Exigen a la Fiscalía investigar a Edgar Lama por presunto nombramiento ilegal y nepotismo en el IESS

El Frente de Defensa del IESS, liderado por Ramiro Beltrán, junto al dirigente del Frente Popular, Nelson Erazo, solicitó este 13 de noviembre de 2025 a la Fiscalía General del Estado iniciar una investigación contra Edgar Lama von Buchwald, actual presidente del Consejo Directivo del Instituto Ecuatoriano de Seguridad Social (IESS).

Los dirigentes argumentan que su nombramiento sería ilegal y que en su gestión existirían actos de nepotismo y posibles irregularidades administrativas.

Edgar Lama: Frente del IESS señala cuatro posibles irregularidades

Beltrán explicó que la Fiscalía debe indagar cuatro aspectos concretos. El primero, una supuesta ilegalidad en el nombramiento de Edgar Lama, quien no cumpliría los requisitos establecidos en la Constitución y la Ley de Seguridad Social. Según dijo, todo lo actuado por la autoridad carece de validez jurídica.

El segundo punto apunta al superintendente de Bancos y Seguros, Roberto Romero von Buchwald, presunto primo hermano de Edgar Lama, quien habría calificado como idónea su designación en el Consejo Directivo del IESS, pese al vínculo familiar entre ambos.

El tercer tema señalado se relaciona con la posesión de Edgar Lama por parte del presidente de la Asamblea, Niels Olsen. Los dirigentes consideran este acto como “ilegal e ilícito”.

El cuarto punto de la denuncia se refiere a un posible uso indebido de funciones. Este podría encuadrar en el delito de peculado, contemplado en el artículo 228 del Código Orgánico Integral Penal (COIP).

Beltrán mencionó que los actos denunciados estarían orientados al beneficio del entorno familiar de Lama, vinculados a dos compañías del área de salud actualmente glosadas por la Contraloría General del Estado. Agregó que tales irregularidades rompen con el artículo 29 de la Ley de Seguridad Social, donde se establecen los requisitos e inhabilidades para integrar el Consejo Directivo.

Denuncian nepotismo dentro del Instituto Ecuatoriano de Seguridad Social

Según el dirigente, el nombramiento de Edgar Lama está viciado de nulidad y configuraría casos de nepotismo. “En el Instituto Ecuatoriano de Seguridad Social, desde el director médico son sus parientes y en distintas instituciones hospitalarias también están familiares”, denunció Beltrán.

El Frente sostiene que esta situación vulnera el principio de transparencia institucional y exige la remoción inmediata del cargo hasta que se aclaren las denuncias.

Beltrán también recordó que la Ley exige haber ejercido una profesión o cargo directivo por al menos diez años, requisito que, según el Frente, Lama no cumpliría.

Dirigentes piden mesura al Gobierno y a la Fiscalía

Ramiro Beltrán hizo un llamado al presidente de la República y a la Fiscalía General del Estado para actuar con mesura y transparencia. “Nosotros somos adultos grandes y también tenemos miedo, pero el miedo se supera con la conciencia del deber con la nación”, expresó.

El dirigente reiteró que su movimiento no busca confrontación política sino defender los derechos de los afiliados y jubilados del IESS.

Reafirman defensa ciudadana y ética institucional

Beltrán finalizó su intervención con un mensaje directo al actual mandatario y al expresidente de la República. “Ni las amenazas del expresidente que vive en México ni las suyas, señor presidente, nos van a hacer correr”, declaró.

Aseguró que el Frente de Defensa del IESS mantendrá su lucha por la transparencia, la justicia y la defensa de los derechos ciudadanos, en defensa del Instituto Ecuatoriano de Seguridad Social. (07)