Gonzalo Plata en el ojo del huracán: filtran foto en discoteca antes del duelo ante Racing por Libertadores

Gonzalo Plata, delantero ecuatoriano del Flamengo de Brasil vuelve a estar en el centro de la polémica. En redes sociales circula una imagen que mostraría al tricolor Plata en una discoteca de Río de Janeiro, apenas días antes del duelo decisivo frente a Racing Club por la semifinal de la Copa Libertadores 2025.

La fotografía, difundida por la cuenta de Instagram @tudosobrecrf, habría sido tomada la noche del sábado 25 de octubre. Sucedió luego de la derrota 1-0 ante Fortaleza por el Brasileirao. En la publicación afirman que el jugador fue visto “aparentemente en una discoteca de Río”, lo que desató una ola de críticas entre los aficionados del Mengão.

El mensaje también recordó que el plantel tuvo día libre el domingo 26, según dispuso el técnico Filipe Luís. Sin embargo, el contexto competitivo ha hecho que muchos hinchas consideren inapropiada la actitud de Plata.

Hinchas se la toman contra Plata

Flamengo atraviesa un momento de presión. La caída ante Fortaleza, equipo que se encuentra en zona de descenso, generó malestar en la hinchada y puso al cuerpo técnico bajo la lupa. La filtración de la imagen de Plata solo agravó el clima interno del ‘Mengão‘.

El extremo ecuatoriano, uno de los refuerzos más destacados del semestre, no se ha pronunciado públicamente sobre el hecho. Mientras tanto, medios brasileños debaten si la fotografía corresponde efectivamente al último fin de semana, o si la tomaron en otra fecha y la difundieron ahora, justo en un momento de tensión.

Ver esta publicación en Instagram Una publicación compartida por TUDO SOBRE CRF | Flamengo (@tudosobrecrf)

El episodio ocurre a tres días del choque ante Racing, previsto para este miércoles 29 de octubre en Avellaneda, Argentina. En el partido de ida, disputado en el Maracaná, el Flamengo se impuso por 1-0, por lo que la serie sigue abierta.

En un momento en el que el ‘Mengão‘ busca su pase a una nueva final continental, cualquier distracción resulta sensible. Por ahora, el caso de Gonzalo Plata sigue generando ruido dentro y fuera del vestuario.