Operativo militar detecta campamento de minería ilegal en Camilo Ponce Enríquez

Hace 4 meses
Ecuador
Justicia

Fiscalía inspecciona departamento en Sauces: Nuevos detalles en el caso del asesinato de la abogada Martha Solís

La Fiscalía inspecciona el departamento donde Martha Solís fue asesinada. Su hija Andreina L. se encuentra detenida por ser la principal sospechosa de este suceso criminal.
Fiscalía inspecciona departamento en Sauces: Nuevos detalles en el caso del asesinato de la abogada Martha Solís. (Policía Nacional)
Cinthya Chanatasig

Redacción ED.

Cinthya Chanatasig

Redacción ED.

La tarde de este miércoles, la Fiscalía realizó una nueva diligencia de reconocimiento en el departamento ubicado en Sauces, donde la abogada Martha Solís, de 49 años, fue brutalmente asesinada. Este procedimiento forma parte de la investigación que busca esclarecer todos los detalles de un crimen que ha conmocionado a la ciudad.

El cuerpo de Solís fue encontrado el pasado 16 de octubre en el interior de una lavadora y un tanque, en el tercer piso del departamento que compartía con su hija, Andreina L. La abogada había sido reportada como desaparecida desde el 5 de octubre. Andreina L. fue detenida y, posteriormente, confesó el crimen contra su madre, según lo detallado en las investigaciones.

Detalles de la inspección y evidencias clave halladas por la Fiscalía

El fiscal Miguel Vélez, a cargo del proceso, lideró la inspección junto con agentes especializados de la Policía Nacional. Ellos recorrieron minuciosamente el lugar de los hechos y revisaron varios sitios dentro de la vivienda. Vélez detalló que, durante diligencias previas, agentes de Criminalística ya realizaron pruebas de luminol. Aplicaron reactivos químicos para detectar rastros de sangre y otros fluidos biológicos con la ayuda de luz ultravioleta.

El fiscal confirmó que el departamento se encuentra deshabitado, «abandonado», desde que ocurrió el crimen. En un intento por profundizar en la investigación, se intentó tomar una nueva versión a Andreina L., quien se encuentra recluida en la cárcel de Mujeres del Complejo Carcelario del Guayas. Sin embargo, la detenida se volvió a acoger a su derecho al silencio. Esta es una prerrogativa constitucional en su calidad de procesada.

Entre las evidencias cruciales recabadas en el departamento se encuentran siete cuchillos, una sierra y una modeladora. Además, el celular de Andreina L. ha revelado información comprometedora, incluyendo búsquedas sobre «cómo desaparecer huesos humanos», entre otras consultas que, según la Fiscalía, la implican directamente en este lamentable suceso.

Un pasado sombrío: otros casos vinculados a Andreina L.

La implicación de Andreina L. no se limitaría al asesinato de su madre. La joven también está siendo indagada en relación con la desaparición de su mejor amiga, Jennifer Banguera Cornejo, ocurrida en 2022. Banguera desapareció después de ir a dormir a casa de L. A pesar de la búsqueda incansable de sus padres, nunca imaginaron que la amiga de su hija podría estar involucrada en su desaparición.

Adicionalmente, el historial de Andreina L. incluye una denuncia en su contra por el presunto delito de asesinato en grado de tentativa. Se le acusa de haber intentado envenenar a un compañero de trabajo, también en 2022.

Impacto en la comunidad

El macabro hallazgo del cuerpo de Martha Solís y los posteriores detalles de la investigación han generado un profundo impacto en la comunidad de Sauces. Vecinos del sector han expresado su consternación. Comentan que nadie quiere acercarse al departamento tras los hechos, prefiriendo mantenerse al margen de este perturbador evento que ha alterado la tranquilidad de la zona.

La Fiscalía continúa con las investigaciones para determinar las responsabilidades y esclarecer la secuencia completa de los hechos en torno al asesinato de Martha Solís y los otros casos en los que Andreina L. estaría presuntamente involucrada.

