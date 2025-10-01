Gobierno de Ecuador, a través del Ministerio del Trabajo, impulsa contratos colectivos para más de 48 mil trabajadores.

El Gobierno de Ecuador bajo la dirección del presidente Daniel Noboa impulsa con fuerza la defensa de los derechos de los trabajadores con resultados concretos. Desde noviembre de 2023, en conjunto con el Ministerio del Trabajo, han firmado 126 contratos colectivos beneficiando a 48.710 trabajadores en todo el país. Esta acción fortalece la protección laboral y garantiza mejores condiciones para empleados tanto en el sector público como en el privado.

Los contratos colectivos se constituyen como un derecho constitucional en el artículo 326, numeral 9, de la Constitución de la República del Ecuador. Además, su marco regulatorio se basa en el Código del Trabajo y los principios del derecho laboral nacional e internacional, incluyendo la ratificación del Convenio 98 de la Organización Internacional del Trabajo (OIT). Estas normativas refuerzan el compromiso del Gobierno con los derechos laborales.

Contratos colectivos en Quito y Guayaquil

En la Dirección Regional del Trabajo y Servicio Público de Quito se han formalizado 35 contratos colectivos que protegen a 15.878 trabajadores. Por su parte, la Regional de Guayaquil ha asegurado 25 contratos que favorecen a 14.793 empleados. Estas cifras reflejan el alcance territorial de las políticas laborales promovidas por el Gobierno Nacional.

Un contrato colectivo representa un convenio entre el empleador y la representación legal de los trabajadores. Su objetivo es establecer mejoras en las condiciones laborales, asegurando derechos como la estabilidad en el empleo, jornadas de trabajo ajustadas, aumentos salariales, ascensos, períodos de vacaciones y subsidios familiares. Los contratos suscritos incluyen estas y otras garantías esenciales para la dignidad laboral.

Compromiso del Ministerio del Trabajo

La ministra Ivonne Núñez Figueroa lidera el Ministerio del Trabajo con una visión clara: promover relaciones laborales justas, dignas, inclusivas y basadas en la igualdad de oportunidades. Su gestión destaca por continuar impulsando el fortalecimiento de los derechos colectivos y la mejora de las condiciones laborales en todo Ecuador.

El Gobierno de Daniel Noboa mantiene su compromiso firme en la defensa y promoción de los derechos de los trabajadores, consolidando un ambiente laboral más equitativo y seguro para miles de ecuatorianos.