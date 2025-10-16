COMUNIDAD POR USD 1
VIVO

Operativo militar detecta campamento de minería ilegal en Camilo Ponce Enríquez

Hace 4 meses
Deportes
Ecuatorianos

Gonzalo Plata selló la goleada de Flamengo 3-0 sobre Botafogo en el Brasileirao

Con diez fechas restantes, el conjunto carioca depende de su regularidad y del aporte de figuras como Gonzalo Plata.
Escuchar noticia

•‎

3'

•‎

Escuchar noticia
3 minutos de lectura
El ecuatoriano Gonzalo Plata ingresó en el segundo tiempo y anotó el tercer gol en la victoria de Flamengo por 3-0 sobre Botafogo.
Gonzalo Plata celebrando el gol que le anotó a Botafogo, el quinta de la temporada con Flamengo.
El ecuatoriano Gonzalo Plata ingresó en el segundo tiempo y anotó el tercer gol en la victoria de Flamengo por 3-0 sobre Botafogo.
Gonzalo Plata celebrando el gol que le anotó a Botafogo, el quinta de la temporada con Flamengo.

José Moreira

Redacción ED.

José Moreira

Redacción ED.

Ver más

jmoreira@lamarea.ec

El ecuatoriano Gonzalo Plata ingresó en el segundo tiempo y anotó el tercer gol en la victoria de Flamengo por 3-0 sobre Botafogo. El partido correspondía a la fecha 28 del Brasileirao y se disputó este miércoles en el Estadio Olímpico Nilton Santos. El triunfo mantiene al conjunto rojinegro en la pelea por el título, consolidando su segundo lugar en la tabla con 58 puntos, a tres del líder Palmeiras.

Plata, quien no fue titular debido a molestias musculares, entró al minuto 65 y marcó al 80. A Plata también lo excluyeron de la convocatoria de la selección ecuatoriana para los amistosos de la fecha FIFA de octubre por estas molestias. Tras un preciso centro del colombiano Jorge Carrascal, el ecuatoriano, de 24 años, se anticipó de cabeza en el área para sellar el marcador.

Gonzalo Plata presenta molestias musculares

Los otros goles fueron obra de Pedro, al minuto 22, y Luiz Araújo, al 47, en un partido dominado por Flamengo desde el inicio. La victoria reafirma el potencial ofensivo del equipo dirigido por Filipe Luis, que suma 15 triunfos en la temporada. El encuentro, ante más de 35 mil espectadores, mostró la calidad individual de Plata, cuya velocidad, drible y técnica han sido destacados como diferenciales en el Brasileirao.

A pesar de no estar al 100% físicamente, el exjugador de Real Valladolid y Sporting de Lisboa demostró su importancia en el esquema rojinegro. Botafogo, por su parte, no logró capitalizar sus oportunidades, con un desempeño opaco que lo deja en la cuarta posición con 47 puntos. Flamengo, campeón del Brasileirao en 2020 y 2022, busca recuperar el título en una reñida competencia con Palmeiras, que lidera con 61 puntos.

El Brasileirao uno de los torneos más competitivos

Con diez fechas restantes, el conjunto carioca depende de su regularidad y del aporte de figuras como Gonzalo Plata, quien acumula cinco goles y tres asistencias en la temporada. El próximo desafío será ante Corinthians, el domingo 19 de octubre en el Maracaná. El Brasileirao 2025, uno de los torneos más competitivos de Sudamérica, reparte cupos a la Copa Libertadores y la Sudamericana.

Ese torneo entrega un premio económico de 9 millones de dólares  para el campeón. La actuación de Plata, transmitida por Globo y SporTV, refuerza su relevancia en el fútbol brasileño y su proyección internacional, tras su paso por Europa. Flamengo, con una plantilla que combina experiencia y juventud, se perfila como favorito, pero la lucha por el título promete ser intensa hasta la última jornada.

SÚMATE AL NEWSLETTER

Recibe todos los días el ranking de las noticias más importantes.

ÚLTIMAS NOTICIAS

Ecuador negocia con EE. UU. eliminación de aranceles para banano y otros productos agrícolas

Gonzalo Plata selló la goleada de Flamengo 3-0 sobre Botafogo en el Brasileirao

Protestas en Quito terminan en enfrentamientos tras marcha por José Guamán

Deportivo Cali y Corinthians disputarán la final de la Copa Libertadores Femenina 2025

AME desmiente elección de Yuri Colorado como presidenta en sesión ilegal

Edición impresa

LEE LA EDICIÓN DE HOY
UNIRME AHORA

ÚNETE A NUESTRO CANAL DE WHATSAPP

¡Noticias al instante!

Entérate de lo más importante, al momento.

UNIRME AHORA

ÚNETE A NUESTRO CANAL DE WHATSAPP

¡Noticias al instante!

Entérate de lo más importante, al momento.

ÚLTIMAS NOTICIAS

Ecuador negocia con EE. UU. eliminación de aranceles para banano y otros productos agrícolas

Gonzalo Plata selló la goleada de Flamengo 3-0 sobre Botafogo en el Brasileirao

Protestas en Quito terminan en enfrentamientos tras marcha por José Guamán

Deportivo Cali y Corinthians disputarán la final de la Copa Libertadores Femenina 2025

AME desmiente elección de Yuri Colorado como presidenta en sesión ilegal

Edición impresa

LEE LA EDICIÓN DE HOY

Noticias en la web

SÚMATE AL NEWSLETTER

Recibe todos los días el ranking de las noticias más importantes.

ÚLTIMAS NOTICIAS

Ecuador negocia con EE. UU. eliminación de aranceles para banano y otros productos agrícolas

Protestas en Quito terminan en enfrentamientos tras marcha por José Guamán

Deportivo Cali y Corinthians disputarán la final de la Copa Libertadores Femenina 2025

AME desmiente elección de Yuri Colorado como presidenta en sesión ilegal

James Harrison, el australiano que con su «brazo de oro” salvó la vida de millones de bebés

Edición impresa

LEE LA EDICIÓN DE HOY
UNIRME AHORA

ÚNETE A NUESTRO CANAL DE WHATSAPP

¡Noticias al instante!

Entérate de lo más importante, al momento.

> Historia

> Código de Ética

> Políticas de Privacidad

> Términos y condiciones

> Derecho a Réplica

> Contáctenos

Teléfono: +593 52 933 777

redacc@lamarea.ec

> Contactos de Publicidad

> Mediakit

SOLICITAR RECTIFICACIÓN

Miembros de: AEDEP | SIP | CCREA | AER

© Derechos reservados 2025 El Diario. Queda prohibida la reproducción total o parcial, por cualquier medio,

de todos los contenidos sin autorización expresa de EL DIARIO EDIASA S.A.

© Derechos reservados 2025 El Diario. Queda prohibida la reproducción total o parcial, por cualquier medio, de todos los contenidos sin autorización expresa de EL DIARIO EDIASA S.A.

ANUNCIA AQUÍ
COMUNIDAD

1$us/mes

No te pierdas nada OFERTA RELÁMPAGO