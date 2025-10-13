COMUNIDAD POR USD 1
VIVO

Operativo militar detecta campamento de minería ilegal en Camilo Ponce Enríquez

Hace 4 meses
Deportes
Mundial de Fútbol 2026

Ghana se convierte en la selección 21 en clasificar al Mundial 2026

Ghana aseguró su plaza en el Mundial 2026 tras vencer 1-0 a Comoros en Acra, liderando el Grupo I con un gol decisivo de Mohammed Kudus.
Escuchar noticia

•‎

3'

•‎

Escuchar noticia
3 minutos de lectura
Ghana se clasificó al Mundial 2026 que se dará en Estados Unidos, México y Canadá.
Ghana se clasificó al Mundial 2026 que se dará en Estados Unidos, México y Canadá.
Ghana se clasificó al Mundial 2026 que se dará en Estados Unidos, México y Canadá.
Ghana se clasificó al Mundial 2026 que se dará en Estados Unidos, México y Canadá.

Julio Moreira

Redacción ED.

Julio Moreira

Redacción ED.

Nació en Portoviejo- Manabí, el 4 de julio de 1984. Licenciado en Comunicación Social, Mención ... Ver más

jcmoreira@lamarea.ec

Ghana se convirtió en el quinto país africano clasificado al Mundial de 2026, al derrotar 1-0 a Comoros en Acra, gracias a un gol de Mohammed Kudus, sellando su liderato en el Grupo I de las eliminatorias africanas.

Triunfo decisivo en Acra

Las Estrellas Negras, aseguró su boleto al Mundial de 2026, que se disputará en Estados Unidos, México y Canadá, tras un partido clave contra Comoros. El encuentro, celebrado en el Estadio de Acra, culminó con una victoria mínima pero suficiente para los dirigidos por Otto Addo. El gol llegó al minuto 47, cuando Thomas Partey filtró un pase preciso que Mohammed Kudus,  convirtió en el 1-0 frente al arco rival.

El tanto, definido en boca de gol, reflejó el dominio de Ghana a lo largo de la fase de clasificación. Las Estrellas Negras lideraron el Grupo I de las eliminatorias africanas con un desempeño sólido, acumulando puntos clave en duelos directos. Esta victoria no solo aseguró su pase, sino que consolidó su autoridad en el grupo, dejando atrás a sus competidores.

Ghana se une a Marruecos, Túnez, Egipto y Argelia como los representantes de África confirmados para el torneo. Con esta clasificación, las Estrellas Negras buscarán superar su mejor actuación histórica en un Mundial, alcanzada en Sudáfrica 2010, cuando llegaron a los cuartos de final.

Historial mundialista de Ghana

Ghana ha participado en cuatro Copas del Mundo previas: Alemania 2006 (octavos de final), Sudáfrica 2010 (cuartos de final), Brasil 2014 (fase de grupos) y Catar 2022 (fase de grupos). Su mejor desempeño fue en 2010, cuando, liderados por jugadores como Asamoah Gyan, estuvieron cerca de las semifinales, cayendo en penales ante Uruguay. Esta experiencia mundialista posiciona a Ghana como un equipo competitivo, aunque su objetivo en 2026 será avanzar más allá de la fase inicial.

El equipo de Otto Addo ha mostrado consistencia en las eliminatorias, apoyado en figuras como Kudus y Partey, quienes aportan calidad y experiencia en ligas europeas. La combinación de juventud y liderazgo será clave para sus aspiraciones en el torneo norteamericano.

Panorama global del Mundial 2026

El Mundial de 2026 ya cuenta con 21 selecciones clasificadas, incluyendo a los anfitriones Canadá, Estados Unidos y México, y representantes de otras confederaciones: Argentina, Brasil, Colombia, Ecuador, Paraguay, Uruguay (Conmebol); Australia, Corea del Sur, Irán, Japón, Jordania, Uzbekistán (Asia); Nueva Zelanda (Oceanía); y Marruecos, Túnez, Egipto, Argelia, Ghana (África). En Europa, selecciones como Croacia están cerca de confirmar su pase tras golear 3-0 a Gibraltar, con goles de Toni Fruk y Luka Sucic, aprovechando la derrota de la República Checa ante Islas Feroe.

Próximos pasos para Ghana

Con su clasificación asegurada, Ghana ahora enfocará su preparación en amistosos y torneos regionales para afinar su estrategia de cara al Mundial. La afición ghanesa, conocida por su pasión, espera que las Estrellas Negras brillen en Norteamérica, donde el torneo se jugará en 16 ciudades de los tres países anfitriones. La experiencia de jugadores como Kudus, quien milita en la Premier League, será fundamental para enfrentar a los mejores equipos del mundo.

El camino hacia 2026 está trazado para Ghana, que buscará dejar una huella en el torneo más prestigioso del fútbol. Con su boleto en mano, las Estrellas Negras ya sueñan con repetir o superar su gesta de 2010.

SÚMATE AL NEWSLETTER

Recibe todos los días el ranking de las noticias más importantes.

ÚLTIMAS NOTICIAS

Un hombre murió frente a una iglesia tras recibir varios disparos en la ciudad de Manta

Podría ser operado: Camarógrafo de Ecuavisa registra una fractura tras ser agredido por la Policía durante protestas

Ministro Reimberg lidera operativo en Imbabura para reabrir carreteras cerradas

UNE convoca nuevas movilizaciones en Quito y Guayaquil por el Paro Nacional

El presidente Donald Trump firmó el acuerdo de cese al fuego entre Israel y Hamás, en Egipto

Edición impresa

LEE LA EDICIÓN DE HOY
UNIRME AHORA

ÚNETE A NUESTRO CANAL DE WHATSAPP

¡Noticias al instante!

Entérate de lo más importante, al momento.

UNIRME AHORA

ÚNETE A NUESTRO CANAL DE WHATSAPP

¡Noticias al instante!

Entérate de lo más importante, al momento.

ÚLTIMAS NOTICIAS

Un hombre murió frente a una iglesia tras recibir varios disparos en la ciudad de Manta

Podría ser operado: Camarógrafo de Ecuavisa registra una fractura tras ser agredido por la Policía durante protestas

Ministro Reimberg lidera operativo en Imbabura para reabrir carreteras cerradas

UNE convoca nuevas movilizaciones en Quito y Guayaquil por el Paro Nacional

El presidente Donald Trump firmó el acuerdo de cese al fuego entre Israel y Hamás, en Egipto

Edición impresa

LEE LA EDICIÓN DE HOY

Noticias en la web

SÚMATE AL NEWSLETTER

Recibe todos los días el ranking de las noticias más importantes.

ÚLTIMAS NOTICIAS

Un hombre murió frente a una iglesia tras recibir varios disparos en la ciudad de Manta

Podría ser operado: Camarógrafo de Ecuavisa registra una fractura tras ser agredido por la Policía durante protestas

Ministro Reimberg lidera operativo en Imbabura para reabrir carreteras cerradas

UNE convoca nuevas movilizaciones en Quito y Guayaquil por el Paro Nacional

El presidente Donald Trump firmó el acuerdo de cese al fuego entre Israel y Hamás, en Egipto

Edición impresa

LEE LA EDICIÓN DE HOY
UNIRME AHORA

ÚNETE A NUESTRO CANAL DE WHATSAPP

¡Noticias al instante!

Entérate de lo más importante, al momento.

> Historia

> Código de Ética

> Políticas de Privacidad

> Términos y condiciones

> Derecho a Réplica

> Contáctenos

Teléfono: +593 52 933 777

redacc@lamarea.ec

> Contactos de Publicidad

> Mediakit

SOLICITAR RECTIFICACIÓN

Miembros de: AEDEP | SIP | CCREA | AER

© Derechos reservados 2025 El Diario. Queda prohibida la reproducción total o parcial, por cualquier medio,

de todos los contenidos sin autorización expresa de EL DIARIO EDIASA S.A.

© Derechos reservados 2025 El Diario. Queda prohibida la reproducción total o parcial, por cualquier medio, de todos los contenidos sin autorización expresa de EL DIARIO EDIASA S.A.

ANUNCIA AQUÍ
COMUNIDAD

1$us/mes

No te pierdas nada OFERTA RELÁMPAGO