Fiscalía fija nueva audiencia contra alias ‘Gerente’ tras anularse prisión preventiva en caso Comandos de la Frontera

La Fiscalía General del Estado solicitó una nueva fecha para la audiencia de vinculación en el proceso ‘Comandos de la Frontera – lavado de activos’, luego de que la Sala Especializada Anticorrupción aceptara la apelación a la prisión preventiva presentada por Roberto A., alias ‘Gerente’, su esposa y otros dos implicados.

La decisión judicial declaró la nulidad de la diligencia inicial, lo que obligó a reprogramar el acto procesal conforme a la normativa vigente.

El juez de primera instancia fijó la nueva audiencia para el lunes 5 de enero de 2026, según confirmó la Fiscalía en un comunicado oficial. La entidad aclaró que esta resolución no elimina otras medidas judiciales vigentes contra el procesado dentro de procesos paralelos.

Alias ‘Gerente’ mantiene orden de prisión preventiva en otro proceso

Pese a la nulidad de la audiencia por lavado de activos, la Fiscalía recordó que sobre alias ‘Gerente’ pesa una orden de prisión preventiva y un llamamiento a juicio en el caso ‘Comandos de la Frontera – delincuencia organizada’.

Por esta razón, el procesado deberá cumplir la medida cautelar una vez que arribó al país, conforme a lo dispuesto por la autoridad judicial competente.

La institución enfatizó que ambas causas se tramitan de forma independiente y que las decisiones adoptadas no afectan la continuidad de las investigaciones en curso.

Además, recalcó que las acciones judiciales buscan garantizar el debido proceso y la seguridad jurídica en cada etapa.

Llegó a Ecuador tras captura en Emiratos Árabes Unidos

Roberto Carlos Álvarez, conocido como alias ‘Gerente’ y señalado como cabecilla de la estructura criminal Comandos de la Frontera, llegó desde Emiratos Árabes Unidos a Guayaquil cerca de la medianoche del lunes 29 de diciembre del 2025.

El arribo se realizó bajo estrictas medidas de seguridad y con la presencia de las principales autoridades del sector.

En el operativo participaron el ministro del Interior, John Reimberg, y el comandante general de la Policía Nacional, Pablo Dávila, quienes supervisaron directamente la recepción del detenido, considerado objetivo de alto valor.

Las autoridades confirmaron que el traslado se ejecutó mediante un vuelo coordinado con organismos internacionales.

Ministro del Interior vincula a alias ‘Gerente’ con emboscada en Alto Punino

Durante el procedimiento, el ministro John Reimberg afirmó que el detenido es “uno de los antisociales más peligrosos” y lo vinculó con la emboscada registrada en Alto Punino, en mayo pasado, que dejó once militares asesinados.

El funcionario destacó la gravedad de los hechos y la peligrosidad del cabecilla criminal.

Reimberg subrayó el trabajo conjunto del Centro Nacional de Inteligencia, la Policía Nacional y la cooperación internacional, que permitió su captura en Dubái y su posterior traslado aéreo a Ecuador.

Según el ministro, la operación se ejecutó dentro de los acuerdos de cooperación vigentes entre ambos gobiernos.

Cooperación internacional y rol del Gobierno en la captura

El ministro explicó que alias ‘Gerente’ se movilizaba entre distintos países, entre ellos España y Emiratos Árabes Unidos, para evadir a la justicia. Recordó que a mediados de este año resultó detenido en ese país gracias a un operativo conjunto del Bloque de Seguridad con apoyo de Interpol.

Sin embargo, en noviembre de 2025 el procesado recuperó su libertad tras alegar irregularidades en las notificaciones judiciales de un proceso por lavado de activos en Ecuador, el cual fue declarado nulo.

Esta situación motivó nuevas gestiones diplomáticas y operativas para su captura definitiva.

Reimberg señaló que el reciente viaje del presidente Daniel Noboa a Emiratos Árabes Unidos resultó determinante para concretar la ejecución de la orden de captura.

Incluso, un equipo especializado de la Policía ecuatoriana se desplazó a Dubái para colaborar directamente en la operación.

Alias ‘Gerente’ a la Cárcel del Encuentro

Finalmente, el ministro John Reimberg confirmó que alias ‘Gerente’ será trasladado a la Cárcel del Encuentro. Las autoridades aseguraron que el sistema penitenciario aplicará protocolos especiales para garantizar el control y la seguridad del procesado.

La Fiscalía reiteró que continuará impulsando los procesos judiciales hasta determinar las responsabilidades penales correspondientes.

El caso Comandos de la Frontera se mantiene como una de las investigaciones prioritarias dentro de la lucha contra el crimen organizado en Ecuador. (07)