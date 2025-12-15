Grupo Independiente del Valle amplía su proyecto y se suma como accionista del Coritiba de Brasil

El Grupo Independiente del Valle dio un nuevo paso en su proceso de expansión internacional. Este lunes 15 de diciembre, el Coritiba Coritiba Fútbol Club confirmó el ingreso del conglomerado ecuatoriano como accionista minoritario, en el marco de su proyecto de reestructuración institucional y deportiva.

La operación no supone un cambio de control en el club brasileño. Coritiba continuará bajo la conducción de OutField y Treecorp, codirectores del proceso iniciado tras su descenso, pero suma a un socio con reconocimiento continental por su modelo de gestión y formación de talentos. Coritiba atraviesa un momento de transición positiva y el ascenso lo respalda.

El club del estado de Paraná se consagró campeón de la Serie B y aseguró su regreso a la máxima categoría del fútbol brasileño, uno de los torneos más exigentes de la región. En ese contexto, la directiva apostó por fortalecer su estructura con alianzas estratégicas de largo plazo con Independiente.

Independiente amplía su presencia

Desde Coritiba explicaron que la incorporación del Grupo IDV responde a una decisión orientada a consolidar su proyecto deportivo e institucional. El grupo ecuatoriano aportará conocimiento, metodología y experiencia, elementos que han sido la base del crecimiento sostenido de Independiente del Valle en la última década.

La formación aparece como un eje central y allí se conecta la visión ecuatoriana. Independiente ha construido su identidad a partir del trabajo en divisiones menores, la planificación y el uso eficiente de recursos. Ese enfoque resultó determinante para que el brasileño lo incorpore como socio inversor estratégico en esta nueva etapa.

Con esta alianza, Coritiba pasa a integrar la red de clubes vinculados al Grupo IDV, que ya incluye a Independiente del Valle, Independiente Juniors, Dragonas IDV, Numancia y Yumbo del Valle (antes Atlético Huila). El proyecto apunta a generar sinergias deportivas y organizativas entre las instituciones.

El grupo ecuatoriano también proyecta el futuro inmediato y la planificación no se detiene. Tras consagrarse por segunda vez como campeón de LigaPro, Independiente comenzó a delinear la temporada 2026, incluso antes del cierre del actual calendario. La incursión en Brasil responde a una visión que trasciende lo estrictamente futbolístico y busca consolidar un proyecto integral en la región.

Coritiba destacó que la entrada de nuevos socios no altera su gobernanza, pero sí fortalece su estructura. La alianza con el Grupo IDV representa una apuesta por la gestión, la sostenibilidad y el desarrollo, en un escenario cada vez más competitivo.