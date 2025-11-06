Flamengo analiza medidas disciplinarias contra Gonzalo Plata tras recientes expulsiones

El ecuatoriano Gonzalo Plata ha sido expulsado en tres ocasiones en 50 días, en partidos de la Copa Libertadores y el Brasileirao. Esto ha generado preocupación en Flamengo y en la ‘tricolor’, y podría enfrentar posibles sanciones del club.

Resumen de las expulsiones y sanciones recientes

La primera expulsión de Plata ocurrió en los cuartos de final de la Copa Libertadores, contra Estudiantes de La Plata, en septiembre pasado. Plata fue expulsado por doble amarilla y luego la Conmebol revocó la tarjeta roja tras un pedido de Flamengo y la revisión del VAR.

La segunda fue en la semifinal ante Racing Club, en octubre, por una falta brusca contra Marcos Rojo, que derivó en tarjeta roja directa. Esto generó fuerte polémica en Brasil y en la prensa ecuatoriana.

El pasado miércoles en el Brasileirão frente a São Paulo, Gonzalo Plata fue expulsado por una fuerte entrada sobre Robert Arboleda, en una acción que fue catalogada por el árbitro como falta grave. En la acción Plata impactó la pierna del defensor ecuatoriano.

La tercera expulsión en menos de dos meses ha puesto en alerta tanto a la dirigencia de Flamengo como a la selección ecuatoriana.

Reacciones y respaldo del cuerpo técnico

El técnico de Flamengo, Filipe Luís, defendió a Gonzalo Plata tras la expulsión en el partido contra São Paulo, al asegurar que fue una acción involuntaria. “Fue involuntaria. Quiso ir a por el balón y acabó golpeando la pierna del jugador. Es un jugador que lo da todo por el equipo”, señaló.

La directiva del equipo habría tomado medidas. Se conoció la aplicación de una multa a Plata, considerando sus recientes actitudes que ponen en riesgo la estabilidad del equipo. La sanción no solo responde a la expulsión, sino a una serie de acciones fuera de lugar, incluyendo retrasos en su regreso al club y ausencias en entrenamientos, que han generado malestar en el entorno del Flamengo.

Implicaciones futuras y preocupación en la selección

El comportamiento de Gonzalo Plata, que ya le valió varias críticas en Brasil preocupa a los dirigentes y al cuerpo técnico de la selección de Ecuador. La percepción de irresponsabilidad podría afectar sus convocatorias futuras, si continúa con estos incidentes. La sanción disciplinaria en Flamengo y su historial en club y selección son motivos suficientes para que, si no corrige su rumbo, su continuidad en el equipo nacional esté en duda.

El club y la federación ecuatoriana estudian las mejores acciones a seguir, ya que su comportamiento fuera de cancha y en partidos oficiales puede poner en riesgo su carrera deportiva.