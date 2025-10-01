¿Gonzalo Valle a Europa? Liga de Quito responde a los rumores sobre interés de un club francés por el portero tricolor

Uno de los pilares de Liga de Quito en esta temporada de Copa Libertadores es Gonzalo Valle. El arquero ha sido figura en cada serie y brilló especialmente en los cuartos de final ante Sao Paulo, donde sus atajadas resultaron determinantes para que el Albo alcanzara las semifinales.

En medio de este gran presente, surgió un rumor que encendió las alarmas en la hinchada universitaria. Se especuló de un interés europeo por llevarse al guardameta. El periodista Camilo Taufic aseguró este martes que el Olympique de Marsella, uno de los clubes históricos de Francia, estaría observando de cerca a Valle con la intención de sumarlo en la próxima temporada.

La noticia tomó fuerza rápidamente, sobre todo porque el equipo francés busca alternativas para reforzar su arco, aunque actualmente cuenta con el argentino Gerónimo Rulli. Sin embargo, desde la dirigencia de Liga de Quito no tardaron en responder a las versiones.

La situación contractual de Valle

Isaac Álvarez, presidente de la institución, descartó cualquier acercamiento formal. “Gonzalo Valle tiene contrato por un buen tiempo, son tres años más con nosotros. No hemos recibido ninguna propuesta por parte de él ni de ningún club”, afirmó en diálogo con Radio Sucre.

El directivo recordó además que el vínculo del arquero se extiende hasta finales de 2028, lo que otorga tranquilidad al plantel y a la hinchada. En caso de que un club extranjero busque incorporarlo, tendrá que sentarse a negociar directamente con Liga de Quito.

Con este panorama, Valle continuará defendiendo el arco albo en el tramo decisivo de la temporada. El equipo, que finalizó tercero en la Fase Inicial de LigaPro, se prepara ahora para debutar en el Hexagonal Final. El estreno será este sábado 4 de octubre frente a Universidad Católica, en el estadio Atahualpa, a partir de las 19:00.

Por ahora, el futuro de Gonzalo Valle sigue ligado a Liga de Quito, que confía en su arquero estrella para pelear por la Libertadores y el título local. El guardameta se perfila también como uno de los guardametas a estar entre los convocados por la selección de Ecuador de Sebastián Beccacece para el Mundial 2026 que se desarrollará en Estados Unidos, Canadá y México.