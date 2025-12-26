Gmail permitirá cambiar el nombre de usuario de la dirección de correo electrónico

Google está comenzando a implementar una nueva opción para permitir a los usuarios cambiar su nombre de usuario para la dirección de correo electrónico ‘@gmail.com’. Así, podrán seguir iniciando sesión con la dirección antigua y la nueva, aunque deberán mantener la terminación.

El cambio en Gmail

Hasta ahora, los usuarios de Gmail solo podían cambiar la dirección de correo electrónico si utilizaban una cuenta de terceros, pero no se permitía este cambio a aquellos con una dirección ‘@gmail.com’.

Como indica la tecnológica en su página de soporte, “si la dirección de correo electrónico de la cuenta termina en ‘@gmail.com’, generalmente no se podrá cambiar”. Sin embargo, Google ha comenzado a implementar una opción para permitir dichas modificaciones.

Este cambio en el nombre de usuario no afectará a los datos, el historial de mensajes ni a ningún otro aspecto de la cuenta, por lo que facilitará seguir utilizándola en caso de que se haya perdido o se desee utilizar otro nombre.

Un número de veces limitado

El nombre de la cuenta solo se podrá cambiar un total de tres veces. Además, una vez se haya efectuado un cambio, se deberán de esperar 12 meses para volver a cambiarlo.

Asimismo, Google también ha especificado que, una vez se haya modificado el nombre, los usuarios podrán utilizar tanto la nueva dirección como la antigua para acceder a su cuenta, ya que esta última se configurará como alias.

Con todo ello, la compañía ha recomendado hacer una copia de seguridad antes de efectuar algún cambio en la dirección de correo electrónico. Asimismo, se trata de una función que aún no se ha comenzado a implementar a nivel global.

Sobre Gmail

Gmail, el servicio de correo electrónico de Google, es la plataforma de comunicación más utilizada a nivel mundial desde su lanzamiento en 2004. Destaca por su integración total con el ecosistema de Google Workspace, permitiendo gestionar archivos en Drive, programar reuniones en Meet y organizar calendarios de forma fluida.

Su éxito radica en un potente motor de búsqueda interno, filtros inteligentes contra el spam y una organización por etiquetas que optimiza la productividad.

Además, ofrece 15 GB de almacenamiento gratuito compartido y aplicaciones móviles intuitivas. Así, se convierte en una herramienta indispensable tanto para el ámbito personal como para el corporativo global.