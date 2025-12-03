COMUNIDAD POR USD 1
Operativo militar detecta campamento de minería ilegal en Camilo Ponce Enríquez

Hace 5 meses
Santo Domingo
Gobierno

Grietas y riesgo de desplome obligan a evacuar la Casa Municipal 2

El alcalde Wilson Erazo confirmó que una consultoría reveló fallas críticas en la Casa Municipal 2. El edificio será desocupado para garantizar la seguridad del personal.
La Casa Municipal 2.
La Casa Municipal 2.

La Casa Municipal 2 deberá ser desalojada tras detectarse fallas estructurales severas. El Municipio reubicará al personal mientras evalúa decisiones administrativas sobre el edificio.

La Casa Municipal 2, ubicada en las calles Río Toachi y Galápagos, será desalojada por orden del alcalde Wilson Erazo, quien informó este miércoles que una consultoría especializada confirmó fallas estructurales graves que representan riesgo para el personal.

Será desocupado

El alcalde señaló que la evaluación técnica determinó que el edificio presenta daños que comprometen su estabilidad. Indicó que la estructura tiene un deterioro significativo que obliga a tomar acciones inmediatas.

Afirmó que los resultados del estudio muestran un riesgo alto de desplome. Además, los técnicos descartaron que se trate de simples fallas arquitectónicas y confirmaron problemas estructurales de fondo.

Desde el exterior se observan grietas de gran tamaño, un signo visible del deterioro del inmueble. El Municipio considera estas evidencias como elementos suficientes para ordenar el retiro del personal.

Consultoría reveló fallas críticas

Según Erazo, el análisis determinó que el edificio “no va más” debido al nivel de afectación. La revisión detectó daños que comprometen seriamente la integridad de la infraestructura.

El informe señala que el inmueble podría presentar problemas de cimentación. El alcalde explicó que las bases del edificio muestran fallas que afectan la estabilidad general de la estructura.

El Municipio insiste en que desalojar el inmueble es necesario para precautelar la seguridad de los funcionarios. La entidad destaca que el retiro debe ejecutarse de forma inmediata.

Reubicación del personal municipal

La administración local anunció que tomará decisiones administrativas para reubicar a las dependencias que aún funcionan en la Casa Municipal 2. El personal se trasladará a otros predios municipales.

Hace un año, la Dirección de Comercio se trasladó a las instalaciones del Mercado Municipal Central. Esta reubicación anticipada se realizó tras detectar afectaciones en el edificio.

El alcalde confirmó que ninguna oficina podrá permanecer en el sitio debido al riesgo presente. Reiteró que la seguridad de los servidores públicos es prioritaria para la institución.

Decisiones sobre el futuro del inmueble

El alcalde reconoció que derrocar el edificio implicaría una inversión alta. Señaló que el Municipio evaluará alternativas administrativas y someterá el tema al Concejo Municipal, que deberá decidir el futuro de la estructura.

Erazo aseguró que la ciudad requiere un nuevo edificio municipal, ya que el actual espacio disponible no permite albergar a todas las dependencias. Mencionó que la falta de infraestructura adecuada se suma a la necesidad de retirar el inmueble afectado.

El Municipio analizará propuestas para solucionar los problemas de espacio y buscar una sede más segura y funcional para los funcionarios y usuarios.

