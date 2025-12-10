Gonzalo Plata impulsa al Flamengo en triunfo ante Cruz Azul por el Derbi de las Américas

Flamengo brasileño venció 2-1 al Cruz Azul mexicano este miércoles 10 de diciembre de 2025 en el Ahmad Bin Ali Stadium de Doha, Catar, por los cuartos de final de la Copa Intercontinental FIFA 2025. El ‘Fla’ clasificó a semifinales gracias a un doblete de Giorgian de Arrascaeta y el aporte del ecuatoriano Gonzalo Plata desde el banco, en un duelo denominado Derbi de las Américas.

El partido comenzó con dominio brasileño. A los 15 minutos, un error en la salida de Gonzalo Piovi permitió a de Arrascaeta gambetear al arquero Andrés Gudiño y definir para el 1-0. Cruz Azul respondió con intentos de Rodolfo Rotondi, quien remató cerca del poste a los 13 y 20 minutos.

La primera mitad igualó al 44′, cuando Jorge Sánchez anotó un golazo de media distancia, inatajable para Agustín Rossi, dejando el marcador 1-1. Flamengo había controlado la posesión, pero Cruz Azul solo generó tres remates a portería en el período inicial.

Ingreso de Plata y reacción en el complemento

Al inicio del segundo tiempo, Gabriel Fernández de Cruz Azul remató cerca del arco rival. Flamengo respondió con un tiro de Bruno Henrique asistido por de Arrascaeta, que pasó al poste.

El técnico Filipe Luís sustituyó a Samuel Lino por Gonzalo Plata al 46′, con el marcador empatado. El ecuatoriano de 25 años, posicionado en la banda derecha, mejoró el ataque rubro-negro con su velocidad y centros.

A los 70 minutos, Plata remató de media distancia que pasó cerca del arco. Dos minutos después, al 71′, de Arrascaeta anotó el 2-1 tras un rebote de Gudiño en un centro de Everton, confirmando el gol el árbitro Glenn Nyberg pese a un despeje en la línea.

Plata se conectó con de Arrascaeta y abasteció a Henrique, inclinando el juego hacia el arco mexicano. Cruz Azul intentó reaccionar con ingresos de Lorenzo Faravelli, Luka Romero y Omar Campos, pero no generó peligro.

BORA LEVANTAR O TROFÉU DO DERBY DAS AMÉRICAS, MENGÃO!!! 🏆#NoCampo pic.twitter.com/qhkRBmDT7c — FL4MEN9O (@Flamengo) December 10, 2025

Clasificación y palmarés de Plata

Flamengo, campeón reciente de la Copa Libertadores 2025 (venció a Palmeiras el 29 de noviembre en Lima) y el Brasileirao 2025, demostró superioridad física y técnica, especialmente en el segundo tiempo, con 12 remates totales contra 7 de Cruz Azul.

Gonzalo Plata, ex Independiente del Valle, acumula 12 trofeos a nivel de clubes a sus 25 años: con Sporting Lisboa (Copa de la Liga de Portugal 2021, Primeira Liga 2021, Supercopa de Portugal 2021); Al Sadd (Qatar Stars League 2024, Copa del Emir 2024); y Flamengo (Copa do Brasil 2024, Supercopa do Brasil 2025, Taça Guanabara 2025, Campeonato Carioca 2025, Brasileirão 2025, Copa Libertadores 2025, Derbi de las Américas 2025).

Este triunfo marca la segunda edición de la Copa Intercontinental, tras la victoria de Pachuca sobre Botafogo en 2024. Flamengo representa a la Conmebol como campeón continental, mientras Cruz Azul llegaba como vencedor de Concacaf.

Próximos desafíos en la Copa Intercontinental

En semifinales, programadas para el 13 de diciembre de 2025 en Doha, Flamengo enfrentará a Pyramids FC de Egipto en la Copa Challenger FIFA, a las 12h00. Pyramids clasificó al vencer 3-0 a Auckland City el 14 de septiembre y 3-1 a Al-Ahli saudí el 28 de septiembre.

El ganador de esa semifinal disputará la final el 17 de diciembre de 2025 contra el Paris Saint-Germain, campeón de la Champions League 2024-2025, que incluye al ecuatoriano Willian Pacho en su defensa.

Cruz Azul, dirigido por Nicolás Larcamón, se despidió en cuartos tras una campaña irregular, incluyendo eliminación en semis de la Liga MX 2025. Jugadores como José Paradela (ex River Plate) no pudieron inclinar la balanza.

Flamengo, bajo Filipe Luís, suma victorias consecutivas tras sus títulos continentales, con Plata como opción táctica en bandas. El torneo, organizado por FIFA, reúne campeones de confederaciones en formato de fases eliminatorias.

Derbi de las Américas

El Derbi de las Américas enfrentó al último campeón de Libertadores y Concacaf Champions Cup, reviviendo duelos interconfederales. Flamengo controló 58% de posesión y generó 6 corners contra 3 de Cruz Azul. Plata, con 1 tiro y 2 pases clave, sumó 45 minutos jugados.

Esta clasificación ilusiona a la afición rubro-negra con un potencial duelo ecuatoriano en la final: Plata vs Pacho. Flamengo busca su primer título intercontinental desde 1981.

La Copa Intercontinental 2025, en su formato renovado, otorga al ganador un cupo al Mundial de Clubes expandido en 2026, elevando la stakes para los participantes.