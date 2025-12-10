COMUNIDAD POR USD 1
VIVO

Operativo militar detecta campamento de minería ilegal en Camilo Ponce Enríquez

Hace 5 meses
Espectáculos
FARÁNDULA

Gloria Trevi revela demanda millonaria y reaviva polémica con Salinas Pliego

La cantante confirma en un adelanto del programa Largo Aliento que inició una acción legal por USD 180 millones, lo que reabre el debate mediático sobre su caso.
Escuchar noticia

•‎

2'

•‎

Escuchar noticia
2 minutos de lectura
Gloria Trevi anuncia demanda millonaria en Estados Unidos.
Un adelanto de Largo Aliento revela la demanda millonaria que Gloria Trevi presentó en Estados Unidos. Foto: IG gloriatrevi.
Gloria Trevi anuncia demanda millonaria en Estados Unidos.
Un adelanto de Largo Aliento revela la demanda millonaria que Gloria Trevi presentó en Estados Unidos. Foto: IG gloriatrevi.

El Diario

Redacción ED.

El Diario

Redacción ED.

sebastianpencas@gmail.com

La artista Gloria Trevi volvió al centro de la conversación pública tras la difusión de un adelanto de su entrevista con Sabina Berman. El avance revela una demanda de USD 180 millones contra Ricardo Salinas Pliego, presidente de TV Azteca, lo que ha generado intensas reacciones en redes sociales.

En el video difundido por Berman en su cuenta de X, la periodista pregunta a Trevi sobre su encarcelamiento en Brasil. La cantante cita declaraciones atribuidas a TV Azteca, donde, según afirma, la televisora habría presionado a autoridades judiciales para lograr su detención a inicios de los 2000.

Gloria Trevi explica señalamientos citados

Trevi aclara que en la demanda no presenta nuevos señalamientos, sino que retoma información difundida en años anteriores. Recalca que se trata de afirmaciones “muy delicadas” y espera que se analicen en una corte estadounidense como parte de su demanda.

El episodio completo formará parte del programa Largo Aliento, conocido por sus entrevistas profundas con personajes públicos. Berman anunció que la emisión saldrá este jueves 11 de diciembre, lo que eleva las expectativas entre seguidores y audiencia general.

La entrevista añade un nuevo capítulo a la polémica

Se espera que la cantante hable no solo de la demanda, sino también de los episodios personales que marcaron su trayectoria artística. Además, existe expectativa sobre cómo aborda las consecuencias mediáticas que se mantienen vigentes pese al paso del tiempo.

La entrevista promete revelar detalles relevantes y abrir nuevamente el debate sobre el manejo mediático del caso Trevi. El episodio aparece como uno de los contenidos más esperados de la semana y podría convertirse en tendencia mundial.

SÚMATE AL NEWSLETTER

Recibe todos los días el ranking de las noticias más importantes.

ÚLTIMAS NOTICIAS

Gloria Trevi revela demanda millonaria y reaviva polémica con Salinas Pliego

Caso Sinohydro: El expresidente Lenín Moreno y 20 procesados más podrían enfrentar hasta siete años de prisión

Ambición diplomática global: Ivonne Baki confirma su carrera hacia la Secretaría General de la ONU

Rafael Márquez asumirá la Selección de México tras el Mundial 2026

Casa Gangotena se consagra como el primer hotel de Ecuador en obtener una Llave Michelin

Edición impresa

LEE LA EDICIÓN DE HOY
UNIRME AHORA

ÚNETE A NUESTRO CANAL DE WHATSAPP

¡Noticias al instante!

Entérate de lo más importante, al momento.

UNIRME AHORA

ÚNETE A NUESTRO CANAL DE WHATSAPP

¡Noticias al instante!

Entérate de lo más importante, al momento.

ÚLTIMAS NOTICIAS

Gloria Trevi revela demanda millonaria y reaviva polémica con Salinas Pliego

Caso Sinohydro: El expresidente Lenín Moreno y 20 procesados más podrían enfrentar hasta siete años de prisión

Ambición diplomática global: Ivonne Baki confirma su carrera hacia la Secretaría General de la ONU

Rafael Márquez asumirá la Selección de México tras el Mundial 2026

Casa Gangotena se consagra como el primer hotel de Ecuador en obtener una Llave Michelin

Edición impresa

LEE LA EDICIÓN DE HOY

Noticias en la web

SÚMATE AL NEWSLETTER

Recibe todos los días el ranking de las noticias más importantes.

ÚLTIMAS NOTICIAS

Caso Sinohydro: El expresidente Lenín Moreno y 20 procesados más podrían enfrentar hasta siete años de prisión

Ambición diplomática global: Ivonne Baki confirma su carrera hacia la Secretaría General de la ONU

Rafael Márquez asumirá la Selección de México tras el Mundial 2026

Casa Gangotena se consagra como el primer hotel de Ecuador en obtener una Llave Michelin

Incendio en vivienda de Puembo fue controlado por bomberos; una vela encendida habría originado el siniestro

Edición impresa

LEE LA EDICIÓN DE HOY
UNIRME AHORA

ÚNETE A NUESTRO CANAL DE WHATSAPP

¡Noticias al instante!

Entérate de lo más importante, al momento.

> Historia

> Código de Ética

> Políticas de Privacidad

> Términos y condiciones

> Derecho a Réplica

> Contáctenos

Teléfono: +593 52 933 777

redacc@lamarea.ec

> Contactos de Publicidad

> Mediakit

SOLICITAR RECTIFICACIÓN

Miembros de: AEDEP | SIP | CCREA | AER

© Derechos reservados 2025 El Diario. Queda prohibida la reproducción total o parcial, por cualquier medio,

de todos los contenidos sin autorización expresa de EL DIARIO EDIASA S.A.

© Derechos reservados 2025 El Diario. Queda prohibida la reproducción total o parcial, por cualquier medio, de todos los contenidos sin autorización expresa de EL DIARIO EDIASA S.A.

ANUNCIA AQUÍ
COMUNIDAD

1$us/mes

No te pierdas nada OFERTA RELÁMPAGO