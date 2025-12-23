Gobierno de Daniel Noboa y transportistas sellan siete acuerdos clave: ¿cuáles son?

El Gobierno de Daniel Noboa y gremios de transportistas consolidaron siete acuerdos clave tras la reinstalación de la Mesa de Seguridad del transporte, con el objetivo de reforzar la seguridad vial, mejorar las condiciones operativas y garantizar el cumplimiento efectivo de los compromisos asumidos.

El Ministerio de Gobierno presentó acuerdos interinstitucionales que articulan a Fuerzas Armadas, Policía Nacional, autoridades de tránsito y gobernaciones, con énfasis en control territorial, prevención del delito y protección directa de los transportistas en rutas estratégicas.

Mesa de Seguridad del transporte y controles permanentes

Entre los acuerdos consta la implementación de puntos de control permanentes 24/7 en zonas clave. Entre ellas se encuentran la salida Quito–Machachi, peajes y pasos laterales estratégicos con alto flujo vehicular.

Los controles se ubicarán en Congoma, Los Ángeles, Paso Lateral Quevedo y el peaje norte de Guayaquil, sectores definidos mediante análisis de riesgo para reducir delitos y fortalecer la presencia estatal.

Asimismo, las instituciones ejecutarán operativos articulados con Fuerzas Armadas y unidades de tránsito. Presentarán reportes constantes de aprehensiones, incautaciones, recuperaciones y citaciones, además de indicadores sobre reducción delictiva.

Logística, tecnología y refuerzo operativo

La Mesa de Seguridad del transporte acordó la gestión de dotación logística proyectada para el primer semestre de 2026, que incluye motocicletas de alto cilindraje para ejes viales estratégicos.

El plan incorpora furgones con tecnología de reconocimiento facial y de placas, además de grúas para soporte operativo, con el fin de fortalecer la respuesta inmediata ante emergencias y eventos que afecten la circulación.

También se definió la identificación e incorporación progresiva de nuevos puntos de control.

Transportistas: playas de descanso y fronteras

Durante la reunión, el Gobierno anunció el inicio de procesos para playas de descanso, espacios diseñados para reducir la fatiga, prevenir accidentes y fortalecer la seguridad integral de los transportistas.

La construcción e implementación de estas áreas se proyecta para finales de enero de 2026, como parte de una política preventiva enfocada en la seguridad vial.

En las fronteras con Colombia y Perú, las autoridades darán seguimiento a la Resolución de la Comunidad Andina (CAN). Esta se relaciona con restricciones, multas y estándares de combustible, un tema clave para el transporte internacional.

Se viene nueva mesa de seguridad en Manta

El Ejecutivo confirmó la instalación de una mesa de seguridad en Manta durante la primera semana de enero de 2026. Esto con el objetivo de atender problemáticas territoriales específicas del sector.

En el encuentro participaron el ministro del Interior, John Reimberg; el viceministro de Servicios del Transporte y Obras Públicas; Byron Franco; el director de la ANT, Pedro Abril; gobernadores de Manabí y Santo Domingo, autoridades de la Fuerza Pública y gremios del transporte.

La ministra Nataly Morillo señaló que el Gobierno conoce la problemática del sector y reconoce su carácter estratégico para el desarrollo del país.

“Debemos trabajar de manera articulada… Somos un gobierno de hechos”, añadió, y reiteró que desde las gobernaciones se coordinará la ejecución y seguimiento de los compromisos.

Por su parte, John Reimberg indicó que estas mesas forman parte de un trabajo sostenido. Se orientan a tomar decisiones, informar planes de acción y acompañar con soluciones reales a cada subsector.

Respaldo de los gremios del transporte

Desde los gremios, Luis Felipe Vizcaíno, presidente de la Fenatrape, expresó respaldo al Ejecutivo. Destacó que la coordinación con los municipios resulta clave para fortalecer la seguridad del transporte.

Por su parte, Juan Fernando Ortiz Villacrés, de la Confederación Ecuatoriana de Transporte Pesado, resaltó la voluntad de diálogo.

A su vez, Napoleón Cabrera, de la Confederación Nacional de Transportistas del Ecuador, subrayó la importancia del seguimiento permanente a los acuerdos alcanzados.

La última mesa se desarrolló en Santa Elena el 30 de octubre.