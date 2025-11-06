COMUNIDAD POR USD 1
VIVO

Operativo militar detecta campamento de minería ilegal en Camilo Ponce Enríquez

Hace 4 meses
Deportes
UEFA Europa League

Genk derrota 3-4 a Braga de visita con gol decisivo de Yaimar Medina

El ecuatoriano Yaimar Medina anotó el gol clave en la victoria 4-3 del KRC Genk sobre Braga en la UEFA Europa League, sumando siete puntos en cuatro jornadas.
Escuchar noticia

•‎

3'

•‎

Escuchar noticia
3 minutos de lectura
Genk derrota 3-4 a Braga de visita con gol decisivo de Yaimar Medina
El ecuatoriano Yaimar Medina (centro) celebra con sus compañeros su gol.
Genk derrota 3-4 a Braga de visita con gol decisivo de Yaimar Medina
El ecuatoriano Yaimar Medina (centro) celebra con sus compañeros su gol.

El Diario

Redacción ED.

El Diario

Redacción ED.

sebastianpencas@gmail.com

El KRC Genk venció 3-4 al Braga este jueves 6 de noviembre de 2025 en el Estádio Municipal de Braga, Portugal, por la cuarta jornada de la UEFA Europa League. Con este resultado rompe la racha invicta del equipo portugués y alcanza siete puntos para escalar posiciones.

Primer tiempo con empate al descuento

El Braga abrió el marcador al minuto 30 con un disparo potente de Rodrigo Zalazar desde el borde del área, superando al portero Hendrik Van Crombrugge. El equipo luso, que llegaba con tres victorias consecutivas y sin goles encajados, dominó la posesión inicial.

Sin embargo, en el tiempo añadido del primer tiempo (minuto 47+2), el Genk igualó 1-1 mediante un cabezazo de Daan Heymans a la salida de un córner, el primer tanto recibido por el Braga en la competición. 

El entretiempo dejó al Braga con la necesidad de recuperar el control, mientras el Genk apostaba por transiciones rápidas en la segunda mitad.

Explosión de goles en la segunda parte

Apenas iniciado el complemento, al minuto 48, Yira Sor robó un balón en campo propio, recortó a un defensor y definió ante Lukas Hornicek para el 1-2. Esta jugada individual desequilibró el partido a favor de los belgas.

El Genk amplió la ventaja al minuto 59 con un gol de Hyeon-Gyu Oh, asistido por Heymans tras una combinación fluida. El Braga respondió al minuto 71 con el segundo tanto de Zalazar, acortando a 2-3 y reavivando el encuentro.

Gol decisivo de Medina y reacción final

El ecuatoriano Yaimar Medina, quien ingresó al minuto 64 en lugar de Yira Sor por decisión del entrenador Thorsten Fink, marcó el 2-4 al minuto 72. Recibió un pase de Konstantinos Karetsas cerca de la medialuna, controló y remató con efecto de zurda al ángulo derecho, desde fuera del área.

Medina, ex Independiente del Valle, demostró técnica y frialdad en su definición, clave para sellar la ventaja visitante. El Braga no se rindió y descontó al minuto 86 mediante Fran Navarro tras un rebote, fijando el 3-4 final.

Con este resultado, el Genk suma siete puntos (dos victorias, un empate y una derrota) y trepa a la décimo tercera posición, cerca de la zona de clasificación directa a octavos.

Triunfo de Midtjylland con participación de Castillo

En otro duelo, el FC Midtjylland derrotó 3-1 al Celtic en el MCH Arena de Herning, Dinamarca. Los goles locales fueron de Martin Erlic (min. 33), Mikel Gogorza (min. 35) y Franculino Djú (min. 41). Para el Celtic anotó Reo Hatate de penal al minuto 81.

El ecuatoriano Denil Castillo ingresó como suplente al minuto 59 en lugar de Darío Osorio. Un minuto después, al 60, remató desviado desde el punto penal en una oportunidad clara. Midtjylland mantiene el puntaje perfecto con 12 puntos en cuatro partidos, liderando su sección.

Próximas jornadas en la competición

En la quinta fecha, el Genk recibirá al Basilea, que venció 3-1 al FCSB en la jornada disputada. Por su parte, el Midtjylland visitará a la Roma, victoriosa 0-2 ante Rangers. Estos encuentros definirán aspiraciones de clasificación en la UEFA Europa League 2025-26.

SÚMATE AL NEWSLETTER

Recibe todos los días el ranking de las noticias más importantes.

ÚLTIMAS NOTICIAS

¿Nuevo rostro en Revolución Ciudadana? La organización prepara relevo para Luisa González

Argentina, Italia y Portugal aseguran su pase a los 16avos del Mundial Sub17 en Catar

Ecuador se posiciona como uno de los bancos de diversidad agrícola más grandes de América Latina

Flamengo analiza medidas disciplinarias contra Gonzalo Plata tras recientes expulsiones

Kendry Páez ingresa en el complemento y Estrasburgo supera a BK Häcken en la Conference League

Edición impresa

LEE LA EDICIÓN DE HOY
UNIRME AHORA

ÚNETE A NUESTRO CANAL DE WHATSAPP

¡Noticias al instante!

Entérate de lo más importante, al momento.

UNIRME AHORA

ÚNETE A NUESTRO CANAL DE WHATSAPP

¡Noticias al instante!

Entérate de lo más importante, al momento.

ÚLTIMAS NOTICIAS

¿Nuevo rostro en Revolución Ciudadana? La organización prepara relevo para Luisa González

Argentina, Italia y Portugal aseguran su pase a los 16avos del Mundial Sub17 en Catar

Ecuador se posiciona como uno de los bancos de diversidad agrícola más grandes de América Latina

Flamengo analiza medidas disciplinarias contra Gonzalo Plata tras recientes expulsiones

Kendry Páez ingresa en el complemento y Estrasburgo supera a BK Häcken en la Conference League

Edición impresa

LEE LA EDICIÓN DE HOY

Noticias en la web

SÚMATE AL NEWSLETTER

Recibe todos los días el ranking de las noticias más importantes.

ÚLTIMAS NOTICIAS

¿Nuevo rostro en Revolución Ciudadana? La organización prepara relevo para Luisa González

Argentina, Italia y Portugal aseguran su pase a los 16avos del Mundial Sub17 en Catar

Ecuador se posiciona como uno de los bancos de diversidad agrícola más grandes de América Latina

Flamengo analiza medidas disciplinarias contra Gonzalo Plata tras recientes expulsiones

Kendry Páez ingresa en el complemento y Estrasburgo supera a BK Häcken en la Conference League

Edición impresa

LEE LA EDICIÓN DE HOY
UNIRME AHORA

ÚNETE A NUESTRO CANAL DE WHATSAPP

¡Noticias al instante!

Entérate de lo más importante, al momento.

> Historia

> Código de Ética

> Políticas de Privacidad

> Términos y condiciones

> Derecho a Réplica

> Contáctenos

Teléfono: +593 52 933 777

redacc@lamarea.ec

> Contactos de Publicidad

> Mediakit

SOLICITAR RECTIFICACIÓN

Miembros de: AEDEP | SIP | CCREA | AER

© Derechos reservados 2025 El Diario. Queda prohibida la reproducción total o parcial, por cualquier medio,

de todos los contenidos sin autorización expresa de EL DIARIO EDIASA S.A.

© Derechos reservados 2025 El Diario. Queda prohibida la reproducción total o parcial, por cualquier medio, de todos los contenidos sin autorización expresa de EL DIARIO EDIASA S.A.

ANUNCIA AQUÍ
COMUNIDAD

1$us/mes

No te pierdas nada OFERTA RELÁMPAGO