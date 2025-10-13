Ghana se convierte en la selección 21 en clasificar al Mundial 2026

Ghana se convirtió en el quinto país africano clasificado al Mundial de 2026, al derrotar 1-0 a Comoros en Acra, gracias a un gol de Mohammed Kudus, sellando su liderato en el Grupo I de las eliminatorias africanas.

Triunfo decisivo en Acra

Las Estrellas Negras, aseguró su boleto al Mundial de 2026, que se disputará en Estados Unidos, México y Canadá, tras un partido clave contra Comoros. El encuentro, celebrado en el Estadio de Acra, culminó con una victoria mínima pero suficiente para los dirigidos por Otto Addo. El gol llegó al minuto 47, cuando Thomas Partey filtró un pase preciso que Mohammed Kudus, convirtió en el 1-0 frente al arco rival.

El tanto, definido en boca de gol, reflejó el dominio de Ghana a lo largo de la fase de clasificación. Las Estrellas Negras lideraron el Grupo I de las eliminatorias africanas con un desempeño sólido, acumulando puntos clave en duelos directos. Esta victoria no solo aseguró su pase, sino que consolidó su autoridad en el grupo, dejando atrás a sus competidores.

Ghana se une a Marruecos, Túnez, Egipto y Argelia como los representantes de África confirmados para el torneo. Con esta clasificación, las Estrellas Negras buscarán superar su mejor actuación histórica en un Mundial, alcanzada en Sudáfrica 2010, cuando llegaron a los cuartos de final.

Historial mundialista de Ghana

Ghana ha participado en cuatro Copas del Mundo previas: Alemania 2006 (octavos de final), Sudáfrica 2010 (cuartos de final), Brasil 2014 (fase de grupos) y Catar 2022 (fase de grupos). Su mejor desempeño fue en 2010, cuando, liderados por jugadores como Asamoah Gyan, estuvieron cerca de las semifinales, cayendo en penales ante Uruguay. Esta experiencia mundialista posiciona a Ghana como un equipo competitivo, aunque su objetivo en 2026 será avanzar más allá de la fase inicial.

El equipo de Otto Addo ha mostrado consistencia en las eliminatorias, apoyado en figuras como Kudus y Partey, quienes aportan calidad y experiencia en ligas europeas. La combinación de juventud y liderazgo será clave para sus aspiraciones en el torneo norteamericano.

Panorama global del Mundial 2026

El Mundial de 2026 ya cuenta con 21 selecciones clasificadas, incluyendo a los anfitriones Canadá, Estados Unidos y México, y representantes de otras confederaciones: Argentina, Brasil, Colombia, Ecuador, Paraguay, Uruguay (Conmebol); Australia, Corea del Sur, Irán, Japón, Jordania, Uzbekistán (Asia); Nueva Zelanda (Oceanía); y Marruecos, Túnez, Egipto, Argelia, Ghana (África). En Europa, selecciones como Croacia están cerca de confirmar su pase tras golear 3-0 a Gibraltar, con goles de Toni Fruk y Luka Sucic, aprovechando la derrota de la República Checa ante Islas Feroe.

Próximos pasos para Ghana

Con su clasificación asegurada, Ghana ahora enfocará su preparación en amistosos y torneos regionales para afinar su estrategia de cara al Mundial. La afición ghanesa, conocida por su pasión, espera que las Estrellas Negras brillen en Norteamérica, donde el torneo se jugará en 16 ciudades de los tres países anfitriones. La experiencia de jugadores como Kudus, quien milita en la Premier League, será fundamental para enfrentar a los mejores equipos del mundo.

El camino hacia 2026 está trazado para Ghana, que buscará dejar una huella en el torneo más prestigioso del fútbol. Con su boleto en mano, las Estrellas Negras ya sueñan con repetir o superar su gesta de 2010.