Gobierno podría retomar negociaciones con movimiento indígena si abren las vías, asegura ministro Reimberg

El ministro del Interior, John Reimberg, anunció que el Gobierno ecuatoriano está dispuesto a retomar las negociaciones con el movimiento indígena, pero solo si los manifestantes despejan las vías bloqueadas en Imbabura. La declaración, emitida este martes 21 de octubre durante una entrevista en Ecuador TV, responde al paro nacional de 30 días liderado por la Confederación de Nacionalidades Indígenas del Ecuador (Conaie), iniciado el 22 de septiembre tras la eliminación del subsidio al diésel mediante el Decreto Ejecutivo 126, una medida destinada a reducir el déficit fiscal.

En diálogo con Radio Sucesos, Reimberg instó al movimiento indígena de Imbabura a cumplir los acuerdos previos de apertura vial. “Abran las vías, cumplan lo que no cumplieron, ahí veremos un cambio con lo que vienen haciendo. Están totalmente equivocados si creen que vamos a seguir de la forma que ellos pensaron que iban a seguir”, afirmó el ministro. La suspensión de las mesas de diálogo, decidida el 19 de octubre, se debe al incumplimiento de estos compromisos, según el Ejecutivo.

En entrevista con Radio Sucesos, el ministro del Interior, John Reimberg, informó que el Gobierno Nacional cumplió los acuerdos alcanzados con las comunidades indígenas durante el diálogo, sin embargo, la otra parte no cumplió su palabra. Señaló que "ellos dicen una cosa,…

Cierres viales agudizan crisis en Imbabura

El paro, que cumple 30 días, ha generado al menos 11 bloqueos en carreteras de Imbabura, según datos del Sistema Integrado de Seguridad ECU 911.Estos cierres han interrumpido el transporte de alimentos y medicinas, afectando especialmente a comunidades rurales. Reimberg adelantó que el Gobierno implementa un plan de acción para restablecer el control en la provincia y apoyar a los sectores productivos. “El cierre de vías no se puede dar. Tenemos una serie de acciones que se van a dar para ayudar al sector productivo (…) tenemos un plan que en muy corto tiempo dará resultados”, señaló.

El Ministerio de Economía y Finanzas estima que la eliminación del subsidio al diésel, con un costo anual de 1.300 millones de dólares, busca aliviar un déficit fiscal proyectado en 4.000 millones para 2025. Sin embargo, los bloqueos han causado pérdidas semanales de 50 millones de dólares al sector agropecuario de Imbabura.

Conflicto prolongado

La Conaie, exige además del subsidio al diésel la reducción del IVA del 15% al 12% y un aumento del salario básico de 470 a 650 dólares. Estas demandas se suman a reclamos por territorios ancestrales. En 2019 y 2022, protestas similares lograron acuerdos tras mediaciones, pero el actual paro mantiene tensiones por la falta de un liderazgo unificado.

Un intento de tregua en Imbabura fracasó tras el rechazo de comunidades que demandan desmilitarización y liberación de detenidos. La Conferencia Episcopal Ecuatoriana ha instado al diálogo, pero hasta ahora, las vías permanecen bloqueadas y el paro continúa.