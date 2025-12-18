COMUNIDAD POR USD 1
VIVO

Operativo militar detecta campamento de minería ilegal en Camilo Ponce Enríquez

Hace 6 meses
Seguridad
Impacto

Fiscalía ya tiene la denuncia por el asesinato del futbolista Mario Pineida

El futbolista Mario Pineida fue asesinado la tarde de este miércoles 17 de diciembre en un hecho violento ocurrido en el norte de Guayaquil. Las diligencias investigativas avanzan.
Escuchar noticia

•‎

3'

•‎

Escuchar noticia
3 minutos de lectura
Fiscalía ya tiene la denuncia por el asesinato del futbolista Mario Pineida
Con varios disparos al estilo sicariato acabaron con la vida de Mario Pineida jugador de Barcelona de Guayaquil, Fotos: César Muñoz/API.
Fiscalía ya tiene la denuncia por el asesinato del futbolista Mario Pineida
Con varios disparos al estilo sicariato acabaron con la vida de Mario Pineida jugador de Barcelona de Guayaquil, Fotos: César Muñoz/API.

El Diario

Redacción ED.

El Diario

Redacción ED.

sebastianpencas@gmail.com

La Fiscalía General del Estado ya cuenta con una denuncia formal por el asesinato del futbolista del Barcelona SC, Mario Pineida, hecho violento que impactó al fútbol nacional. El trámite se ingresó la noche del miércoles 17 de diciembre pasadas las 20h00 en la Unidad de Fiscalía de Personas y Garantías, donde el caso quedó registrado como asesinato.

La denuncia la presentaron horas después del ataque armado que terminó con la vida del jugador que militaba en el cuadro ‘torero’. El crimen ocurrió la tarde del miércoles en el sector de Samanes 4, al norte de Guayaquil, en los exteriores de una carnicería. Pineida llegó al lugar acompañado por una mujer y su madre. Según los reportes policiales preliminares, el futbolista descendió de una camioneta de alta gama cuando dos sujetos a bordo de motocicletas los interceptaron.

Los atacantes dispararon de manera directa y repetida contra el grupo. El coronel Édison Palacios, jefe del distrito, señaló que esta información se obtuvo a partir de testimonios recogidos tras el ataque armado.

17 indicios balísticos en lugar del asesinato de Pineida

Cuando personal policial arribó al sitio, las tres personas permanecían tendidas sobre la calzada. Mario Pineida y quien se presume sería su pareja fallecieron en el lugar, mientras que la madre del deportista resultó herida. La fémina herida fue trasladada a una casa de salud, donde recibió atención médica. Los reportes oficiales indican que su estado es estable y se encuentra fuera de peligro.

Hallazgo clave en el caso Mario Pineida: Localizan motocicleta utilizada en el ataque sicario

La Fiscalía inició las primeras diligencias para esclarecer el doble crimen. Entre las acciones constan la recopilación de versiones, el levantamiento de indicios balísticos y la coordinación con unidades especializadas de la Policía Nacional.

Agentes de Criminalística recogieron alrededor de 17 restos de bala en la escena del crimen. Estos elementos forman parte del proceso investigativo que busca identificar a los responsables.

Hallan moto

Durante la madrugada del jueves, unidades de inteligencia policial localizaron una de las motocicletas que habría sido utilizada por los atacantes. El vehículo fue hallado abandonado en el sector de Las Orquídeas, también en el norte de Guayaquil. Hasta el último corte informativo, las autoridades no reportaron personas detenidas. Sin embargo, continúan los operativos y el análisis de cámaras de seguridad del sector.

El crimen de Mario Pineida ocurre en un contexto de creciente violencia en Guayaquil. De acuerdo con datos de la Dinased, solo en el distrito Modelo se registran 60 muertes violentas en este 2025. La Fiscalía mantiene abierta la investigación para determinar las motivaciones del ataque y establecer responsabilidades penales. Se espera que en las próximas horas se brinde información oficial sobre los avances del caso. (37).

SÚMATE AL NEWSLETTER

Recibe todos los días el ranking de las noticias más importantes.

ÚLTIMAS NOTICIAS

Donald Trump afirma que no necesita aval del Congreso para acciones militares en Venezuela

Rafael Correa responde a The New York Times sobre la Base de Manta y el narcotráfico en Ecuador

Jombriel entra en la lista musical del año de Barack Obama con su “Vitamina”

El Consulado del Ecuador en Nueva York celebró el Día Internacional del Migrante junto a ecuatorianos

Luto en Ecuador: Fallece el expresidente Rodrigo Borja Cevallos a los 90 años

Edición impresa

LEE LA EDICIÓN DE HOY
UNIRME AHORA

ÚNETE A NUESTRO CANAL DE WHATSAPP

¡Noticias al instante!

Entérate de lo más importante, al momento.

UNIRME AHORA

ÚNETE A NUESTRO CANAL DE WHATSAPP

¡Noticias al instante!

Entérate de lo más importante, al momento.

ÚLTIMAS NOTICIAS

Donald Trump afirma que no necesita aval del Congreso para acciones militares en Venezuela

Rafael Correa responde a The New York Times sobre la Base de Manta y el narcotráfico en Ecuador

Jombriel entra en la lista musical del año de Barack Obama con su “Vitamina”

El Consulado del Ecuador en Nueva York celebró el Día Internacional del Migrante junto a ecuatorianos

Luto en Ecuador: Fallece el expresidente Rodrigo Borja Cevallos a los 90 años

Edición impresa

LEE LA EDICIÓN DE HOY

Noticias en la web

SÚMATE AL NEWSLETTER

Recibe todos los días el ranking de las noticias más importantes.

ÚLTIMAS NOTICIAS

Donald Trump afirma que no necesita aval del Congreso para acciones militares en Venezuela

Rafael Correa responde a The New York Times sobre la Base de Manta y el narcotráfico en Ecuador

Jombriel entra en la lista musical del año de Barack Obama con su “Vitamina”

El Consulado del Ecuador en Nueva York celebró el Día Internacional del Migrante junto a ecuatorianos

Luto en Ecuador: Fallece el expresidente Rodrigo Borja Cevallos a los 90 años

Edición impresa

LEE LA EDICIÓN DE HOY
UNIRME AHORA

ÚNETE A NUESTRO CANAL DE WHATSAPP

¡Noticias al instante!

Entérate de lo más importante, al momento.

> Historia

> Código de Ética

> Políticas de Privacidad

> Términos y condiciones

> Derecho a Réplica

> Contáctenos

Teléfono: +593 52 933 777

redacc@lamarea.ec

> Contactos de Publicidad

> Mediakit

SOLICITAR RECTIFICACIÓN

Miembros de: AEDEP | SIP | CCREA | AER

© Derechos reservados 2025 El Diario. Queda prohibida la reproducción total o parcial, por cualquier medio,

de todos los contenidos sin autorización expresa de EL DIARIO EDIASA S.A.

© Derechos reservados 2025 El Diario. Queda prohibida la reproducción total o parcial, por cualquier medio, de todos los contenidos sin autorización expresa de EL DIARIO EDIASA S.A.

ANUNCIA AQUÍ
COMUNIDAD

1$us/mes

No te pierdas nada OFERTA RELÁMPAGO