiro Carrera en ataque; con Rodrigo Castillo como referencia ofensiva.

Atlético Mineiro finalizó segundo en su grupo, por debajo de Cienciano (Perú), con 9 puntos, lo que lo obligó a jugar los 16avos de final. Allí superó a Atlético Bucaramanga (Colombia) en penales tras un global empatado.

Recorrido de Mineiro y bajas confirmadas

En octavos, el Galo derrotó 3-1 a Godoy Cruz (Argentina); en cuartos, 3-2 a Bolívar (Bolivia); y en semis, 4-2 a Independiente del Valle (Ecuador). La ausencia clave será la del ecuatoriano Alan Franco, quien sufrió una lesión muscular en la cadera durante el amistoso de Ecuador ante Nueva Zelanda el 18 de noviembre, confirmado por el club tras exámenes médicos el 20 de noviembre.

La alineación probable de Mineiro es: Everson en portería; Renzo Saravia, Vitor Hugo y Ruan Tressoldi en zaga; Rony, Igor Gomes, Fausto Vera y Guilherme Arana en mediocampo; con Bernard, Hulk y Dudu en ofensiva. Otras bajas por lesión incluyen a Lyanco, Junior Santos y Cuello.

Detalles arbitrales

El chileno Piero Maza, de 41 años y árbitro FIFA desde 2018, dirigirá el partido, asistido por Miguel Rocha y Alejandro Molina (compatriotas). Carlos Betancur (Colombia) será el cuarto árbitro, con Juan Lara (Chile) en el VAR. Maza ha pitado 39 encuentros de Libertadores y 25 de Sudamericana, incluyendo la Finalissima 2022 (Argentina-Italia).

El ganador obtendrá un cupo directo a la fase de grupos de la Copa Libertadores 2026 y un premio económico de 4,9 millones de dólares, según la Conmebol. El historial entre ambos favorece a Mineiro con 3 victorias en 4 duelos previos, incluyendo la Copa Conmebol 1997 y la Recopa 2014.