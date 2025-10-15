¿Fingió Yadira Bayas su participación en la Asamblea Nacional? Conoce la posible sanción

La asambleísta por Acción Democrática Nacional (ADN), Yadira Bayas, fue objeto de una queja formal. Esto es por presuntamente simular su presencia durante una sesión virtual de la Comisión de Biodiversidad, celebrada el jueves 10 de octubre de 2025. El incidente, que implica el uso de una fotografía fija para aparentar conexión, ha desencadenado un proceso administrativo. Este será tramitado por el Consejo de Administración Legislativa (CAL).

La denuncia fue interpuesta por una colega de su misma bancada, la legisladora María Cristina Acuña. La Función Legislativa, por su parte, se pronunció a través de un comunicado, asegurando el cumplimiento de la normativa interna: “La Asamblea reafirma su compromiso con la transparencia, la ética pública y la rendición de cuentas. Garantiza que toda actuación administrativa o disciplinaria se tramite con imparcialidad”.

Inobservancia de normas y el llamado de atención público

El suceso se originó en la Comisión de Biodiversidad. Fue convocada por su presidenta, Camila León (ADN), en el segundo día del feriado. Se discutía el proyecto de Ley Orgánica para el Combate y Adaptación al Cambio Climático. Pese a que la legisladora Yadira Bayas se incorporó con retraso, alegando problemas de conexión, la irregularidad se hizo evidente. La presidenta León detuvo la sesión y expresó su malestar.

«Quiero hacer un llamado de atención. Hay una asambleísta que está usando un fondo de pantalla en el que está su cara para que parezca que está ahí», manifestó León. Luego procedió a solicitar al secretario que se tomara lista nuevamente, dado que la asambleísta no respondía a la interpelación.

La ley establece la sanción de suspensión sin remuneración

La presidenta de la comisión enfatizó la seriedad del compromiso parlamentario, sin importar la modalidad: «Quiero que entiendan la molestia que tengo en este momento por las acciones. En todo momento ustedes deben tener su cámara activada y pendientes a lo que se trata en la sesión. Que estemos en Zoom o que estemos en feriado no significa que podamos tomar a la ligera estos temas», agregó León.

La presunta conducta de Yadira Bayas se alinea con la tipificación de faltas administrativas leves dentro de la Ley Orgánica de la Función Legislativa. Específicamente, se enmarca en los siguientes puntos:

Inobservar las disposiciones institucionales de respeto a los símbolos y normas de comportamiento, que lesionen la imagen institucional. Faltar injustificadamente, retrasarse o ausentarse de las sesiones del Pleno y de las comisiones o dejar sin el cuórum necesario para la continuación de las sesiones.

Precedente de sanción previa en la bancada oficialista

De ser hallada responsable, la asambleísta Bayas enfrentaría una penalidad ya establecida en la Ley de la Función Legislativa: «Las faltas administrativas leves serán sancionadas con suspensión sin remuneración, de uno a ocho días«. Este tipo de sanción ya tiene un precedente cercano en la misma bancada oficialista.

El 13 de julio de 2025, el legislador Dominique Serrano, también de ADN, fue sancionado con esta misma penalidad por una falta similar. Serrano fue captado realizando dibujos mientras se discutía el caso Progen en la Comisión de Transparencia. El inicio del trámite en el CAL contra Bayas confirma la voluntad del órgano legislativo de aplicar las normas de comportamiento y asistencia.