Google dejará de vigilar la dark web: qué significa para tus datos personales

Google ha anunciado que eliminará su informe sobre la dark web (red oscura) a partir de 2026. Este cambio afectará a millones de usuarios que dependían de la herramienta para monitorear si sus datos personales estaban siendo filtrados y vendidos en los rincones más oscuros de Internet. La compañía ya ha comenzado a avisar a los usuarios mediante correos electrónicos, explicando cómo este servicio será descontinuado.

Fin de los informes sobre la dark web

Google introdujo el informe de la dark web en 2023 como una función exclusiva para suscriptores de Google One. En 2024, amplió su disponibilidad a todos los usuarios de cuentas de Google, integrándolo en la sección “Resultados sobre ti”.

El servicio permitía a los usuarios conocer si datos sensibles como correos electrónicos, direcciones o contraseñas habían sido filtrados y estaban siendo compartidos en foros y mercados oscuros. Sin embargo, Google ha decidido poner fin a este informe debido a la falta de utilidad práctica para muchos de los usuarios.

¿Por qué Google pone fin al monitoreo de la dark web?

La compañía ha justificado su decisión señalando que, a pesar de los esfuerzos, el informe no proporcionaba “pasos siguientes realmente útiles” para la mayoría de los usuarios. Según Google, muchas personas recibían alertas sobre la presencia de sus datos en la dark web, pero no sabían cómo reaccionar o protegerse de manera efectiva. “No ofrecía pasos siguientes realmente útiles”, señala la empresa en el correo enviado a los usuarios.

A pesar de la eliminación del informe, Google asegura que continuará monitoreando y protegiendo a los usuarios de amenazas en línea, incluida la actividad que provenga de la dark web. La compañía se concentrará en proporcionar herramientas con recomendaciones claras y accionables para proteger la información personal, como las detecciones de inicios de sesión sospechosos, protección contra phishing, y el cifrado de datos.

Cómo proteger tus contraseñas y datos ahora

Aunque el informe sobre la dark web desaparecerá, Google sugiere usar otras funciones como “Resultados sobre ti” y la “Revisión de seguridad”. Estas herramientas permiten verificar la seguridad de tus cuentas, identificar contraseñas comprometidas y activar la verificación en dos pasos para fortalecer la protección de tus cuentas más sensibles.

“El cambio no significa que estés desprotegido frente a futuras filtraciones,” aclara Google. Los usuarios pueden recurrir al gestor de contraseñas de Google para comprobar si alguna de sus credenciales resultó vulnerada o reutilizada en varios servicios.

Además de las opciones internas de Google, los usuarios pueden complementar su seguridad utilizando servicios externos como Have I Been Pwned (¿Me han engañado?). Este escanea bases de datos y te avisa si tu correo electrónico o contraseñas están comprometidos.

¿Qué opciones tienes ahora?

La eliminación del informe de la dark web obliga a los usuarios a buscar alternativas para proteger su información personal de forma efectiva. Aunque Google seguirá protegiendo cuentas mediante otras herramientas internas, la clave está en asumir que, tarde o temprano, nuestros datos estarán expuestos. Por lo tanto, es fundamental usar contraseñas únicas y activar opciones de seguridad adicionales como la autenticación multifactor para reducir los riesgos.

En resumen, aunque Google abandona el informe de la dark web, ofrece otras herramientas más eficientes y claras para proteger tus datos.

Cronograma de cambios

15 de enero de 2026 : Se detendrán los escaneos de nuevos resultados relacionados con la dark web.

16 de febrero de 2026: El informe sobre la dark web se eliminará por completo y los datos asociados se borrarán.

Si algún usuario desea eliminar su perfil de monitoreo antes de esa fecha, Google ha proporcionado instrucciones claras para desactivar y borrar esta configuración desde su página de ayuda.