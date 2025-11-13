Gobierno firma acuerdo para nuevo aumento salarial en juntas parroquiales rurales

El Ministerio del Trabajo expidió este jueves 13 de noviembre, el Acuerdo Ministerial MDT-2025-179 que establece el nuevo aumento salarial para presidentes, secretarios, secretarios-tesoreros y tesoreros de los Gobiernos Autónomos Descentralizados (GAD) parroquiales rurales del Ecuador. El ajuste beneficia directamente a más de 2.000 servidores públicos distribuidos en 824 juntas parroquiales de todo el país.

La ministra de Trabajo, Ivonne Núñez, anunció la firma del documento durante una entrevista en un medio nacional. Según explicó, el incremento es el resultado de ocho meses de mesas técnicas con el Consejo Nacional de Gobiernos Parroquiales Rurales del Ecuador (Conagopare), que agrupó las demandas acumuladas durante los últimos diez años.

Reconocimiento de derechos laborales

“Durante ocho meses trabajamos con los trabajadores del Conagopare para atender 10 años de olvido a sus justas reclamaciones de aumentos salariales”, declaró la ministra Núñez. La funcionaria destacó que el presidente Daniel Noboa impulsó la medida bajo la política de justicia social, al escuchar solicitudes que gobiernos anteriores no atendieron. El acuerdo fija pisos y techos salariales diferenciados por cargo, corrigiendo desigualdades que existían entre juntas parroquiales de distintas provincias.

El ajuste reconoce las funciones de estos servidores como empleados públicos y equipara sus condiciones al resto del sector estatal. Representantes del Conagopare celebraron la firma y confirmaron que el incremento será efectivo a partir de la nómina de noviembre de 2025.

Avances en pago adelantado del décimo tercero

En la misma entrevista, la ministra reportó que el 80 % de las instituciones del Ejecutivo ya recibió el pago adelantado del décimo tercer sueldo. Este 13 de noviembre continuaron las acreditaciones para los servidores que optan por la modalidad mensualizada y para quienes reciben el beneficio de forma acumulada. En el sector privado, más de 130 empresas se sumaron voluntariamente a esta disposición gubernamental.

Respecto al Salario Básico Unificado (SBU) 2026, Núñez expresó confianza en lograr un acuerdo tripartito antes de fin de año. Aunque evitó adelantar cifras, el Ejecutivo mantiene la propuesta de un ajuste moderado de 16 dólares, lo que llevaría el SBU de 470 a 486 dólares mensuales.

Cierre de campaña para consulta popular

La firma del acuerdo ministerial se produce a menos de 72 horas del cierre de la campaña electoral para la consulta popular y referéndum del domingo 16 de noviembre. Más de 13,6 millones de ecuatorianos están convocados a pronunciarse sobre reformas constitucionales como la reducción del número de asambleístas, el financiamiento estatal a partidos políticos y la posible instalación de bases militares extranjeras, entre otros temas.