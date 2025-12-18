Google lanza Gemini 3 Flash: más rápido, barato y potente en IA generativa

Google da un paso decisivo en la carrera de la inteligencia artificial generativa con el lanzamiento de Gemini 3 Flash, su nuevo modelo diseñado para ser más rápido y económico que su versión tope de gama.

La compañía anunció que Flash se convertirá en el modelo predeterminado de la app Gemini y del modo IA en la búsqueda.

Gemini 3 Flash: rendimiento cercano a modelos premium

La empresa busca que esta versión sea el “caballo de batalla” utilizado por la mayoría de usuarios y empresas, consolidando su posición en el mercado de IA. Gemini 3 Flash promete combinar velocidad, coste eficiente y rendimiento cercano a los modelos más avanzados.

Gemini 3 Flash se presenta como sucesor de Gemini 2.5 Flash y destaca por su eficiencia y competitividad. En benchmarks (puntos de referencias) avanzados, se acerca al rendimiento de modelos de gama alta como Gemini 3 Pro y GPT‑5.2, algo inusual en modelos optimizados para coste y velocidad.

En el test Humanity’s Last Exam (El último examen de la humanidad), diseñado para medir conocimientos complejos, Flash logró un 33,7% sin usar herramientas, frente al 37,5% de Gemini 3 Pro, el 11% de Gemini 2.5 Flash y el 34,5% de GPT‑5.2, reduciendo la brecha con los líderes del sector.

Capacidad multimodal y versatilidad

El modelo destaca por su multimodalidad, capaz de interpretar y combinar texto, imágenes, audio y video en la misma conversación. Esto lo convierte en una herramienta versátil para tareas cotidianas de usuarios finales y flujos de trabajo complejos en empresas y desarrolladores.

Flash permite generar contenido, analizar datos, clasificar información y crear resúmenes sin cambiar de herramienta, lo que mejora la productividad y la eficiencia en cualquier entorno profesional.

Más rápido, más barato y eficiente

Aunque el coste por token de Gemini 3 Flash es ligeramente superior a su predecesor, Google asegura que el rendimiento compensa la inversión.

El precio es de $0.50 por millón de tokens de entrada y $3 por millón de salida, frente a los $0.30 y $2.50 de Gemini 2.5 Flash.

El modelo utiliza en promedio un 30% menos de tokens para tareas de razonamiento, lo que permite que el coste total de muchas tareas disminuya, convirtiéndolo en la opción ideal para empresas que buscan procesar más solicitudes sin aumentar gastos.

Gemini 3 Flash como motor de trabajo

Google describe al modelo como un “modelo de carga de trabajo” o workhorse, ideal para manejar grandes volúmenes de tareas como generación de contenido, análisis de datos y asistentes internos. Su velocidad y rendimiento lo posicionan como el motor principal de productos y servicios basados en IA.

El lanzamiento llega en plena competencia con OpenAI, que recientemente presentó GPT‑5.2.

Google reafirma su intención de marcar la pauta en la IA generativa con modelos optimizados para distintos casos de uso y frecuencia de actualización.

Cambios para usuarios y desarrolladores

A partir de ahora, Gemini 3 Flash será el modelo predeterminado en la app Gemini en todo el mundo, reemplazando a Gemini 2.5 Flash.

Los usuarios podrán cambiar manualmente a Gemini 3 Pro para tareas avanzadas, pero la experiencia general estará centrada en Flash.

El modelo también será la base del modo IA en la búsqueda, ampliando su alcance global. Permite crear prototipos de apps mediante prompts, generar análisis automáticos de audio y video, y producir respuestas visuales con tablas e imágenes.

Uso corporativo y disponibilidad

Compañías como JetBrains, Figma, Cursor, Harvey y Latitude ya emplean Gemini 3 Flash mediante Vertex AI y Gemini Enterprise.

Para desarrolladores independientes, Google ofrece acceso en vista previa vía API y en Antigravity, su herramienta de programación asistida por IA.

Con más de un billón de tokens procesados diariamente, Google demuestra que Gemini 3 Flash será la puerta de entrada masiva a su ecosistema de IA, combinando velocidad, coste controlado y calidad cercana a modelos de referencia.