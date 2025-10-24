COMUNIDAD POR USD 1
VIVO

Operativo militar detecta campamento de minería ilegal en Camilo Ponce Enríquez

Hace 4 meses
Mundo
Latinoamérica

Gobierno saliente de Bolivia critica al electo presidente Paz por «tender la alfombra roja» a la DEA

El Gobierno de Bolivia critica al presidente electo Rodrigo Paz por abrir las puertas a la DEA tras su expulsión en 2008.
Escuchar noticia

•‎

3'

•‎

Escuchar noticia
3 minutos de lectura
Rodrigo Paz asumirá la presidencia de Bolivia el próximo 8 de noviembre.
Rodrigo Paz asumirá la presidencia de Bolivia el próximo 8 de noviembre.
Rodrigo Paz asumirá la presidencia de Bolivia el próximo 8 de noviembre.

Gabriela Yánez A.

Redacción ED.

Gabriela Yánez A.

Redacción ED.

Nació en Portoviejo, Manabí, el 11 de agosto de 1991. Se graduó como Licenciada en Comunicación ... Ver más

gabyyaneza@gmail.com

El Gobierno saliente de Bolivia criticó al electo presidente Rodrigo Paz por «tender la alfombra roja» a la Agencia Antidrogas de Estados Unidos (DEA), a la que expulsó el exmandatario Evo Morales en 2008 por supuestamente conspirar para echarle del poder, poco después de hacer lo mismo con el entonces embajador, Philip Goldberg.

Ministro de Bolivia tilda de fracaso la gestión de la DEA

El ministro de Gobierno, Roberto Ríos, se refirió a unas declaraciones de Paz dando la bienvenida a todos aquellos organismos internacionales, entre ellas la DEA, que quieran cooperar con las nuevas autoridades bolivianas.

«Creemos y pensamos que estas declaraciones tienden justamente a tenderle la alfombra roja para que nuevamente la DEA retorne a nuestro país», lamentó Ríos. Además, puso de relieve el «fracaso» de esta agencia en otros países, donde ha «impuesto» sus prácticas.

«Hemos visto que la DEA, en otros países, en lugar de obtener resultados positivos en la lucha contra el narcotráfico, ha tenido resultados y efectos negativos como la violación sistemática de los Derechos Humanos y el uso excesivo de la fuerza», dijo, según recoge el diario ‘El Deber’.

Señala a Estados Unidos por su consumo de drogas

Ríos también defendió que la lucha contra las drogas ha de observarse no solo bajo el prisma de la oferta, «sino también por el lado de la demanda», en clara alusión a quien es el mayor consumidor del mundo, Estados Unidos.

Asimismo, puso en valor el trabajo que ha hecho el Gobierno en los últimos años para luchar contra las drogas. «Un modelo con dignidad y soberanía», dijo, sin injerencia extranjera y bajo una «responsabilidad internacional compartida».

Bolivia se encamina a un Gobierno capitalista

El triunfo electoral de Rodrigo Paz pone punto y final a casi dos décadas de gobiernos del Movimiento al Socialismo (MAS). Además, confirma el restablecimiento de las relaciones diplomáticas con Estados Unidos, tal y como las partes se han apresurado a demostrar pocas horas después de conocerse los resultados del 19 de octubre.

El primer guiño de la Administración Trump fue anunciar un plan de ayuda para atajar la falta de combustible que sufre Bolivia. Esto es una de los puntos de la grave crisis económica en el país sudamericano, junto a la carencia de divisas y una honda inflación.

¿Quién es Rodrigo Paz?

Rodrigo Paz Pereira, nacido el 22 de septiembre de 1967 en Santiago de Compostela, España, es el presidente electo de Bolivia. Hijo del expresidente Jaime Paz Zamora (1989-1993) y la española Carmen Pereira, creció en el exilio familiar durante las dictaduras militares bolivianas, residiendo en países como Colombia, Venezuela y Chile.  Estudió en escuelas jesuitas y se graduó en la American University de Washington.

Político centrista del Partido Demócrata Cristiano (PDC), inició su carrera en el MIR de su padre. Fue diputado (2002-2010), presidente del Concejo Municipal de Tarija (2010-2015), alcalde de esa ciudad sureña (2015-2020) y senador desde 2020.

En las elecciones de este 2025 obtuvo el 32% en primera vuelta (17 de agosto) y ganó el histórico balotaje del 19 de octubre con el 54,5% frente a Jorge «Tuto» Quiroga (45,5%).

Asumirá el 8 de noviembre en medio de una crisis económica: escasez de dólares, combustible e inflación. Propone «capitalismo para todos» con incentivos fiscales, descentralización presupuestaria (Agenda 50/50), reforma judicial y reapertura de relaciones con EE.UU. para atraer inversiones. Su fórmula incluye a Edman Lara como vicepresidente.

SÚMATE AL NEWSLETTER

Recibe todos los días el ranking de las noticias más importantes.

ÚLTIMAS NOTICIAS

Estados Unidos anuncia que nuevo ataque contra «narcolancha» mató a seis miembros del Tren de Aragua

El secreto para un chili con carne perfecto que todos querrán probar

Gobierno saliente de Bolivia critica al electo presidente Paz por «tender la alfombra roja» a la DEA

Ecuador enfrenta reto fiscal de USD 1.170 millones para sueldos y décimo en noviembre

12 detenidos por fuga de alias Fede en Ecuador, entre ellos hay dos militares

Edición impresa

LEE LA EDICIÓN DE HOY
UNIRME AHORA

ÚNETE A NUESTRO CANAL DE WHATSAPP

¡Noticias al instante!

Entérate de lo más importante, al momento.

UNIRME AHORA

ÚNETE A NUESTRO CANAL DE WHATSAPP

¡Noticias al instante!

Entérate de lo más importante, al momento.

ÚLTIMAS NOTICIAS

Estados Unidos anuncia que nuevo ataque contra «narcolancha» mató a seis miembros del Tren de Aragua

El secreto para un chili con carne perfecto que todos querrán probar

Gobierno saliente de Bolivia critica al electo presidente Paz por «tender la alfombra roja» a la DEA

Ecuador enfrenta reto fiscal de USD 1.170 millones para sueldos y décimo en noviembre

12 detenidos por fuga de alias Fede en Ecuador, entre ellos hay dos militares

Edición impresa

LEE LA EDICIÓN DE HOY

Noticias en la web

SÚMATE AL NEWSLETTER

Recibe todos los días el ranking de las noticias más importantes.

ÚLTIMAS NOTICIAS

Estados Unidos anuncia que nuevo ataque contra «narcolancha» mató a seis miembros del Tren de Aragua

El secreto para un chili con carne perfecto que todos querrán probar

Ecuador enfrenta reto fiscal de USD 1.170 millones para sueldos y décimo en noviembre

12 detenidos por fuga de alias Fede en Ecuador, entre ellos hay dos militares

Paro indígena genera pérdidas de hasta 100 millones de dólares en Imbabura

Edición impresa

LEE LA EDICIÓN DE HOY
UNIRME AHORA

ÚNETE A NUESTRO CANAL DE WHATSAPP

¡Noticias al instante!

Entérate de lo más importante, al momento.

> Historia

> Código de Ética

> Políticas de Privacidad

> Términos y condiciones

> Derecho a Réplica

> Contáctenos

Teléfono: +593 52 933 777

redacc@lamarea.ec

> Contactos de Publicidad

> Mediakit

SOLICITAR RECTIFICACIÓN

Miembros de: AEDEP | SIP | CCREA | AER

© Derechos reservados 2025 El Diario. Queda prohibida la reproducción total o parcial, por cualquier medio,

de todos los contenidos sin autorización expresa de EL DIARIO EDIASA S.A.

© Derechos reservados 2025 El Diario. Queda prohibida la reproducción total o parcial, por cualquier medio, de todos los contenidos sin autorización expresa de EL DIARIO EDIASA S.A.

ANUNCIA AQUÍ
COMUNIDAD

1$us/mes

No te pierdas nada OFERTA RELÁMPAGO