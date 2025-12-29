Flamengo anuncia la renovación de Filipe Luís como entrenador hasta diciembre de 2027

Flamengo anunció este lunes 29 de diciembre de 2025 en Río de Janeiro, Brasil, la renovación del contrato del entrenador Filipe Luís hasta diciembre de 2027, motivado por los éxitos deportivos alcanzados en la temporada 2025 y el deseo mutuo de ambas partes por mantener el proyecto.

El club carioca comunicó la noticia a través de un comunicado oficial, destacando que el acuerdo extiende el vínculo del técnico, quien asumió el cargo en octubre de 2024. “La historia NO va a dejar de escribirse. ¡Se queda hasta 2027!”, publicó Flamengo en sus redes sociales.

José Boto, director ejecutivo de fútbol del club, explicó que el acuerdo se logró gracias al “deseo genuino de continuidad del proyecto” por parte del entrenador y la institución. Las negociaciones, que se extendieron por varias semanas debido a aspectos contractuales, incluyeron ajustes salariales y culminaron en un entendimiento equilibrado.

Negociaciones prolongadas

Las conversaciones para la renovación comenzaron en el primer semestre de 2025 y enfrentaron obstáculos relacionados con la remuneración y condiciones para la comisión técnica. Durante este período, el club evaluó alternativas en el mercado, entre las que figuraron los nombres de Artur Jorge, exentrenador del Botafogo, y Leonardo Jardim.

A pesar de las diferencias iniciales, ambas partes convergieron en un acuerdo sostenible que respeta las políticas de gobernanza del club. El nuevo contrato incluye valorización salarial para Filipe Luís, quien hasta entonces percibía uno de los sueldos más bajos entre los técnicos de la Série A brasileña.

El respaldo a la continuidad del técnico se fundamenta en los resultados obtenidos. En 2025, Flamengo conquistó el Campeonato Carioca, la Supercopa de Brasil, el Brasileirão y la Copa Libertadores, además de trofeos como el Derbi de las Américas y la Copa Challenger.

Éxitos deportivos en 2025

Bajo la dirección de Filipe Luís, el equipo rubricó una de las temporadas más exitosas de su historia, logrando la cuádruple corona nacional e internacional por primera vez. El título de la Libertadores se obtuvo ante Palmeiras en la final disputada en Lima, Perú.

Filipe Luís, exlateral izquierdo e ídolo como jugador del club entre 2019 y 2023, mantiene una relación histórica con la institución. Hincha desde la infancia, su trayectoria como entrenador consolida un vínculo emocional profundo.

Estabilidad institucional

Con esta renovación, Flamengo apuesta por la estabilidad institucional y la prosecución de un modelo deportivo exitoso. El ecuatoriano Gonzalo Plata, integrante del plantel desde 2024, continuará bajo las órdenes del técnico en las próximas temporadas.

El club llega a esta decisión como vigente campeón de la Copa Libertadores y del Brasileirão, posicionándose como uno de los equipos más fuertes de Sudamérica. La extensión contractual hasta 2027 alinea con el mandato presidencial actual y proyecta continuidad en el liderazgo desde el banquillo del Maracaná.