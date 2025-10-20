FOA reafirma lucha contra minería en Kimsacocha a 30 días de marcha en Cuenca

La Federación de Organizaciones Indígenas y Campesinas del Azuay (FOA), filial de la Ecuarunari y la Conaie, ratificó este lunes 20 de octubre la continuidad de su movilización contra la minería en Kimsacocha. A 30 días de la marcha del 16 de septiembre, la organización exige la cancelación definitiva de todas las concesiones mineras en la provincia y convoca a votar NO en la consulta popular impulsada por el gobierno. El comunicado se publicó en la cuenta de X de la FOA y culmina con una rueda de prensa en el Parque Calderón de Cuenca.

Persistencia de la movilización indígena

La marcha del 16 de septiembre reunió a miles de personas en las calles de Cuenca, en rechazo a la explotación minera en Kimsacocha y el Azuay. Según el comunicado de la FOA, esta jornada representó «una expresión colectiva de amor por la vida, por el agua y por la tierra». La organización subraya que la lucha persiste sin descanso hasta lograr la revocación total de las concesiones otorgadas sin consulta popular.

🔴 A 30 días del 16S, la lucha por #Kimsakocha sigue. Exigimos la cancelación definitiva de las concesiones mineras y rechazamos la consulta regresiva que busca eliminar la consulta previa y los derechos de la naturaleza. 💧

📣 Rueda de prensa: lunes 20 oct, 09h30 – #Cuenca. pic.twitter.com/YTdN15B2pT — Foa Azuay (@foazuay93) October 20, 2025

El gobierno revocó la licencia ambiental de la minera Dundee Precious Metals mediante el Ministerio del Ambiente. Sin embargo, la FOA califica esta medida como «débil y mal estructurada», susceptible a acciones legales por parte de la empresa. «Para la Federación de Organizaciones Indígenas y Campesinas del Azuay (FOA) y defensores del agua y la naturaleza esto no es suficiente. Lo que pedimos es claro y contundente: ¡Kimsakocha libre de minería!», indica el texto oficial.

Amenazas constitucionales y derechos en riesgo

Además, la FOA alerta sobre la consulta popular que, según su análisis, busca modificaciones constitucionales regresivas. Esta iniciativa pondría en peligro derechos como el de la naturaleza, la consulta previa libre e informada, y los mecanismos de protección ambiental y comunitaria. Estos derechos surgieron de décadas de resistencia indígena y social en Ecuador, incluyendo movilizaciones históricas como las de los años 90 contra la minería en la Amazonía y los Andes.

El comunicado cita el Acuerdo Ministerial 691-26 de marzo de 1993, que regula concesiones mineras en territorios ancestrales del pueblo Kichwa Kañari.

Críticas a la justicia y nuevas acciones

La FOA cuestiona el archivo de la investigación fiscal contra el presidente Daniel Noboa, la primera dama Lavinia Valbonesi y directivos de Dundee Precious Metals, por presunto tráfico de influencias en el caso Loma Larga. «Esta decisión obstaculiza el derecho ciudadano a la verdad y la fiscalización de posibles conflictos de interés. No aceptamos impunidad. La justicia no puede estar al servicio de los intereses extractivistas», cita el documento.

En respuesta, la organización ratifica su campaña por el NO en la consulta, en defensa de la vida, la soberanía territorial y la democracia participativa.

Rueda de prensa para este lunes

Para detallar nuevas acciones, la FOA convoca a una rueda de prensa este lunes 20 de octubre a las 09h30 en la Glorieta del Parque Calderón, Cuenca. El evento busca informar sobre estrategias en defensa de Kimsacocha y la justicia ambiental. «Cuenca ya decidió: ¡Kimsacocha no se toca!», concluye el comunicado.