Operativo militar detecta campamento de minería ilegal en Camilo Ponce Enríquez

Hace 4 meses
Deportes
Fútbol

Francia empata ante Islandia y retrasa su clasificación al Mundial 2026

Francia no pudo sellar su boleto al Mundial 2026 tras empatar 2-2 con Islandia; Alemania ganó ajustadamente y Bélgica lidera tras goleada a Gales.
Francia igualó 1-1 con Islandia y aún no certifica su clasificación al Mundial 2026.
Julio Moreira

Redacción ED.

En la cuarta jornada de las eliminatorias europeas rumbo al Mundial 2026, Francia pinchó con un empate 2-2 frente a Islandia en Reikiavik, retrasando su clasificación. Alemania venció a Irlanda del Norte 0-1, mientras Bélgica goleó 2-4 a Gales para recuperar el liderato en su grupo.

Francia sufre para mantener la ventaja

La selección francesa, sin su estrella Kylian Mbappé por lesión, recibió en el estadio Laugardalsvöllur a Islandia con la intención de asegurar su clasificación matemática, que dependía de ganar y que Ucrania no venciera a Azerbaiyán. Sin embargo, Islandia sorprendió al tomar ventaja en el minuto 39 con un gol de Víctor Pálsson, tras aprovechar errores defensivos franceses.

En la segunda mitad, los galos reaccionaron con goles de Christopher Nkunku (63’) y Jean-Philippe Mateta (68’), que pusieron la ventaja en solo cinco minutos, demostrando autoridad pese a las bajas. Pero Kristian Hlynsson igualó para Islandia en el minuto 70, firmando un punto inesperado que obliga a Francia a esperar para confirmar su boleto, manteniendo el liderato del Grupo D con 10 puntos, tres más que Ucrania.

Alemania se mantiene en la lucha

Jugadores de Alemania celebran el triunfo ante Irlanda del Norte
Jugadores de Alemania celebran el triunfo ante Irlanda del Norte.

En el Grupo A, Alemania logró una ajustada victoria 0-1 sobre Irlanda del Norte en Belfast gracias al gol de cabeza de Nick Woltemade a los 31 minutos. Pese a los intentos visitantiles y un gol anulado a Dan Ballard por fuera de juego, los alemanes mantuvieron la ventaja y continúan en la lucha, aunque deberán esperar la próxima fecha para certificar su pase al Mundial.

Eslovaquia derrotó 2-0 a Luxemburgo y comparte 9 puntos con Alemania en el Grupo A, manteniendo la presión en la clasificación.

Suiza, líder del Grupo B, fue sorprendida por Eslovenia con un empate 0-0 y no pudo certificar su boleto, mientras Kosovo subió al segundo lugar tras vencer 1-0 a Suecia en Goteborg.

Otros resultados y contexto europeo

Kevin De Bruyne marcó dos goles de penales en la victoria de Bélica ante Gáles
Kevin De Bruyne marcó dos goles en la victoria de Bélgica ante Gales.

Mientras tanto, Bélgica dio un golpe contundente en el Grupo J al golear 2-4 a Gales de visita. Joe Rodon puso en ventaja a los locales a los 8 minutos. Sin embargo los ‘Diablos Rojos’ reaccionaron con un doblete de Kevin De Bruyne (18′ y 76′, de penales) y goles de Thomas Meunier a los 24′, y Leandro Trossard a los 90′. La otra conquista de Gales fue obra de Nathan Broadhead a los 89′.

Con este resultado Bélgica asegura el liderato con 14 puntos, un punto más que Macedonia del Norte, que empató 1-1 con Kazajistán.

Estos resultados reflejan la intensidad y competitividad en los grupos europeos, donde cada punto es vital para asegurar un lugar en la Copa Mundial de la FIFA 2026, que se disputará próximamente en Estados Unidos, México y Canadá.

