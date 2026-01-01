Francia propone prohibir el acceso a redes sociales a menores de 15 años

El gobierno de Francia, con respaldo del presidente Emmanuel Macron, propuso prohibir el acceso a redes sociales a menores de 15 años a partir de septiembre de 2026, en todo el territorio francés, con el objetivo declarado de proteger a niños y adolescentes de los riesgos asociados al uso excesivo de pantallas digitales.

La iniciativa fue confirmada por el propio Emmanuel Macron, quien señaló que el Parlamento francés debería comenzar a debatir el proyecto desde enero. Durante su discurso de Fin de Año, el mandatario aseguró que el Ejecutivo velará para que la propuesta “llegue a buen término” y reiteró el compromiso de reducir la exposición temprana a redes sociales.

El proyecto de ley, al que tuvo acceso la Agence France-Presse (AFP), sostiene que diversos estudios e informes han identificado riesgos asociados al uso intensivo de pantallas digitales por parte de adolescentes. Entre ellos se mencionan la exposición a contenido inapropiado, el ciberacoso y posibles alteraciones en los patrones de sueño.

Según el texto oficial, los menores con acceso ilimitado a internet enfrentan mayores probabilidades de sufrir impactos negativos en su desarrollo y bienestar. El gobierno considera que una regulación más estricta es necesaria para reforzar la protección infantil en el entorno digital.

Contenido del proyecto de ley

El proyecto consta de dos artículos principales. El primero establece como ilegal que una plataforma en línea ofrezca servicios de redes sociales a menores de 15 años. Esta disposición apunta directamente a las grandes plataformas digitales que operan en Francia.

El segundo artículo propone prohibir el uso de teléfonos móviles en la escuela secundaria. Aunque desde 2018 ya existe una prohibición del uso de celulares en preescolares y colegios de educación secundaria, las autoridades reconocen que la norma se aplica de manera irregular.

Esta nueva propuesta busca reforzar los mecanismos de control y garantizar una aplicación más efectiva de la normativa vigente, especialmente en los centros educativos de nivel medio.

Antecedentes legislativos en Francia

En 2023, Francia aprobó una ley que obliga a las plataformas sociales a obtener el consentimiento paterno para que los menores de 15 años creen cuentas. Sin embargo, el propio gobierno reconoció que problemas técnicos han dificultado su implementación práctica.

A comienzos de este mes, el Senado francés respaldó otra iniciativa orientada a proteger a los adolescentes del uso excesivo de pantallas, que incluye la exigencia de autorización parental para que jóvenes de entre 13 y 16 años se registren en redes sociales.

Este texto fue remitido a la Asamblea Nacional, que deberá debatirlo y aprobarlo para que pueda convertirse en ley, en un contexto de creciente preocupación institucional por la salud digital juvenil.

Contexto europeo e internacional

En junio, Macron anunció que impulsaría una regulación a nivel de la Unión Europea para prohibir el acceso a redes sociales a todos los menores de 15 años, tras un apuñalamiento mortal en una escuela del este de Francia que conmocionó al país.

En noviembre, el Parlamento Europeo instó a fijar edades mínimas de acceso a redes sociales para combatir el aumento de problemas de salud mental en adolescentes, aunque recordó que la competencia para establecer límites recae en los Estados miembros.

Otros países también han comenzado a implementar medidas regulatorias para limitar el acceso de niños y adolescentes a plataformas digitales, en línea con un debate global sobre el impacto de las redes sociales en la infancia.