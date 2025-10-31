Gobierno elimina cobro de peajes nacionales del 1 al 4 de noviembre para impulsar turismo interno

El Gobierno Nacional anunció la eliminación del cobro en peajes bajo su administración durante el feriado nacional por el Día de los Difuntos y la Independencia de Cuenca, del 1 al 4 de noviembre de 2025, con el objetivo de fomentar el turismo interno y dinamizar economías locales.

La medida fue difundida la noche del jueves 30 de octubre mediante un video de 43 segundos publicado por la Presidencia de la República en redes sociales. “Del 1 al 4 de noviembre no se cobrarán los peajes administrados por el Gobierno Nacional. Viaja, reencuéntrate con tu gente y redescubre los rincones que hacen único al Ecuador. Este feriado, recorrer el país es el mejor plan. Deja de ser extranjero en tu tierra”, indica el mensaje.

Implementación y llamado a prefecturas

El Ministerio de Infraestructura y Transporte ejecutará la suspensión. Además, el Ejecutivo invitó a todas las prefecturas del país a adherirse a la iniciativa. Esta acción busca reactivar el flujo vehicular y apoyar el comercio.

El asueto abarca cuatro días consecutivos según la Ley de Feriados de 2016, que traslada días no laborables para crear fines de semana largos y promover el descanso familiar junto al turismo interno. El Día de los Difuntos cae el 2 de noviembre (domingo), por lo que se mueve al martes 4, uniéndose al 3 de noviembre por la Independencia de Cuenca.

Esta política se suma a la reducción del IVA al 8% en actividades turísticas en provincias como Carchi, Imbabura y cantones Cayambe y Pedro Moncayo de Pichincha. Estas zonas registraron pérdidas económicas durante 31 días de protestas lideradas por la Confederación de Nacionalidades Indígenas del Ecuador (Conaie) en septiembre y octubre de 2025. El Gobierno impulsa campañas para visitas en estas áreas afectadas.

Medidas de seguridad vial

Durante este feriado, la Policía Nacional desplegará más de 58.000 agentes desde las 12:00 del 31 de octubre hasta las 06:00 del 5 de noviembre, en coordinación con Fuerzas Armadas, ECU 911 y Ministerio de Salud. Los controles se enfocarán en ejes viales, terminales terrestres, cementerios y sitios turísticos.

En carreteras, 1.700 policías gestionarán tránsito y patrullaje, apoyados por cuatro helicópteros para vigilancia aérea. Las autoridades recomiendan revisar vehículos, evitar alcohol al conducir, respetar límites de velocidad y consultar canales oficiales sobre clima y vías.