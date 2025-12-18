Génesis Reasco y su entrenador César Carracedo destacados por Asociación de Periodistas Deportivos de Pichincha

La Asociación de Periodistas Deportivos de Pichincha (APDP) anunció a los mejores deportistas del año en Quito, Ecuador, premiando logros nacionales e internacionales en diversas disciplinas.
Génesis Reasco Valdez, federada por Manabí, fue elegida Mejor Deportista del 2025 por su oro en la categoría 76 kg del Campeonato Mundial de Lucha en Zagreb, Croacia. Reasco es la primera ecuatoriana con título mundial senior.
Su entrenador, el cubano César Carracedo Cordovi, recibió el galardón como Mejor Director Técnico Deporte Amateur.
Premiados en deporte adaptado y dirigencia
Kiara Rodríguez España, velocista paralímpica, es designada Mejor Deportista Deporte Adaptado tras convertirse en tricampeona mundial en los 100 metros T46/47 durante el Mundial de Paratletismo en Nueva Delhi, India.
Marisol Castro Arauz, presidenta de la Federación Ecuatoriana de Hockey y Patín, obtuvo el premio a Mejor Dirigente Deporte Amateur.
Reconocimientos en fútbol profesional
El español Javier Rabanal, quien dirigió a Independiente del Valle al título de la LigaPro 2025, fue seleccionado como Mejor Director Técnico Deporte Profesional.
Willian Pacho Tenorio, defensor del Paris Saint-Germain e incluido en el once ideal de los Premios The Best, además de campeón de la Copa Intercontinental, elegido Mejor Futbolista Profesional.
Joselyn Espinales, mediocampista de la selección ecuatoriana y Palmeiras, bicampeona del Torneo Paulista 2025, recibió el premio como Mejor Futbolista Profesional Femenina.