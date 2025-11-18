COMUNIDAD POR USD 1
Operativo militar detecta campamento de minería ilegal en Camilo Ponce Enríquez

Hace 5 meses
Vida
Ciencia y Tecnología

Google presenta Gemini 3, con razonamiento avanzado y la capacidad de descubrir la intención de una petición

El gigante tecnológico Google presentó la nueva actualización de su modelo de Inteligencia Artificial, denominado Gemini.
Gemini 3 es la última versión de la Inteligencia Artificial de Google.
Gemini 3 es la última versión de la Inteligencia Artificial de Google.
Gemini 3 es la última versión de la Inteligencia Artificial de Google.

Google presentó Gemini 3, su modelo de inteligencia artificial (IA) más avanzado hasta la fecha, que ofrece razonamiento avanzado y capacidad para descubrir el contexto y la intención de una petición.

Las nuevas capacidades de Gemini

Gemini 3 es el último paso que ha dado el gigante tecnológico en su camino hacia la inteligencia artificial general.

Se trata de una IA con la capacidad para comprender, aprender y aplicar la inteligencia en cualquier tarea cognitiva que un ser humano pueda realizar.

Este nuevo modelo ofrece “un razonamiento de vanguardia”, de nivel de doctorado, que hace que Gemini 3 Pro se sitúe en el primero puesto de la clasificación de LMArena con 1.501 puntos, superando al anterior modelo que ostentaba el récord, Gemini 2.5 Pro.

También mejora el razonamiento multimodal y es capaz de resolver problemas complejos en ciencia y matemáticas, con un alto grado de fiabilidad. Y ante las peticiones de los usuarios, ofrece respuestas inteligentes, concisas y directas, y para que sean comprensibles, ofrece nuevas formas de presentar la información, por ejemplo, en visualizaciones o lluvias de ideas creativas.

Es capaz de “leer el ambiente”

Google ha destacado la capacidad de Gemini 3 para averiguar el contexto y la intención que hay detrás de una petición. Esto, significa que “la IA ha pasado de simplemente leer texto e imágenes a leer el ambiente”, según el director ejecutivo de Google, Sundar Pichai.

Junto a Gemini 3 Pro, Google también ofrece Gemini 3 Deep Think, que mejora el modo Pensamiento Profundo para sus capacidades de razonamiento y comprensión multimodal puedan resolver problemas aún más complejos.

Según Google, Gemini 3 ayuda a “aprender, crear y planificar cualquier cosa”. Además, lo hace con sus capacidades de razonamiento y comprensión multimodal y multilingüe mejoradas.

De esta forma, puede “descifrar y traducir recetas escritas a mano en distintos idiomas para crear un libro de cocina familiar” o “generar código para tarjetas interactivas, visualizaciones u otros formatos” a partir de artículos académicos, vídeos de clases o tutoriales para aprender sobre un nuevo tema.

Más sobre Gemini 3

Gemin 3 ofrece también mejoras en programación que le permiten trabajar de manera autónoma y colaborativa, y generar código sin ejemplos y gestionar peticiones e instrucciones complejas para renderizar interfaces de usuario web más interactivas y con más contenido.

Para los desarrolladores, Google también lanzó Google Antigravity, una nueva plataforma de desarrollo basada en agentes que incorpora las capacidades de Gemini 3 Pro. Los agentes, por su parte, están disponibles en el nuevo Gemini Agent, con la capacidad de planificar de forma fiable a largo plazo.

Gemini 3 está disponible en la Búsqueda de Google, la ‘app’ Gemini, AI Studio, Vertex AI y la nueva plataforma de agentes autónomos Google Antigravity. Gemin 3 Pro está disponible en versión preliminar y Gemini 3 Deep Think llegará Google AI Ultra en las próximas semanas.

Con información de Europa Press

