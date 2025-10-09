Gobernación descarta cierres viales en Manabí al inicio del feriado nacional por el 9 de octubre

La Gobernación de Manabí confirmó que el 100% de vías de la provincia están habilitadas en el arranque de este jueves 9 de octubre, inicio del feriado nacional en Ecuador por la Independencia de Guayaquil.

Desde tempranas horas se confirmó la circulación normal en puntos estratégicos como Portoviejo-Crucita, Jipijapa-Portoviejo, Jipijapa-Guayaquil, Chone-Quito, San Isidro-San Vicente, entre otros tramos claves.

La gobernadora Aurora Valle enfatizó que las vías de acceso a la provincia están totalmente habilitadas, sin interrupciones, lo que facilita el ingreso de los visitantes.

“Afortunadamente en Manabí no hemos tenido interrupciones en nuestras vías como se ha evidenciado en otras provincias”, dijo. Esto, en medio del paro nacional convocado por la Conaie que afecta a provincias de la Sierra desde hace 18 días.

1600 establecimientos esperan a turistas en Manabí durante este feriado

Con las vías completamente habilitadas y 1600 establecimientos turísticos listos para recibir a visitantes, Manabí se prepara con grandes expectativas para el feriado. Paolo Martineti, director zonal 4 del Ministerio de Producción, Comercio Exterior e Inversiones, destacó que la provincia cuenta con una amplia oferta turística para recibir a propios y extraños.

Además, Valle, aseguró que la seguridad está plenamente garantizada. “Contamos con 3400 efectivos policiales desplegados para precautelar la tranquilidad de los turistas, para que disfruten de un feriado seguro en nuestra provincia”, afirmó.

César Lara, director provincial de la Comisión de Tránsito del Ecuador, informó que más de 300 agentes de tránsito realizarán controles en puntos estratégicos como Machalilla, las playas de Manta, Puerto Cayo y los accesos desde la provincia de Guayas, garantizando la seguridad vial en toda la región.

Gobierno redujo el IVA durante este puente vacacional

El presidente Daniel Noboa dispuso mediante el decreto ejecutivo Número 179 la reducción temporal del Impuesto al Valor Agregado (IVA) del 12% al 8% para el sector turístico. La medida regirá los días jueves 9, viernes 10, sábado 11 y domingo 12 de octubre de 2025.

Según el decreto, la iniciativa de reducir el IVA tiene el objetivo de incentivar el turismo interno durante el feriado nacional. La reducción aplica únicamente para las actividades turísticas conforme al artículo 5 de la Ley de Turismo, que incluye hospedaje, alimentación, transporte turístico, agencias de viajes y otros servicios vinculados a la actividad turística.

Cabe recordar que el decreto 172, firmado el 2 de octubre, dispuso que el feriado sea del 9 al 12 de octubre. Esta suspensión de actividades no será recuperable y se aplicará en todo el territorio nacional.

Cierres viales en provincias de la Sierra durante feriado

El paro nacional sigue afectando a localidades andinas de Ecuador. Este jueves, los cierres viales se mantienen en al menos tres provincias, sin reporte de mayores inconvenientes hasta el momento.

La Conaie ha reiterado que no cesarán las manifestaciones hasta que se deje sin efecto la eliminación del subsidio del diésel. Imbabura es el epicentro de las manifestaciones.