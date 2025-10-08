Fiscalía no procesará a detenidos por tentativa de asesinato en ataque a caravana de Noboa en Cañar

La Fiscalía de Ecuador no procesará por tentativa de asesinato a cinco personas detenidas tras el ataque a la caravana presidencial de Daniel Noboa, ocurrido el martes 7 de octubre en El Tambo, Cañar. En lugar de ese delito, que implica penas de 10 a 13 años, se les imputaron cargos por ataque o resistencia y daño a bien ajeno, con sanciones de hasta dos y tres años, respectivamente. El incidente, registrado durante protestas indígenas contra la eliminación del subsidio al diésel, dejó ocho vehículos de la comitiva con daños en parabrisas y carrocería, pero sin heridos graves.

Cambio de cargos en la audiencia judicial

La mañana de este miércoles 8 de octubre, la agente fiscal Martha Villamarín solicitó a la jueza Erika Álvarez, en la Unidad Judicial Multicompetente de El Tambo, legalizar la detención de los cinco implicados y formular cargos por ataque o resistencia en concurso real con daño a bien ajeno, según el Código Orgánico Integral Penal (COIP). Esta decisión desestimó la denuncia inicial del Gobierno, que buscaba procesarlos por tentativa de asesinato y terrorismo tras el bloqueo de la vía por alrededor de 500 manifestantes en la comunidad de Sigsihuayco. La audiencia comenzó a las 12:30, tras un sorteo judicial a las 11:50 que asignó el caso a Álvarez.

⚠️ URGENTE: Inicia la audiencia de flagrancia en El Tambo por los detenidos durante las protestas en Cañar. Cuatro de los detenidos permanecen en Azogues, mientras que María Ch. se encuentra en Cuenca.#LibertadParaLos5 #CañarResiste #DebidoProceso pic.twitter.com/QEXz0UeyEP — Foa Azuay (@foazuay93) October 8, 2025

El Gobierno denunció el ataque como un intento deliberado contra la vida del presidente, citando impactos de piedras y posibles disparos en el vehículo presidencial, según reportes de criminalística. Sin embargo, la Fiscalía optó por cargos menos severos, basándose en evidencias de daños materiales y resistencia a la autoridad durante el enfrentamiento. La ministra de Ambiente y Energía, Inés Manzano, confirmó la acción judicial inicial a las 14:41 del martes 7 de octubre, pero la reformulación de cargos marcó un giro en el proceso.

Identidad de los detenidos por protestas

Los detenidos son Jaime Arciviades G. G., Franklin Lorenzo P. P., José G. Ch., Luis Humberto Y. G., y María Ana Ch. Q. Los cuatro hombres están recluidos en la Cárcel de Azogues, mientras que la única mujer fue trasladada a la Cárcel de Mujeres de Cuenca. El arresto ocurrió en el sector de Coyoctor, durante el trayecto entre el Estadio Municipal de El Tambo y Sigsihuayco, donde Noboa se dirigía a un evento oficial.

Yaku Pérez, coordinador de la Federación de Organizaciones Indígenas y Campesinas del Azuay (FOA) y abogado de los imputados, afirmó que no participaron directamente en las agresiones y denunció un “uso excesivo de la fuerza policial”. La Conaie, en su cuenta de X, calificó las detenciones como “arbitrarias”, en el marco de un paro nacional de 17 días contra el alza del diésel.

Protestas y antecedentes del conflicto

El ataque se enmarca en el paro convocado por la Confederación de Nacionalidades Indígenas del Ecuador (Conaie) desde el 23 de septiembre, tras el decreto del 12 de septiembre que eliminó el subsidio al diésel, elevando su precio de 1,80 a 2,80 dólares por galón. Esta medida, que busca ahorrar 1.100 millones de dólares al Estado, ha generado bloqueos en carreteras de Cañar, Chimborazo, Azuay y otras provincias, con un saldo de un muerto, más de 100 heridos y cerca de 100 detenidos a nivel nacional.