COMUNIDAD POR USD 1
VIVO

Operativo militar detecta campamento de minería ilegal en Camilo Ponce Enríquez

Hace 4 meses
Ecuador
Política

Fiscalía recibe denuncia por supuesto intento de envenenamiento al presidente Daniel Noboa

El hecho se dio durante un evento de entrega de beneficios a campesinos, donde se detectaron sustancias químicas tóxicas en una canasta de regalos entregada al mandatario.
Escuchar noticia

•‎

3'

•‎

Escuchar noticia
3 minutos de lectura
El hecho ocurrió el viernes 17 de octubre, durante un evento en el que el presidente, Daniel Noboa, estaba en Vinces. FOTO: @Presidencia_Ec.
El hecho ocurrió el viernes 17 de octubre, durante un evento en el que el presidente, Daniel Noboa, estaba en Vinces. FOTO: @Presidencia_Ec.
El hecho ocurrió el viernes 17 de octubre, durante un evento en el que el presidente, Daniel Noboa, estaba en Vinces. FOTO: @Presidencia_Ec.
El hecho ocurrió el viernes 17 de octubre, durante un evento en el que el presidente, Daniel Noboa, estaba en Vinces. FOTO: @Presidencia_Ec.

Noemí Moreira

Redacción ED.

Noemí Moreira

Redacción ED.

Nací en Manta en 1993. Licenciada en Ciencias de la Comunicación, mención Periodismo. Tengo exper... Ver más

nmoreira@lamarea.ec

La Fiscalía Provincial de Los Ríos, en su sede de Vinces, recibió el 21 de octubre de 2025 una denuncia formal por el presunto delito de tentativa de asesinato contra el presidente Daniel Noboa. El hecho ocurrió el viernes 17 de octubre en el cantón Vinces. Fue durante un evento de entrega de beneficios a campesinos de la Costa, donde se detectaron sustancias químicas tóxicas en una canasta de regalos entregada al mandatario.

La denuncia, presentada por un miembro de las Fuerzas Armadas, consta de dos fojas y dos anexos, según diario El Universo. Un informe de la Casa Militar fue dirigido a la secretaria de la Administración Pública, Cynthia Gellibert. Detalla que la canasta contenía ocho productos, tres de los cuales —mermelada de tamarindo, mermelada de chocolate y mistela de cacao— presentaban cloruro de tionilo, cloroetanol y antraceno, compuestos altamente tóxicos con potencial letal.

La investigación ya está en curso

El evento en Vinces formaba parte de una gira presidencial para entregar subsidios agrícolas en Los Ríos. Esta es una provincia clave para la producción bananera y citrícola. La detección de las sustancias se logró gracias a protocolos de seguridad de la Casa Militar. Además, se revisó la canasta tras el acto, evitando un riesgo inminente para el presidente, quien continuó su agenda sin interrupciones. La denuncia también incluye medidas preventivas adicionales.

El artículo 341 del Código Orgánico Integral Penal (COIP) tipifica la tentativa de asesinato contra el jefe de Estado como delito grave. Tiene una pena de diez a trece años de prisión, más severa que la tentativa de asesinato genérica. Este incidente se suma a una denuncia previa presentada el 7 de octubre por la ministra Inés Manzano, tras un ataque a la caravana presidencial en El Tambo, Cañar.

La Fiscalía de Los Ríos ha iniciado investigaciones preliminares para identificar la procedencia de los productos contaminados y también con los responsables. Hasta el momento, no hay detenciones ni sospechosos identificados, mientras el proceso judicial sigue avanzando con la recolección de pruebas y testimonios. Todo esto bajo reserva de la Fiscalía, hasta resolver esta denuncia compleja.

Medidas de seguridad y repercusiones de este caso

Las autoridades han reforzado los protocolos de seguridad para eventos públicos del presidente, mientras la Casa Militar asegura la implementación de medidas preventivas. El incidente ha generado preocupación en Vinces y a nivel nacional, destacando los riesgos que enfrentan las autoridades en un contexto político complejo. La tentativa de asesinato contra un presidente representa un desafío a la estabilidad institucional del país y genera más atención hacia cada denuncia futura.

SÚMATE AL NEWSLETTER

Recibe todos los días el ranking de las noticias más importantes.

ÚLTIMAS NOTICIAS

Fiscalía recibe denuncia por supuesto intento de envenenamiento al presidente Daniel Noboa

Ecuador aspira al primer premio global para un hotel de su territorio en los World Travel Awards

Chelsea vapulea al Ajax en la jornada 3 de Champions League con gol del ecuatoriano Moisés Caicedo

Tribunal declara fallida audiencia por caso Malvinas y fija reanudación para noviembre en Guayaquil

Horror en Chile: Padre mata a sus gemelos de 17 años y luego se suicida

Edición impresa

LEE LA EDICIÓN DE HOY
UNIRME AHORA

ÚNETE A NUESTRO CANAL DE WHATSAPP

¡Noticias al instante!

Entérate de lo más importante, al momento.

UNIRME AHORA

ÚNETE A NUESTRO CANAL DE WHATSAPP

¡Noticias al instante!

Entérate de lo más importante, al momento.

ÚLTIMAS NOTICIAS

Fiscalía recibe denuncia por supuesto intento de envenenamiento al presidente Daniel Noboa

Ecuador aspira al primer premio global para un hotel de su territorio en los World Travel Awards

Chelsea vapulea al Ajax en la jornada 3 de Champions League con gol del ecuatoriano Moisés Caicedo

Tribunal declara fallida audiencia por caso Malvinas y fija reanudación para noviembre en Guayaquil

Horror en Chile: Padre mata a sus gemelos de 17 años y luego se suicida

Edición impresa

LEE LA EDICIÓN DE HOY

Noticias en la web

SÚMATE AL NEWSLETTER

Recibe todos los días el ranking de las noticias más importantes.

ÚLTIMAS NOTICIAS

Ecuador aspira al primer premio global para un hotel de su territorio en los World Travel Awards

Chelsea vapulea al Ajax en la jornada 3 de Champions League con gol del ecuatoriano Moisés Caicedo

Tribunal declara fallida audiencia por caso Malvinas y fija reanudación para noviembre en Guayaquil

Horror en Chile: Padre mata a sus gemelos de 17 años y luego se suicida

Capturan nuevamente a “El Gordo Lucho” en Quevedo durante operativo militar

Edición impresa

LEE LA EDICIÓN DE HOY
UNIRME AHORA

ÚNETE A NUESTRO CANAL DE WHATSAPP

¡Noticias al instante!

Entérate de lo más importante, al momento.

> Historia

> Código de Ética

> Políticas de Privacidad

> Términos y condiciones

> Derecho a Réplica

> Contáctenos

Teléfono: +593 52 933 777

redacc@lamarea.ec

> Contactos de Publicidad

> Mediakit

SOLICITAR RECTIFICACIÓN

Miembros de: AEDEP | SIP | CCREA | AER

© Derechos reservados 2025 El Diario. Queda prohibida la reproducción total o parcial, por cualquier medio,

de todos los contenidos sin autorización expresa de EL DIARIO EDIASA S.A.

© Derechos reservados 2025 El Diario. Queda prohibida la reproducción total o parcial, por cualquier medio, de todos los contenidos sin autorización expresa de EL DIARIO EDIASA S.A.

ANUNCIA AQUÍ
COMUNIDAD

1$us/mes

No te pierdas nada OFERTA RELÁMPAGO