El Gobierno de Daniel Noboa confirma reformas y cambios ministeriales.

El Gobierno de Daniel Noboa iniciará un proceso de análisis en las próximas dos semanas para materializar las propuestas del presidente. Irene Vélez, Secretaria General de Comunicación, confirmó modificaciones en las políticas de la administración actual.

Durante una entrevista este jueves 27 de noviembre, expresó que los resultados de la consulta popular y referéndum constituyen una oportunidad. Esto permitirá demostrar el compromiso de las autoridades y la capacidad de gestión de los ministros, aseguró la representante del Gobierno de Ecuador.

Respeto a la democracia

La funcionaria también señaló que Daniel Noboa mantuvo cautela sobre el apoyo ciudadano en las cuatro preguntas del referéndum y consulta popular.

“La respuesta que dio esa noche (16 de noviembre) demostró a la ciudadanía que es una persona que iba a respetar siempre la decisión ciudadana”, indicó Irene Vélez.

Ahora el Ejecutivo se concentrará en el análisis y la escucha. El mandatario tiene cuatro objetivos para reflejar la esperanza en el proyecto político y la determinación de los funcionarios. Vélez ratificó que “está sobre la mesa” plantear reformas o enmiendas constitucionales para aplicar cambios.

Reestructuración en el Gobierno de Daniel Noboa

Sobre el Gabinete, Irene Vélez dijo que el Gobierno de Daniel Noboa espera enfoque y cumplimiento.

“Creemos que en cada cartera va a haber cambios significativos”, sostuvo la funcionaria respecto a la evaluación de los ministros.

También se refirió al encargo del Ministerio de Salud a María José Pinto por su trayectoria.

La Secretaria indicó que la vicepresidenta ha realizado un trabajo con la ciudadanía y posee conocimiento sobre la niñez. “Creo que era la única persona que iba a entender la problemática no solo desde números sino desde las realidades”, precisó.

Proyecciones de la administración

Para finalizar, la Secretaria General de Comunicación reiteró que el Gobierno de Daniel Noboa atenderá las necesidades de la gente.

“El propósito final consiste en que su equipo de trabajo pueda darle un mejor país a los ecuatorianos mediante acciones”. Así concluyó Vélez sobre la planificación que ejecutará el régimen en corto plazo.