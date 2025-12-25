COMUNIDAD POR USD 1
Hace 6 meses
Ecuador
Sociedad

Ecuador gastó USD 17,5 millones en OnlyFans durante 2025, según informe global

El consumo digital en plataformas de suscripción registró un fuerte aumento en Ecuador durante 2025, impulsado por pagos directos a creadores y una mayor adopción de modelos de monetización en línea, según un análisis internacional.
Gasto en OnlyFans en Ecuador llegó a USD 17,5 millones en 2025.
El gasto en OnlyFans en Ecuador alcanzó cifras récord durante 2025, según un análisis internacional. Foto: Freepik.

El gasto en OnlyFans en Ecuador alcanzó USD 17,5 millones en 2025, de acuerdo con un análisis global sobre la economía de los creadores elaborado por OnlyGuider, buscador especializado en la plataforma de suscripción digital.

El informe ubica a Ecuador en el décimo lugar entre los países de América del Norte y del Sur con mayor gasto total, con un crecimiento interanual del 15,9 % frente a 2024, cuando el consumo se estimó en USD 15,1 millones.

Qué es OnlyFans y cómo funciona su modelo

OnlyFans opera como una plataforma digital de suscripción que permite a los creadores ofrecer contenido exclusivo a cambio de pagos directos de sus seguidores.

Fundada en 2016, la plataforma funciona a escala global. Alberga creadores de entretenimiento, fitness, música, cocina y asesoría personalizada, aunque mantiene fuerte presencia en contenido para adultos.

En su modelo de negocio, los creadores fijan sus precios, mientras OnlyFans retiene un porcentaje de cada transacción realizada dentro de la plataforma.

Crece el gasto en OnlyFans en Ecuador y se consolida la tendencia

El estudio también presenta un ranking regional de gasto per cápita. Este mide la intensidad de consumo por cada 10.000 habitantes, indicador clave para analizar el comportamiento del mercado digital.

En esta clasificación, Ecuador ocupó el puesto 18, con un gasto aproximado de USD 9.537 por cada 10.000 habitantes, cifra que igualmente refleja un incremento del 15,9 % respecto al año anterior.

Comparación regional y liderazgo de Norteamérica

En el ranking per cápita regional, Canadá lideró el consumo, con USD 88.711 por cada 10.000 habitantes, seguido por Estados Unidos, con USD 77.334, y Costa Rica, que se ubicó en el tercer lugar con USD 33.110.

El informe resalta que Costa Rica sobresale por una alta intensidad de consumo. Esto, pese a contar con una población menor, lo que evidencia un uso intensivo de plataformas de suscripción digital.

El avance del “bloque latino” en OnlyFans

OnlyGuider destaca el crecimiento del denominado “bloque latino”, encabezado por México, con USD 290 millones, y Brasil, con USD 193 millones en gasto durante 2025.

Ambos mercados se consolidan como pilares de ingresos dentro del ecosistema global de OnlyFans, impulsados por una mayor adopción de modelos de monetización directa.

Estados Unidos domina el gasto total en la región

A nivel regional, Estados Unidos lideró el gasto total con USD 2.637 millones, seguido por Canadá con USD 354,8 millones, México con USD 290,8 millones y Brasil con USD 193,9 millones.

En Sudamérica, Argentina destacó con USD 87,2 millones y un crecimiento anual superior al 23 %, uno de los más altos del continente.

Cómo se realizó el análisis de OnlyGuider

Según OnlyGuider, el análisis se basó en el cruce de volumen de búsquedas, el modelado de ingresos por búsqueda (RPS) y datos agregados de 188 países.

Esta metodología permite estimar con mayor precisión el flujo económico global que se dirige hacia OnlyFans y su impacto en cada mercado nacional.

Ranking mundial por gasto total en 2025

Rango País Gasto total de 2025 Gasto total de 2024 Porcentaje
1 Estados Unidos $ 2.637.099.393,96 $ 2.586.752.362,89 1,95%
2 Reino Unido $ 531.297.966,14 $ 521.154.520,17 1,95%
3 Canadá $ 354.844.991,98 $ 337.415.139,77 5,17%
4 Italia $ 354.844.991,98 $ 285.057.618,08 24,48%
5 México $ 290.856.550,80 $ 244.178.730,60 19,12%
6 Australia $ 236.563.327,99 $ 239.613.649,99 -1,27%
7 Francia $ 236.563.327,99 $ 198.598.700,89 19,12%
8 Alemania $ 236.563.327,99 $ 202.242.713,75 16,97%
9 España $ 193.904.367,20 $ 154.437.829,61 25,55%
10 Brasil $ 193.904.367,20 $ 190.202.379,62 1,95%
46 Ecuador $ 17.548.345,23 $ 15.141.342,21 15,90%

