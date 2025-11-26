Gabriela Sommerfeld aclaró por qué la agenda confidencial de Daniel Noboa en Estados Unidos se manejó bajo criterios de seguridad del Estado.

La agenda confidencial de Daniel Noboa en Estados Unidos, realizada entre el 18 y el 20 de noviembre de 2025, generó debates públicos tras su viaje.

La canciller Gabriela Sommerfeld detalló que la Cancillería no aplica la figura de reservado respecto a las actividades internacionales del Presidente. Además, indicó en entrevista con Contacto Directo que esa competencia recae en instituciones vinculadas a defensa y seguridad.

La ministra puntualizó que Presidencia puede calificar una agenda como confidencial cuando se vincula directamente con la integridad del Estado. Asimismo, señaló que el reciente viaje del mandatario incluyó reuniones estratégicas que ameritaron ese tratamiento especial.

Agenda confidencial de Daniel Noboa: seguridad y comercio marcaron el viaje presidencial

Sommerfeld confirmó que en Washington se abordaron temas de seguridad “al más alto nivel”. Por esa razón, la agenda recibió el carácter de “confidencial”. También explicó que el Presidente Daniel Noboa trató temas de comercio e inversión.

En diálogo con El Telégrafo, la canciller mencionó que Estados Unidos mantiene a Ecuador como un “aliado estratégico”, lo que permite avanzar en preferencias arancelarias y en la apertura de productos ecuatorianos para ese mercado.

Panorama político y confianza internacional

La canciller también relató que varios países solicitaron conocer el contexto político tras la consulta popular y referéndum en Ecuador, el pasado 16 de noviembre. Según su análisis, Ecuador proyecta estabilidad y confianza. Sommerfeld afirmó que “el riesgo país cayó por debajo de los 600 puntos”, lo que demuestra interés en los proyectos gubernamentales.

Aseguró que el Gobierno prioriza atraer inversión extranjera y consolidar un entorno económico seguro. También destacó que la administración trabaja para reactivar sectores productivos mediante acuerdos comerciales.

Ecuador avanza en nuevos acuerdos internacionales

Sobre la agenda comercial, Sommerfeld comentó que Ecuador desarrolla negociaciones con Emiratos Árabes Unidos, Canadá, Japón, Corea del Sur y la Unión Europea.

El Gobierno espera cerrar este año acuerdos para impulsar exportaciones nacionales. Ese avance consolida la estrategia económica que impulsa el Ejecutivo.

Nuevo viaje presidencial a Emiratos Árabes Unidos

En los próximos días, Daniel Noboa viajará a Emiratos Árabes Unidos para culminar una negociación de inversión. Además, abordará la segunda ronda del acuerdo de comercio y temas financieros con el fondo de desarrollo.

La visita también incluirá reuniones para fortalecer cooperación económica y profundizar vínculos estratégicos con ese país.

Visa Schengen: un tema pendiente en la relación con la Unión Europea, UE

Por otro lado, Sommerfeld reveló que la exoneración de la visa Schengen continúa entre los objetivos para 2026. Dijo que Ecuador mantiene un trato desigual frente a la Unión Europea. Según su criterio, “somos el único país sudamericano que no tiene la exención del visado”.

Indicó que el Gobierno insiste en ese punto como prioridad para la movilidad y la integración internacional de los ecuatorianos.