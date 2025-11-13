Francia clasifica al Mundial 2026 con goleada 4-0 ante Ucrania en eliminatorias UEFA

Francia goleó 4-0 a Ucrania este jueves 13 de noviembre de 2025 en el Parque de los Príncipes de París, en la novena jornada de las eliminatorias UEFA para el Mundial 2026, asegurando su boleto directo como segunda europea tras Inglaterra, gracias a goles de Kylian Mbappé (dos), Michael Olise y Hugo Ekitiké, en un partido que confirmó su dominio en el Grupo D.

Desarrollo del encuentro

El partido, correspondiente al Grupo D de las eliminatorias europeas, inició con dominio francés pero pocas ocasiones claras en la primera mitad. Francia controló el 75% de la posesión, pero Ucrania resistió con intervenciones del portero Anatoliy Trubin y el poste. Al minuto 55, Mbappé abrió el marcador desde el punto penal con un disparo al centro, su gol número 55 con la selección y el 400 de su carrera profesional.

Cinco minutos después, al 60, Michael Olise amplió la ventaja con un disparo desde fuera del área, capitalizando un error defensivo ucraniano. Francia, dirigida por Didier Deschamps, aumentó la intensidad en la segunda parte, con 18 tiros totales contra 4 de su rival. Al 83, Mbappé firmó su doblete empujando un balón en el área chica tras una jugada iniciada por él mismo desde media cancha.

El 4-0 llegó al 88, cuando Hugo Ekitiké remató de derecha un pase de Mbappé en una pared con el mismo delantero. Ucrania, con siete puntos previos, quedó con 7 unidades, mientras Francia suma 13 y lidera el grupo.

Eliminatorias europeas

Las eliminatorias UEFA para el Mundial 2026, iniciadas en marzo de 2025, involucran a 54 selecciones en 12 grupos, con los líderes clasificando directamente y los segundos más cuatro de la Nations League yendo a playoffs en marzo de 2026. Francia, subcampeona en Catar 2022, participa en su 17ª Copa del Mundo y octava consecutiva, la racha más larga de su historia.

En el mismo grupo, Islandia venció 0-2 a Azerbaiyán en Bakú, con goles de Albert Guðmundsson al 20 y Sverrir Ingi Ingason al 39. Ambos equipos suman 7 puntos, pero Islandia lidera por diferencia de goles (+4 vs. -3). Islandia depende de su último partido ante Ucrania para aspirar a playoffs.

Clasificados al Mundial 2026

Con la clasificación francesa, ya son 29 selecciones confirmadas para el Mundial 2026, que se disputará del 11 de junio al 19 de julio en 16 estadios de Estados Unidos, México y Canadá, con 104 partidos por primera vez en formato de 48 equipos. Los anfitriones México, Estados Unidos y Canadá ocupan el Bombo 1, al igual que Francia, garantizando que no se enfrenten en grupos.

La lista incluye: Anfitriones: México, Estados Unidos, Canadá. CONMEBOL: Argentina, Brasil, Ecuador, Uruguay, Paraguay, Colombia. CAF: Marruecos, Egipto, Túnez, Argelia, Ghana, Senegal, Sudáfrica, Cabo Verde, Costa de Marfil. AFC: Japón, Irán, Corea del Sur, Arabia Saudita, Catar, Australia, Uzbekistán, Jordania. OFC: Nueva Zelanda. UEFA: Inglaterra, Francia.

Faltan 19 plazas directas y 6 para repechaje intercontinental en marzo de 2026, con UEFA y CONCACAF aún en proceso. El sorteo de grupos será el 5 de diciembre de 2025 en Washington D.C.

Implicaciones para el sorteo y el torneo

Como cabeza de serie, Francia integrará el Bombo 1 junto a otros líderes y anfitriones, favoreciendo cruces equilibrados. Deschamps, en posible último ciclo, cuenta con un plantel que mezcla experiencia (N’Golo Kanté) y juventud (Bradley Barcola, Rayan Cherki). Mbappé, ahora en Real Madrid, alcanzó 55 goles con Les Bleus, acercándose al récord de Olivier Giroud (57).

El torneo distribuirá 12 grupos de 4 equipos, con los dos primeros avanzando directamente a octavos, sumando 32 clasificados a la fase eliminatoria. Francia, con tres títulos mundiales (1998, 2018) y subcampeona en 2006, aspira a su cuarta estrella.