FMI destaca solidez de la economía ecuatoriana y aprueba nuevo desembolso por USD 630 millones

La economía ecuatoriana registra un desempeño sólido y muestra señales claras de recuperación, según el Fondo Monetario Internacional (FMI). Sin embargo, el organismo multilateral, alerta sobre riesgos que aún persisten.

El informe correspondiente a la cuarta revisión del Servicio Ampliado del Fondo con Ecuador, publicado el 18 de diciembre, confirma avances relevantes. El programa por $5.000 millones, vigente desde mayo de 2024, mantiene una ejecución favorable.

Como resultado del cumplimiento de metas y del progreso de reformas estructurales, el país accederá a un nuevo desembolso. El monto asciende a $630 millones, lo que refuerza la liquidez fiscal y externa. El FMI subraya que los riesgos identificados disminuyeron frente a evaluaciones previas. No obstante, permanecen sesgados a la baja por factores externos e internos.

FMI habla de recuperación con alertas latentes

La economía ecuatoriana avanza en un proceso de recuperación sostenida. El FMI destaca la baja inflación, los superávits externos y la acumulación de reservas internacionales. Además, el informe resalta la reducción de los diferenciales soberanos. Estos indicadores fortalecen la estabilidad macroeconómica y mejoran la percepción de riesgo país.

Sin embargo, el Fondo advierte que ciertos factores podrían afectar el ajuste fiscal. También impactarían la liquidez y la sostenibilidad de la deuda pública. Entre los principales riesgos figuran precios del petróleo más bajos, déficits de financiamiento externo y problemas de seguridad. A ello se suma la fragmentación política.

Riesgos externos y precios del petróleo

El FMI señala que la volatilidad del crudo representa una amenaza clave. Cambios en la oferta y la demanda global afectan directamente los ingresos fiscales petroleros. Las tensiones geopolíticas, las decisiones de la OPEP+ y la transición ecológica intensifican las fluctuaciones. Este escenario eleva presiones externas, fiscales y sociales.

El organismo advierte que la incertidumbre sobre los precios del petróleo frena la inversión. Además, limita la actividad económica y reduce el margen fiscal del Estado. Este contexto resulta más complejo debido a que el crudo ecuatoriano se cotizaba por debajo de $55 por barril durante la cuarta revisión.

Seguridad, financiamiento y estabilidad política

A nivel interno, el FMI identifica riesgos adicionales. Interrupciones inesperadas en la producción petrolera podrían surgir por desastres naturales y falta de mantenimiento. Asimismo, un deterioro de las condiciones financieras internacionales limitaría el acceso a financiamiento externo. Esto retrasaría el retorno del país a los mercados de capitales, advierte el multilateral.

En materia de seguridad, el organismo advierte impactos directos sobre la actividad económica. La violencia reduce turismo, ingresos fiscales e inversión de largo plazo. Ante este escenario, las autoridades preparan y publicarán un “Plan de Acción Estratégico” con apoyo técnico del FMI. El documento definirá medidas de corto plazo.

Reformas, crimen organizado y apoyo social

El plan abordará riesgos asociados a actividades delictivas organizadas lo que incluye tráfico de drogas, contrabando, minería ilegal y evasión fiscal. También contempla acciones contra el uso indebido de canales financieros y no financieros. El objetivo apunta a combatir blanqueo de capitales y corrupción.

El FMI considera este plan como un primer paso relevante. Paralelamente, se construye un enfoque integral de todo el Gobierno contra el crimen organizado. En el plano político, la fragmentación podría ralentizar reformas. Para mitigar este riesgo, el Fondo recomienda proteger a grupos vulnerables y priorizar gasto social.

Ecuador y el acuerdo SAF hasta 2028

Ecuador superó con éxito las cuatro revisiones del programa con el organismo. Este desempeño consolida la relación financiera con el organismo multilateral. Con el nuevo desembolso, el país habrá recibido $3.300 millones”. El acuerdo SAF contempla un total de $5.000 millones hasta 2028.

El FMI insiste en una comunicación clara de los beneficios del programa. Además, sugiere reformas inclusivas que impulsen crecimiento y generación de empleo. El informe concluye que la economía ecuatoriana mantiene bases sólidas. El desafío consiste en gestionar riesgos y sostener el ritmo de reformas. (7).