Gonzalo Plata selló la goleada de Flamengo 3-0 sobre Botafogo en el Brasileirao

El ecuatoriano Gonzalo Plata ingresó en el segundo tiempo y anotó el tercer gol en la victoria de Flamengo por 3-0 sobre Botafogo. El partido correspondía a la fecha 28 del Brasileirao y se disputó este miércoles en el Estadio Olímpico Nilton Santos. El triunfo mantiene al conjunto rojinegro en la pelea por el título, consolidando su segundo lugar en la tabla con 58 puntos, a tres del líder Palmeiras.

Plata, quien no fue titular debido a molestias musculares, entró al minuto 65 y marcó al 80. A Plata también lo excluyeron de la convocatoria de la selección ecuatoriana para los amistosos de la fecha FIFA de octubre por estas molestias. Tras un preciso centro del colombiano Jorge Carrascal, el ecuatoriano, de 24 años, se anticipó de cabeza en el área para sellar el marcador.

Gonzalo Plata presenta molestias musculares

Los otros goles fueron obra de Pedro, al minuto 22, y Luiz Araújo, al 47, en un partido dominado por Flamengo desde el inicio. La victoria reafirma el potencial ofensivo del equipo dirigido por Filipe Luis, que suma 15 triunfos en la temporada. El encuentro, ante más de 35 mil espectadores, mostró la calidad individual de Plata, cuya velocidad, drible y técnica han sido destacados como diferenciales en el Brasileirao.

A pesar de no estar al 100% físicamente, el exjugador de Real Valladolid y Sporting de Lisboa demostró su importancia en el esquema rojinegro. Botafogo, por su parte, no logró capitalizar sus oportunidades, con un desempeño opaco que lo deja en la cuarta posición con 47 puntos. Flamengo, campeón del Brasileirao en 2020 y 2022, busca recuperar el título en una reñida competencia con Palmeiras, que lidera con 61 puntos.

El Brasileirao uno de los torneos más competitivos

Con diez fechas restantes, el conjunto carioca depende de su regularidad y del aporte de figuras como Gonzalo Plata, quien acumula cinco goles y tres asistencias en la temporada. El próximo desafío será ante Corinthians, el domingo 19 de octubre en el Maracaná. El Brasileirao 2025, uno de los torneos más competitivos de Sudamérica, reparte cupos a la Copa Libertadores y la Sudamericana.

Ese torneo entrega un premio económico de 9 millones de dólares para el campeón. La actuación de Plata, transmitida por Globo y SporTV, refuerza su relevancia en el fútbol brasileño y su proyección internacional, tras su paso por Europa. Flamengo, con una plantilla que combina experiencia y juventud, se perfila como favorito, pero la lucha por el título promete ser intensa hasta la última jornada.