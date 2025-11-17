COMUNIDAD POR USD 1
Operativo militar detecta campamento de minería ilegal en Camilo Ponce Enríquez

Hace 5 meses
Deportes
Fútbol

¡Goleada histórica en Leipzig! Alemania aplasta a Eslovaquia y asegura su pasaporte al Mundial 2026

Alemania asegura su clasificación al Mundial 2026 con una contundente victoria 6-0 ante Eslovaquia, destacando un primer tiempo de cuatro goles en las Eliminatorias UEFA.
Alemania aplasta a Eslovaquia y asegura su pasaporte al Mundial 2026
Jugadores de Alemania celebran uno de los goles ante Eslovaquia.
Alemania aplasta a Eslovaquia y asegura su pasaporte al Mundial 2026
Jugadores de Alemania celebran uno de los goles ante Eslovaquia.

El Diario

Redacción ED.

La selección de Alemania derrotó 6-0 a Eslovaquia este lunes 17 de noviembre de 2025 en el Red Bull Arena de Leipzig, por la fecha 6 del Grupo A de las Eliminatorias UEFA, confirmando su pase directo al Mundial 2026 en Estados Unidos, Canadá y México, donde un empate ya le bastaba por mejor diferencia de goles.

Desarrollo del partido: Dominio desde el inicio

Ambos equipos llegaban con 12 puntos en la tabla, haciendo del duelo una definición directa por el primer lugar del grupo. Alemania, dirigida por Julian Nagelsmann, contó con el regreso de Joshua Kimmich y Nico Schlotterbeck tras lesiones.

El primer gol llegó al minuto 17, cuando Nick Woltemade cabeceó un centro preciso junto al poste izquierdo. Once minutos después, al 28′, Serge Gnabry definió con sangre fría un pase de Leon Goretzka para el 2-0.

La superioridad se acentuó al 36′, con Leroy Sané recibiendo un filtrado y disparando cruzado para el tercero. Antes del descanso, al 40′, Sané marcó el cuarto con un remate al ángulo asistido por Florian Wirtz.

Goles en la segunda mitad y rotaciones

En el complemento, Alemania mantuvo el control. Al 67′, Ridle Baku remató de derecha dentro del área tras pase de Gnabry, elevando el marcador a 5-0.

El sexto tanto llegó al 79′, obra de Assan Ouédraogo, quien definió con izquierda desde cerca tras asistencia de Sané. Eslovaquia, con Martin Dúbravka en portería, no generó ocasiones claras y se vio superada en posesión y ataques.

Nagelsmann realizó cambios para rotar, preservando energías. Eslovaquia, que había vencido 2-0 a Alemania en Bratislava en la ida, terminó con solo 12 puntos y pasa al repechaje UEFA.

Contexto del Grupo A y clasificación

Alemania culmina las Eliminatorias con 15 puntos, asegurando el primer lugar y el boleto directo. Este resultado revierte la derrota inicial ante Eslovaquia, que rompió un invicto de 52 partidos como visitante de los germanos.

El equipo mostró solidez defensiva, recibiendo solo tres goles en el grupo. Eslovaquia, con dos goles encajados previamente, no repitió su versión ofensiva.

Historial de Alemania en Mundiales

Alemania disputará su 21ª Copa del Mundo, con cuatro títulos: 1954 (Suiza, “Milagro de Berna” vs. Hungría), 1974 (Alemania Federal vs. Países Bajos), 1990 (Italia vs. Argentina) y 2014 (Brasil vs. Argentina).

Subcampeón en 1966, 1982, 1986 y 2002; tercero en 1934, 1970, 2006 y 2010. Ausente en fase de grupos en 2018 y 2022, busca recuperar protagonismo en 2026.

El torneo, con 48 selecciones, inicia en junio de 2026. Alemania se une a otros clasificados europeos, mientras el repechaje define cupos en marzo de 2026.

