Francia en alerta tras robo de valiosas joyas del Museo de Louvre en París

Un audaz robo de joyas históricas en el Museo del Louvre, en París, obligó al cierre del lugar este domingo 19 de octubre tras un atraco perpetrado en la galería Apolo. Un grupo de asaltantes irrumpió en el museo al amanecer, sustrayendo nueve piezas de alto valor patrimonial, incluyendo un collar, una diadema y un broche pertenecientes a las colecciones de Napoleón y los reyes franceses. Las autoridades han confirmado que una de las joyas, posiblemente la corona de la emperatriz Eugenia, fue abandonada durante la huida, aunque se encuentra con daños.

El incidente ocurrió alrededor de las 9:30a.m (hora de París) , cuando un grupo de hombres llegó en motocicletas a las inmediaciones del Louvre, situado junto al río Sena. Utilizando un montacargas, los asaltantes rompieron las ventanas de la primera planta para acceder a la galería Apolo, donde las joyas estaban exhibidas. En apenas siete minutos, lograron apoderarse de las piezas y escapar, según informó el ministro del Interior, Laurent Núñez.

Investigación en Curso

La ministra de Cultura, Rachida Dati, confirmó el hallazgo de una joya abandonada por los ladrones, que está siendo analizada por las autoridades. “Efectivamente, se ha encontrado una joya que se está evaluando”, declaró Dati en una entrevista con el canal TF1, sin precisar detalles. Según el diario Le Parisien, la pieza sería la corona de la emperatriz Eugenia, la cual presenta fracturas tras el incidente.

El museo fue evacuado inmediatamente y permanecerá cerrado al público para facilitar las labores de investigación. Los equipos forenses trabajan en la preservación de pruebas, apoyados por imágenes de videovigilancia que captaron el atraco. Las autoridades no han revelado más información sobre los responsables ni el estado actual de la investigación.

⚠️🇫🇷 Le musée du Louvre restera fermé aujourd’hui pour raisons exceptionnelles.

⚠️🌍 The Musée du Louvre will remain closed today for exceptional reasons. pic.twitter.com/bFY1hRaW5k — Musée du Louvre (@MuseeLouvre) October 19, 2025

Visitas del Louvre y repercusiones

El Museo del Louvre, el más visitado del mundo con 8,7 millones de visitantes en 2024, enfrenta ahora un nuevo desafío tras este robo. Las joyas sustraídas, descritas como de “valor patrimonial e histórico incalculable”, forman parte de una colección que incluye piezas únicas de la realeza francesa. Este incidente ocurre en un momento en que el presidente Emmanuel Macron impulsa un proyecto de remodelación para modernizar el acceso al museo, que sufre problemas de saturación.

En el pasado, el Louvre ha enfrentado incidentes de seguridad, aunque ninguno de esta magnitud reciente. En 1911, el robo de la Mona Lisa conmocionó al mundo, pero la pintura fue recuperada dos años después. Las autoridades francesas han prometido reforzar las medidas de seguridad para evitar futuros incidentes, aunque no se han detallado cambios específicos.