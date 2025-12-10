Gloria Trevi revela demanda millonaria y reaviva polémica con Salinas Pliego

La artista Gloria Trevi volvió al centro de la conversación pública tras la difusión de un adelanto de su entrevista con Sabina Berman. El avance revela una demanda de USD 180 millones contra Ricardo Salinas Pliego, presidente de TV Azteca, lo que ha generado intensas reacciones en redes sociales.

En el video difundido por Berman en su cuenta de X, la periodista pregunta a Trevi sobre su encarcelamiento en Brasil. La cantante cita declaraciones atribuidas a TV Azteca, donde, según afirma, la televisora habría presionado a autoridades judiciales para lograr su detención a inicios de los 2000.

Gloria Trevi explica señalamientos citados

Trevi aclara que en la demanda no presenta nuevos señalamientos, sino que retoma información difundida en años anteriores. Recalca que se trata de afirmaciones “muy delicadas” y espera que se analicen en una corte estadounidense como parte de su demanda.

El episodio completo formará parte del programa Largo Aliento, conocido por sus entrevistas profundas con personajes públicos. Berman anunció que la emisión saldrá este jueves 11 de diciembre, lo que eleva las expectativas entre seguidores y audiencia general.

La entrevista añade un nuevo capítulo a la polémica

Se espera que la cantante hable no solo de la demanda, sino también de los episodios personales que marcaron su trayectoria artística. Además, existe expectativa sobre cómo aborda las consecuencias mediáticas que se mantienen vigentes pese al paso del tiempo.

La entrevista promete revelar detalles relevantes y abrir nuevamente el debate sobre el manejo mediático del caso Trevi. El episodio aparece como uno de los contenidos más esperados de la semana y podría convertirse en tendencia mundial.