Gobierno de Gustavo Petro no ha informado a Ecuador sobre la nacionalidad colombiana de Jorge Glas

El tuit borrado de Gustavo Petro es lo único que se sabe sobre el exvicepresidente ecuatoriano Jorge Glas y su naturalización como ciudadano colombiano.

Y es que el anuncio lo hizo el presidente de Colombia este martes, pero el Gobierno de Ecuador no ha sido notificado de manera oficial.

Esto dice la cancillería sobre Jorge Glas y su nacionalidad colombiana

El Ministerio de Relaciones Exteriores aclaró que Ecuador no ha recibido ningún documento oficial sobre la nueva ciudadanía de Glas, quien permanece en prisión por corrupción.

“⁠Ecuador no ha recibido ningún documento oficial relacionado con el otorgamiento de la nacionalidad colombiana en favor del ciudadano Jorge Glas», dijo la Cancillería ecuatoriana.

La cartera de Estado aclaró que la ex figura del correísmo sigue siendo ciudadano ecuatoriano, sin perjuicio del otorgamiento de una nacionalidad por parte de otro país. Además, recalcó que las sentencias que pesan en su contra continúan vigentes, mientras que las causas pendientes ante la justicia seguirán su trámite de acuerdo con la legislación ecuatoriana.

Gustavo Petro pidió que Ecuador entregue al exvicepresidente

La mañana de este martes, 16 de septiembre de 2025, Gustavo Petro, anunció que le otorgó la nacionalidad colombiana al exvicepresidente ecuatoriano Jorge Glas.

El mensaje de Petro en la red social X (antes Twitter) decía: “El ciudadano Jorge Glass (así escribió el apellido) obtiene su nacionalidad colombiana, espero del gobierno de Ecuador su entrega al gobierno colombiano. Le agradezco al gobierno de Ecuador este paso para la paz de las naciones latinoamericanas”.