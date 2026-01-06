COMUNIDAD POR USD 1
Operativo militar detecta campamento de minería ilegal en Camilo Ponce Enríquez

Hace 6 meses
Ecuador
Justicia

Fiscalía registra inasistencia de Tannya Varela a presentación periódica por Caso León de Troya

La ausencia de la excomandante general fue certificada formalmente por el Secretario Provincial de la Fiscalía del Guayas.
Audiencia de formulación de cargos por difusión de información reservada en contra de Ex Comandante Tannya Varela, Lus Erazo y Rodney Rengel, en la Corte Provincial de Justicia de Pichincha.
Quito, lunes 19 de diciembre del 2025
Tannya Varela Coronel, excomandante general de la Policía Nacional, no cumplió con la presentación periódica dispuesta por la justicia. Ella debía presentarse el lunes 5 de enero de 2026. Según documentos oficiales integrados al expediente judicial, la general en servicio pasivo debía acudir a las instalaciones de la Fiscalía Provincial del Guayas, para firmar su acta de comparecencia. Sin embargo, este trámite no se efectuó conforme a la medida cautelar vigente.

La ausencia de Tannya Varela fue certificada formalmente por el Secretario Provincial de la Fiscalía del Guayas. El organismo dejó constancia de que la procesada desacató la disposición emitida por María de los Ángeles Montalvo, presidenta de la Corte Provincial de Justicia de Pichincha. Esta obligación es parte de las medidas sustitutivas impuestas tras su detención el pasado 18 de diciembre de 2025. Esto, tras la investigación por presunta difusión de información de circulación restringida.

Certificación de inasistencia en el expediente judicial

El incumplimiento de esta medida ocurre apenas semanas después de la audiencia de formulación de cargos instalada el 19 de diciembre de 2025. En dicha diligencia, realizada tras las detenciones ejecutadas en Quito y Manta, la jueza Montalvo declaró la validez del proceso contra Varela. Asimismo contra el teniente coronel José Luis Erazo Villarreal y el excapitán Rodney Rengel. Además, se ordenó la prohibición de salida del país y presentaciones semanales.

El coronel José Luis E. solicitó formalmente un cambio de sede para que su presentación sea en Pichincha y no en Manabí. La decisión se da tras haber sido trasladado a otra provincia por sus funciones actuales.

Antecedentes y nexos con el caso León de Troya

El proceso penal se centra en presuntas filtraciones de información sensible ocurridas entre 2021 y 2023. Este caso está relacionado con la investigación sobre narcotráfico conocida como León de Troya. Según la teoría fiscal, este caso reveló vínculos de la mafia albanesa con diversas estructuras, y los resultados de las interceptaciones. Asimismo, los seguimientos habrían estado en conocimiento del núcleo institucional de la Policía cuando Tannya Varela lideraba la institución.

Dentro de las evidencias presentadas en la formulación de cargos, se reveló que Rodney Rengel habría enviado información recabada en las investigaciones a un contacto identificado con el alias “Amigo Brayan” mediante una aplicación telefónica.

Posible solicitud de prisión preventiva por desacato

Durante el inicio del proceso, la fiscal provincial Mayra Soria solicitó expresamente la prisión preventiva para los implicados, argumentando un alto riesgo procesal.

La Fiscalía sostuvo que existía un latente peligro de fuga, señalando que los investigados contaban con recursos económicos significativos, múltiples registros de salida del país y el conocimiento necesario para evadir controles mediante pasos clandestinos.

