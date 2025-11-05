Gobierno de Ecuador negocia cooperación de seguridad con Brasil: contempla establecer bases en Orellana y Sucumbíos

El Gobierno de Ecuador acelera las negociaciones internacionales para blindar la seguridad y defensa del país.

La vocera presidencial, Carolina Jaramillo, confirmó acercamientos con Brasil para fortalecer la cooperación en la Amazonía. Dialogan sobre la posibilidad de instalar bases de cooperación técnica conjunta en Orellana y Sucumbíos. Con esta acción, el Gobierno de Daniel Noboa busca aumentar la presencia institucional y combatir el crimen organizado transnacional en áreas de frontera.

Jaramillo fue enfática al señalar: “En esa misma línea, hay conversaciones con Brasil, y se podría eventualmente contemplar Orellana y Sucumbíos para ubicaciones de bases en cooperación entre ambos países”.

Las bases buscan ser centros operativos. Su función principal será coordinar acciones y reforzar las capacidades en inteligencia y control fronterizo. Jaramillo aclaró que la propuesta está en fase preliminar y “se definirán una vez que los ecuatorianos se pronuncien en las urnas sobre esta posibilidad”, el próximo 16 de noviembre.

Seguridad: la visita de Kristi Noem, alta funcionaria de Estados Unidos

De forma simultánea, el Gobierno de Ecuador impulsa la cooperación en seguridad con Estados Unidos. Esto se hace bajo el marco de un memorando firmado en julio de 2025. Este acuerdo entre la Oficina de Aduanas y Protección Fronteriza (CBP) y la Policía Nacional facilita el intercambio de información y la asistencia técnica. Por ello, se evalúa la instalación de bases militares en Manta y Salinas, sitios fundamentales para la vigilancia marítima y la lucha contra el narcotráfico.

La secretaria de Seguridad Nacional de Estados Unidos, Kristi Noem, realizará una visita oficial al país desde este miércoles 5 de noviembre. Su agenda de alto nivel incluye reuniones con el presidente Daniel Noboa y ministros del Bloque de Seguridad. Además, se conoce extraoficialmente que recorrerá las instalaciones estratégicas de Manta y Salinas. Jaramillo explicó que esta visita forma parte del fortalecimiento de la cooperación bilateral entre Ecuador y Estados Unidos en materia de seguridad, migración y desarrollo.

Consolidación de alianzas y la lucha contra el crimen transnacional

El objetivo de la visita de la secretaria de Seguridad Nacional de Estados Unidos es consolidar mecanismos técnicos eficaces para enfrentar al crimen organizado. También buscan fortalecer las capacidades institucionales y promover la estabilidad regional.

Jaramillo afirmó la continuidad del trabajo conjunto: “El Ecuador mantiene una cooperación permanente con Estados Unidos, y estas visitas a sitios estratégicos son parte de ese trabajo conjunto para garantizar la seguridad integral del país”, pronunció.

La vocera presidencial indicó que la presencia de Noem en Ecuador ocurre en un contexto de reconfiguración de las alianzas internacionales estratégicas. El Gobierno de Daniel Noboa busca ampliar la cooperación de Ecuador en temas de seguridad con socios regionales y globales. El enfoque busca reforzar las capacidades operativas de las instituciones de seguridad en la lucha contra el crimen transnacional.