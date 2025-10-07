COMUNIDAD POR USD 1
VIVO

Operativo militar detecta campamento de minería ilegal en Camilo Ponce Enríquez

Hace 3 meses
Ecuador
Política

Gobierno de Daniel Noboa detalla eliminación de subsidio al diésel a diplomáticos tras 15 días de manifestaciones

La Cancillería destacó que los ministros también abordaron las acciones para garantizar el orden público y la seguridad ciudadana.
Escuchar noticia

•‎

4'

•‎

Escuchar noticia
4 minutos de lectura
Ministros detallan medidas económicas ante diplomáticos en medio de protestas. FOTO: @CancilleriaEc.
Ministros detallan medidas económicas ante diplomáticos en medio de protestas. FOTO: @CancilleriaEc.
Ministros detallan medidas económicas ante diplomáticos en medio de protestas. FOTO: @CancilleriaEc.
Ministros detallan medidas económicas ante diplomáticos en medio de protestas. FOTO: @CancilleriaEc.

Noemí Moreira

Redacción ED.

Noemí Moreira

Redacción ED.

Nací en Manta en 1993. Licenciada en Ciencias de la Comunicación, mención Periodismo. Tengo exper... Ver más

nmoreira@lamarea.ec

Tres ministros del Gobierno de Ecuador se reunieron el 6 de octubre con el cuerpo diplomático acreditado en el país. El objetivo fue explicar las medidas económicas impulsadas por el presidente Daniel Noboa. Esto ocurrió en un contexto de 15 días de protestas indígenas por la eliminación del subsidio al diésel, según informó el Ministerio de Relaciones Exteriores y Movilidad Humana. El encuentro buscó aclarar la redistribución de recursos y las estrategias de seguridad adoptadas frente a las manifestaciones, en el contexto actual del gobierno.

La canciller Gabriela Sommerfeld, la ministra de Economía y Finanzas, Sariha Moya, y el ministro del Interior, John Reimberg, detallaron que la eliminación del subsidio al diésel permitirá liberar USD 1.100 millones anuales. Estos fondos se destinarán a programas de protección social. Además, contribuirán a incentivos para pequeñas y medianas empresas, según el Ejecutivo. La Cancillería destacó que los ministros también abordaron las acciones para garantizar el orden público y la seguridad ciudadana.

Protestas indígenas generan tensiones

Las manifestaciones, lideradas por la Confederación de Nacionalidades Indígenas del Ecuador (Conaie), han dejado un saldo de un fallecido, más de 80 heridos y un centenar de detenidos. Doce de los detenidos enfrentan prisión preventiva por cargos de “terrorismo”, según la Fiscalía. Organizaciones de derechos humanos han reportado 219 vulneraciones de derechos. Estas vulneraciones son atribuidas principalmente a las fuerzas de seguridad, lo que ha intensificado las críticas al manejo de las protestas por parte del gobierno actual.

El presidente Noboa ha recorrido varias provincias para entregar bonos, créditos y ayudas sociales dirigidas al sector productivo, transportistas y mujeres rurales. Gobierna con acciones como ampliar el Bono de Desarrollo Humano para beneficiar a 55.000 familias adicionales. Sin embargo, el líder de la Conaie, Marlon Vargas, critica esta medida. Él la ve como un intento de dividir a las comunidades para desmovilizar las protestas.

Reformas económicas y recorte gubernamental

En julio, el Gobierno oficializó la reducción de 20 a 14 ministerios y de 9 a 3 secretarías, junto con el despido de 5.000 funcionarios públicos. Estas medidas buscan controlar el déficit fiscal. También tienen el objetivo de cumplir con las metas del programa crediticio acordado con el Fondo Monetario Internacional (FMI), según el Ejecutivo. Las reformas son parte de un plan para equilibrar las cuentas estatales y garantizar la sostenibilidad financiera.

La reunión con los diplomáticos, realizada en Quito, fue presentada por la Cancillería como un esfuerzo para transparentar las políticas del Gobierno. En un mensaje en su cuenta de X, el Ministerio resaltó que los ministros explicaron las estrategias para proteger a la ciudadanía. Además, el objetivo era preservar la paz en un contexto de conflictividad social, donde el gobierno tiene un rol relevante.

Desafíos para la estabilidad

El Ejecutivo defiende la eliminación del subsidio al diésel como una medida necesaria para financiar programas sociales y reducir el déficit. Sin embargo, enfrenta críticas de organizaciones indígenas y defensoras de derechos humanos que exigen mayor diálogo. Las protestas han puesto en evidencia las tensiones entre las necesidades económicas del Gobierno y las demandas de los sectores más vulnerables.

SÚMATE AL NEWSLETTER

Recibe todos los días el ranking de las noticias más importantes.

ÚLTIMAS NOTICIAS

Manta: La Policía allanó la casa del estudiante que agredió a docente y sólo encontró la ropa

¿Quién será la sucesora de Ivanna García?: Conoce a las doce candidatas a Reina de Manabí 2025 (FOTOS)

Gobierno de Daniel Noboa detalla eliminación de subsidio al diésel a diplomáticos tras 15 días de manifestaciones

El Síndrome del Intestino Irritable es más común de lo que crees: Descubre qué alimentos elegir para aliviar los síntomas

Jóvenes en Acción: Primer pago de $400 se entregará hasta el 15 de octubre de 2025

Edición impresa

LEE LA EDICIÓN DE HOY
UNIRME AHORA

ÚNETE A NUESTRO CANAL DE WHATSAPP

¡Noticias al instante!

Entérate de lo más importante, al momento.

UNIRME AHORA

ÚNETE A NUESTRO CANAL DE WHATSAPP

¡Noticias al instante!

Entérate de lo más importante, al momento.

ÚLTIMAS NOTICIAS

Manta: La Policía allanó la casa del estudiante que agredió a docente y sólo encontró la ropa

¿Quién será la sucesora de Ivanna García?: Conoce a las doce candidatas a Reina de Manabí 2025 (FOTOS)

Gobierno de Daniel Noboa detalla eliminación de subsidio al diésel a diplomáticos tras 15 días de manifestaciones

El Síndrome del Intestino Irritable es más común de lo que crees: Descubre qué alimentos elegir para aliviar los síntomas

Jóvenes en Acción: Primer pago de $400 se entregará hasta el 15 de octubre de 2025

Edición impresa

LEE LA EDICIÓN DE HOY

Noticias en la web

SÚMATE AL NEWSLETTER

Recibe todos los días el ranking de las noticias más importantes.

ÚLTIMAS NOTICIAS

Manta: La Policía allanó la casa del estudiante que agredió a docente y sólo encontró la ropa

¿Quién será la sucesora de Ivanna García?: Conoce a las doce candidatas a Reina de Manabí 2025 (FOTOS)

El Síndrome del Intestino Irritable es más común de lo que crees: Descubre qué alimentos elegir para aliviar los síntomas

Jóvenes en Acción: Primer pago de $400 se entregará hasta el 15 de octubre de 2025

Qué significa tener ratones en casa: soluciones y recomendaciones para mantenerlos alejados

Edición impresa

LEE LA EDICIÓN DE HOY
UNIRME AHORA

ÚNETE A NUESTRO CANAL DE WHATSAPP

¡Noticias al instante!

Entérate de lo más importante, al momento.

> Historia

> Código de Ética

> Políticas de Privacidad

> Términos y condiciones

> Derecho a Réplica

> Contáctenos

Teléfono: +593 52 933 777

redacc@lamarea.ec

> Contactos de Publicidad

> Mediakit

SOLICITAR RECTIFICACIÓN

Miembros de: AEDEP | SIP | CCREA | AER

© Derechos reservados 2025 El Diario. Queda prohibida la reproducción total o parcial, por cualquier medio,

de todos los contenidos sin autorización expresa de EL DIARIO EDIASA S.A.

© Derechos reservados 2025 El Diario. Queda prohibida la reproducción total o parcial, por cualquier medio, de todos los contenidos sin autorización expresa de EL DIARIO EDIASA S.A.

ANUNCIA AQUÍ
COMUNIDAD

1$us/mes

No te pierdas nada OFERTA RELÁMPAGO