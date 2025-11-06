Genk derrota 3-4 a Braga de visita con gol decisivo de Yaimar Medina

El KRC Genk venció 3-4 al Braga este jueves 6 de noviembre de 2025 en el Estádio Municipal de Braga, Portugal, por la cuarta jornada de la UEFA Europa League. Con este resultado rompe la racha invicta del equipo portugués y alcanza siete puntos para escalar posiciones.

Primer tiempo con empate al descuento

El Braga abrió el marcador al minuto 30 con un disparo potente de Rodrigo Zalazar desde el borde del área, superando al portero Hendrik Van Crombrugge. El equipo luso, que llegaba con tres victorias consecutivas y sin goles encajados, dominó la posesión inicial.

Sin embargo, en el tiempo añadido del primer tiempo (minuto 47+2), el Genk igualó 1-1 mediante un cabezazo de Daan Heymans a la salida de un córner, el primer tanto recibido por el Braga en la competición.

El entretiempo dejó al Braga con la necesidad de recuperar el control, mientras el Genk apostaba por transiciones rápidas en la segunda mitad.

Explosión de goles en la segunda parte

Apenas iniciado el complemento, al minuto 48, Yira Sor robó un balón en campo propio, recortó a un defensor y definió ante Lukas Hornicek para el 1-2. Esta jugada individual desequilibró el partido a favor de los belgas.

El Genk amplió la ventaja al minuto 59 con un gol de Hyeon-Gyu Oh, asistido por Heymans tras una combinación fluida. El Braga respondió al minuto 71 con el segundo tanto de Zalazar, acortando a 2-3 y reavivando el encuentro.

Gol decisivo de Medina y reacción final

El ecuatoriano Yaimar Medina, quien ingresó al minuto 64 en lugar de Yira Sor por decisión del entrenador Thorsten Fink, marcó el 2-4 al minuto 72. Recibió un pase de Konstantinos Karetsas cerca de la medialuna, controló y remató con efecto de zurda al ángulo derecho, desde fuera del área.

Medina, ex Independiente del Valle, demostró técnica y frialdad en su definición, clave para sellar la ventaja visitante. El Braga no se rindió y descontó al minuto 86 mediante Fran Navarro tras un rebote, fijando el 3-4 final.

Con este resultado, el Genk suma siete puntos (dos victorias, un empate y una derrota) y trepa a la décimo tercera posición, cerca de la zona de clasificación directa a octavos.

Triunfo de Midtjylland con participación de Castillo

En otro duelo, el FC Midtjylland derrotó 3-1 al Celtic en el MCH Arena de Herning, Dinamarca. Los goles locales fueron de Martin Erlic (min. 33), Mikel Gogorza (min. 35) y Franculino Djú (min. 41). Para el Celtic anotó Reo Hatate de penal al minuto 81.

El ecuatoriano Denil Castillo ingresó como suplente al minuto 59 en lugar de Darío Osorio. Un minuto después, al 60, remató desviado desde el punto penal en una oportunidad clara. Midtjylland mantiene el puntaje perfecto con 12 puntos en cuatro partidos, liderando su sección.

Próximas jornadas en la competición

En la quinta fecha, el Genk recibirá al Basilea, que venció 3-1 al FCSB en la jornada disputada. Por su parte, el Midtjylland visitará a la Roma, victoriosa 0-2 ante Rangers. Estos encuentros definirán aspiraciones de clasificación en la UEFA Europa League 2025-26.